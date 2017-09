A șasea ediție Strada de C`Arte sau despre revrăjirea de toamnă prin poezie și muzică

Strada de C`Arte, cel mai mare festival multicultural în aer liber, organizat de Biblioteca Centrală Universitară ”Carol I”, a ajuns la finalul celei de-a șasea ediții, care a însemnat un târg de carte cu 14 standuri și două recitaluri de muzică clasică în zona statuii lui Carol I, patru ateliere artistice pe Strada Copiilor, trei spectacole în Rampa de Jazz și Poezie, o dezbatere ”la firul ierbii”, patru expoziții de artă, șapte proiecții de film, lansări de carte, concerte indoor și outdoor ș.a. Anul acesta mai bine de 250 de persoane au participat la tururile ghidate în clădirea Bibliotecii Centrale Universitare ”Carol I”, cel mai mic participant având șase luni, la extrema cealaltă aflându-se un vizitator de peste 80 de ani.

De asemenea, Biblioteca a donat, la standul din cadrul Străzii de C`Arte și la cel din Parcul de C`Arte (Drumul Taberei), peste o mie de volume din diferite domenii. ”Într-un spațiu public și urban care este tot mai mult sub dictatura consumismului, a tabloidizării și virtualului, programul nostru, ajuns, iată, la a șasea ediție, încearcă o reîmprietenire a cetățeanului vizitator cu valorile înalte ale cărții și ale celor șapte arte. Fie chiar și pentru câteva minute, am putut alunga știrile rele de la televizor și fenomenul înstrăinării de pe rețelele de socializare, tristețea și agresivitatea. Aula BCU, arhiplină, cu sute de oameni rezonând la versurile lui Nichita Stănescu interpretate de Nicu Alifantis, rămâne imaginea cu care am reușit, pentru câteva clipe, revrăjirea de toamnă prin poezie și muzică”, a declarat Mireille Rădoi, Directorul general al Bibliotecii Universitare ”Carol I”. Pe site-ul www.stradadecarte.ro găsiți jurnalul evenimentului și alte detalii despre festival.

Parteneri: eMAG, UniCredit Bank, EximBank, Marea Lojă Națională din România, Țuca Zbârcea & Asociații, Grampet Group, Centrul Cultural European Sector 6.

Parteneri strategici: Muzeul Național al Literaturii Române, Institutul de Management și Dezvoltare Durabilă, Poșta Română, Romfilatelia, Asociația Publicațiilor Literare și Editurilor din România, IFFEST Document Art, Complexul Educațional Lauder-Reut, Teatrul de Comedie, Primăria Sectorului 6, Primăria Municipiului București.

Parteneri media: TVR, Trinitas TV, Magic FM, Evenimentul Zilei, Fortin - Agenție de Comunicare Digitală, Neo Art România, Igloo, AgențiadeCarte, Metropotam, și Comunic@ții Mobile.