A început Black Friday la Flanco

Anul acesta, Flanco Retail organizează cel mai mare eveniment de shopping al anului în perioada 27 octombrie – 19 noiembrie, oferind reduceri de până la 80% în cele 123 de magazine din toată țara și online, pe www.flanco.ro. Pentru Black Friday, retailerul a pregătit un stoc de peste 385.000 de produse, multe dintre ele lansate în acest an.

“Black Friday s-a schimbat, de la an la an, nu doar la nivel local, ci și global”, precizează Dragoș Sîrbu, CEO Flanco. “Anul trecut, marii retaileri internaționali au sărbătorit cel mai mare eveniment de shopping al anului, la fel ca noi, timp de o lună. Pentru că ne dorim ca toți clienții noștri să aibă suficient timp la dispoziție să-și aleagă produsele de care au nevoie, am decis să urmăm calendarul și în acest an. Este adevărat că Black Friday este sărbătoarea reducerilor la cele mai dorite produse, dar livrarea lor la timp și în condiții bune e la fel de importantă. Odată ce am extins perioada reducerilor de la trei zile, la o lună, am reușit să gestionăm mai bine fluxul clienților din magazine și de pe flanco.ro, numărul mare de comenzi și livrări, iar cei care ne-au vizitat s-au putut bucura nu doar de ofertele speciale, ci și de o experiență de shopping plăcută și rapidă.”

Flanco a pregătit clienților stocuri de peste 100.000 de televizoare, 50.000 de telefoane, 25.000 de notebook-uri, 70.000 de electrocasnice mari și 140.000 de electrocasnice mici. Stocul accesoriilor și al produselor pentru entertainment numără peste 250.000 de articole.

Retailerul va avea disponibile peste 100 de repere din gama proprie, Vision, de la televizoare și telefoane, până la electrocasnice mari și mici (aparate frigorifice, mașini de spălat, aragazuri, aspiratoare, fiare de călcat, cuptoare cu microunde, mașini de tocat, storcătoare, mixere, cafetiere, râșnițe).

“De Black Friday sărbătorim nu doar prețurile bune, ci și faptul că tehnologia ne poate face tuturor viața mai ușoară”, spune CEO-ul Flanco. “Ne dorim ca oricine să își poată alege produsele dorite, indiferent de posibilitățile financiare de moment, așa că oferim opțiunea achitării produselor în rate nu doar în magazine, ci și în cazul cumpărăturilor făcute online.”

Retailerul pune la dispoziție oferte de creditare de până la 24 de rate, pentru cumpărături făcute cu cardul de credit, deschis la marea majoritate a partenerilor financiari din țară. În plus, clienții pot opta pentru un credit obținut pe loc, fără adeverință de salariu, cu rate fixe și perioadă de returnare flexibilă, de la 6, până la 60 de luni, prin Cetelem si BRD Finance. “Împreună cu partenerii de finanțare, am optimizat fluxul astfel încât să ne permită să oferim un proces de aprobare a creditului de trei ori mai rapid decât până acum”, adaugă Dragoș Sîrbu. Un alt element de noutate îl reprezintă opțiunea de preaprobare a creditului, valabilă timp de 10 zile, pentru cumpărăturile în magazinele Flanco. Anul trecut, vânzările în rate au reprezentat peste 15% din total.

Pe întreaga durată a campaniei, echipa Flanco va actualiza oferta de produse, urmând ca în ultimul weekend, între 17 și 19 noiembrie, cei mai răbdători clienți să se bucure, la rândul lor, de opțiuni variate și de cele mai atractive reduceri.

Pentru toate comenzile de Black Friday, livrările se vor face până la ușa clienților. Aceștia au posibilitatea, și chiar sunt incurajați să verifice coletul în momentul primirii, pentru a se asigura că produsele comandate au ajuns în siguranță.

Despre Flanco

Flanco este cel mai eficient retailer autohton de produse IT&C, electronice și electrocasnice. Cu un număr de peste 1.500 de angajați, compania deţine o rețea de 123 magazine, aflate în cele mai importante zone comerciale din 85 de orașe.