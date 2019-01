Întâlnirea ministrului Alexandru Petrescu cu omologul său israelian în marja conferinței internaționale „Cybertech”

Alexandru Petrescu, ministrul comunicațiilor și societății informaționale, s-a întâlnit pe 17 ianuarie cu noul ambasador al Statului Israel în România, E.S. David Saranga. Întâlnirea părților a avut loc în cadrul vizitei pe care ministrul Alexandru Petrescu o va efectua la Tel Aviv cu ocazia întrevederii acestuia cu omologul său israelian, ministrul Ayoob Kara, în marja conferinței internaționale „Cybertech”, ediția 2019, ce va avea loc în perioada 28-30 ianuarie 2019. Întâlnirea bilaterală va viza identificarea de soluții concrete pentru dinamizarea relațiilor comerciale dintre cele doua state, cu accent pe dezvoltarea mediului privat și susținerea programelor pentru start-up-uri și a programelor de schimb de experiență in domeniul securității cibernetice.

„M-am bucurat să primesc vizita ambasadorului Statului Israel în România, E.S. David Saranga, chiar în prima sa săptămână de mandat, prilej cu care am stabilit coordonatele întrevederii cu omologul meu, ministrul comunicațiilor, Ayoob Kara, și cu alți înalți oficiali israelieni, în marja deplasării pe care o voi efectua în ultima săptămână a lunii ianuarie, la Tel Aviv. Totodată, am agreat organizarea la București, în luna iunie, a unui seminar comun de nivel înalt cu tematică pe securitate cibernetică și IT, la care vor participa oficiali ai ambelor state, tehnicieni și experți”, precizează Alexandru Petrescu.

Israel este un important actor la nivel mondial în domeniul securității cibernetice, cu expertiză renumită în domeniul ciberneticii și digitalizării și, totodată, un important partener al României în Orientul Mijlociu, cu investiții în țara noastră de peste 220 milioane de Euro, în domenii precum IT, agricultură, medicină, construcții.