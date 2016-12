Știrea anului în telecom - Consiliul Concurenței a aprobat preluarea Netcity Telecom de către Direct One

Consiliul Concurenței a autorizat preluarea Netcity Telecom, operatorul rețelei subterane pentru fibră optică a Municipiului București, de către Direct One S.A., furnizor independent și neutru de infrastructură de fibră optică pentru telecomunicații. Direct One va prelua pachetul integral de acțiuni ale operatorului deținut de către UTI Netcity Investment BV și UTI Grup SA, în urma unui acord semnat în luna septembrie 2016 de către cele două părți. „Salutăm decizia Consiliul Concurenței asupra acestei tranzacții, în baza complementarității celor 2 rețele – Netcity și Direct One, respectiv a minimelor efecte concurențiale pe care tranzacția le produce. Vom continua procesul de achiziție a Netcity așa cum ne-am angajat în fața acționarilor și băncilor finanțatoare”, precizează Marian Pantazescu (foto), Președintele Consiliului de Administrație al Direct One.

Autoritatea de concurență precizează că a evaluat operațiunea de concentrare economică din punct de vedere al compatibilității acesteia cu un mediu concurențial normal, în conformitate cu Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice. Ca urmare a analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia, în special prin crearea sau consolidarea unei poziții dominante.

Decizia autorității permite părților să finalizeze în perioada următoare procesul de dobândire a controlului unic direct asupra Netcity Telecom de către Direct One.

Direct One, companie cu capital autohton deținută majoritar de către antreprenorii Teofil Mureșan și Simion Mureșan, operează o rețea aeriană națională de fibră optică în lungime de peste 5500 km și care asigură exclusiv conexiuni între orașe. Netcity Telecom este operatorul rețelei „Netcity”, fiind responsabil cu proiectarea, realizarea și operarea acesteia, în baza unui contract de concesiune semnat în 2008 cu Primăria Municipiului București pe o perioadă de 49 de ani. Rețeaua suport de infrastructură pentru fibră optică are în prezent o lungime de aproximativ 1000 km, fiind pusă la dispoziția operatorilor de telecomunicații care oferă servicii pe teritoriul Municipiului București.