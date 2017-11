15 premii Good Design Awards 2017 pentru ASUS

15 produse ASUS au fost distinse cu prestigioasele Good Design Awards, ce recompensează excelența în design și inginerie. Printre modelele laureate se numără ZenFone AR, ZenFone 4, ZenFone 4 Selfie Pro, seria ZenBook UX430/530, ZenBook 3 Deluxe UX490, ZenBook Flip S UX370, Chromebook Flip C213, ASUSPRO B9440 și ROG Zephyrus. Trofeele sunt o recunoaștere a angajamentului ASUS pentru designul de calitate și inovație. Produsele câștigătoare exemplifică angajamentul mărcii prin sloganul "In Search of Incredible", promisiunea de a urmări perfecțiunea în toate domeniile cu scopul de a furniza o experiență incredibilă consumatorilor și produse de lux pentru toată lumea.

Good Design Awards sunt decernate de Japan Institute of Design Promotion (JDP), anul acesta împlinindu-se 60 de ani de la înființarea lor. Acestea sunt printre cele patru premii majore de design recunoscute de International Design Alliance. Anul acesta, JDP a primit peste 4495 de propuneri din toată lumea. Mai multe informații pot fi găsite pe: www.g-mark.org/about/.

Produsele ASUS laureate Good Design Awards 2017

ZenFone AR

ZenFone AR este primul smartphone din lume compatibil atât cu Tango, cât și cu Daydream, fiind dezvoltat în cooperare cu Google. Echipat cu inovatorul sistem TriCam ce constă în trei camere amplasate în spate – una de urmărire a mișcării, una de profunzime și una de înaltă rezoluție - ZenFone AR este capabil să creeze un model tridimensional al împrejurimilor și să urmărească mișcarea.

Seria ZenFone 4

Seria de telefoane ZenFone 4 este concepută să ofere cea mai bună experiență foto, având două camere cu posibilități nelimitate de creativitate, ce pun la dispoziția utilizatorilor libertatea de a fotografia lumea lor din multiple perspective.

ZenFone 4 Pro este expresia rafinată a designului ASUS, construit pentru a oferi lux cu fiecare detaliu și dispunând totodată de două camere foto. ZenFone 4 Pro are o cameră standard cu senzor de imagine Sony IMX362 de top, lentile cu diafragma f/1.7 și un zoom total de 10X, plus o cameră frontală pentru selfie, cu auto-focalizare prin detecție de fază, ce le permite utilizatorilor să capteze fotografii superbe, ce rivalizează cu cele ale camerelor foto profesionale.

ZenFone 4 Pro este primul smartphone din lume ce încorporează trei senzori de imagine high-end de la Sony și ASUS SuperPixel Engine, asigurând fotografii de până la opt ori mai luminoase în mediile cu lumină insuficientă. Motorizat de cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon S835 cu 6GB de memorie RAM, ZenFone 4 Pro oferă o cameră cu răspuns fluid și cele mai bune performanțe în aplicații și jocuri.

ZenFone 4 este un smartphone de 5,5 inci ce reprezintă o evoluție în linia ZenFone prin designul luxos și funcțiile foto avansate, cu două camere cu senzor de imagine Sony IMX362, diafragmă largă f/1.8 și un unghi larg de 120°. Cea mai nouă platformă mobilă Qualcomm Snapdragon 630 este eficientă energetic, oferind totodată performanță pentru fiecare scenariu de utilizare. O baterie litiu-polimer de 3300mAh, împreună cu tehnologia de reîncărcare rapidă ASUS BoostMaster, extinde autonomia noului ZenFone 4.

ZenFone 4 Selfie Pro

ZenFone 4 Selfie Pro este modelul de top al seriei ZenFone 4 Selfie. Acesta este echipat cu cele mai avansate camere pentru selfie, una dintre acestea având senzor de imagine Sony IMX362, ce are un număr dublu de fotodiode comparativ cu senzorii convenționali de aceeași rezoluție pentru a capta fotografii selfie de două ori mai luminoase și clipuri selfie la rezoluție 4K UHD. Tehnologia 24MP DuoPixel utilizează informațiile capturate de senzori, creând în mod inteligent o singură fotografie de 24MP, rezultând selfieuri uimitoare la rezoluție foarte înaltă.

ZenFone 4 Selfie Pro vine, de asemenea, cu o cameră cu unghi larg de 120° ce ușurează încadrarea mai multor persoane și a mediului înconjurător într-o singură fotografie, fiind perfect pentru călătorii și diverse întâlniri.

Seriile ZenBook UX430/530

ZenBook UX430 și UX530 sunt două laptopuri sofisticate, subțiri și ușoare, cu ecrane mari și rame subțiri, montate într-un design compact. ZenBook UX430 este echipat cu puternicul accelerator NVIDIA GeForce MX150 și dispune de un ecran de 14 inci într-un corp compact, de dimensiuni similare cu cel al multor laptopuri de 13 inci, grație ramei ultra-subțiri de numai 7,18 mm care-i conferă un uimitor raport corp/ecran de 80% pentru un maximum de productivitate și confort.

ZenBook UX530 este conceput pentru utilizatorii care au nevoie de un ecran mai mare de 15,6 inci, montat într-o carcasă mai mică decât a multor laptopuri din clasa sa. Acesta oferă aceleași componente puternice, dar și soluția grafică NVIDIA GeForce GTX 950.

ZenBook 3 Deluxe (UX490)

ZenBook 3 Deluxe (UX490) este cel mai subțire portabil de 14 inci din lume, oferindu-le utilizatorilor echilibrul perfect între portabilitate și productivitate. Acest model are o carcasă subțire de 12,9mm și o greutate de 1,1Kg ce găzduiește un ecran NanoEdge de 14 inci, cu ramă îngustă.

Gama ZenBook 3 Deluxe a fost reîmprospătată cu cele mai noi procesoare Intel Core i7 din cea de a opta generație. Este unul dintre primele laptopuri ultrasubțiri ce dispune de un procesor quad-core. ZenBook 3 Deluxe are până la 16GB de memorie RAM LPDDR3 la 2133MHz și un SSD ultrarapid de până la 1TB – una dintre cele mai mari versiuni disponibile în prezent. Capacitățile de extensie fără rival sunt furnizate de două porturi USB Type-C (USB-C) cu suport Thunderbolt 3 pentru transfer de date de până la 40Gbp, pentru extinderea imaginii pe ecrane duale 4K UHD și pentru alimentarea dispozitivelor externe.

Zen AiO ZN242

Zen AiO ZN242 este un PC all-in-one puternic, compact și elegant. Dispune de un ecran NanoEdge fără ramă, cu diagonala de 23,8 inci, cu un raport ecran/corp de 90%. Acesta acoperă 100% din spectrul de culoare sRGB și are unghiuri de vizualizare de până la 178° pentru o experiență cât mai captivantă. Zen AiO ZN242 are un design minimalist, cu finisaje metalice în nuanțe de argintiu glaciar și beneficiază de multe dotări practice, incluzând o cameră și grile de ventilatie ascunse în partea din spate. Suportul metalic robust, cu muchii fin tăiate, are finisaje inspirate de filosofia Zen.

Zen AiO ZN242 nu are doar un aspect uimitor, acesta oferind și performanțe de top. Beneficiind de cele mai recente procesoare Intel Core i7-7700HQ quad-core, 32GB de memorie DDR4-2400, SSD de 512GB și grafică NVIDIA GeForce GTX 1050, Zen AiO ZN242 le oferă utilizatorilor puterea unui desktop tradițional pentru productivitate, gaming și divertisment, totul într-un pachet elegant și compact.

ZenBook Flip S UX370

ASUS ZenBook Flip S este cel mai subțire laptop convertibil din lume și, de asemenea, cel mai ușor. Portabilul are o grosime de numai 10,9mm și cântărește numai 1.1kg, în condițiile în care integrează un procesor Intel Core i7, un SSD de până la 1TB, 16 GB de memorie RAM, un ecran de 13,3 inci de înaltă rezoluție cu suport ASUS Pen și două porturi USB-C separate. Noua balama 360° ErgoLift de pe ZenBook Flip S este stabilă și lină, menținând poziția ecranului la orice unghi. Balamaua are un mecanism dual de acțiune ce ridică și înclină tastatura în poziția perfectă de lucru, atunci când ecranul este deschis dincolo de unghiul de 135°.

Chromebook Flip C213

Chromebook Flip C213 este un laptop solid, cu sistem de operare Chrome OS, construit pentru mediul educațional. Noul model dispune de un ecran de 11,6 inci, sensibil la atingere, ce se poate roti la 360° și are o autonomie de peste 12 ore. Având un design modular și o construcție robustă ce excede standardelor militare pentru durabilitate, Chromebook Flip C213 este solid, fiabil și puternic.

ASUSPRO B9440

ASUSPRO B9440 este cel mai subțire notebook de business de 14 inci din lume. Conceput pentru profesioniștii aflați în mișcare și cântărind numai 1.05kg, B9440 are o carcasă ultra-compactă, cu o amprentă nu mai mare decât cea a multor laptopuri de 13 inci, fiind cel mai bun notebook pentru productivitate în afaceri. Stilat și practic, B9440 are o carcasă metalică fabricată din aliaj de magneziu, un material premium ce este mai ușor și mai rigid decât aliajul de aluminiu. Tastatura ergonomică dispune de un design inovator pentru inclinare, ce o poziționează perfect pentru dactilografierea confortabilă.

La fel ca toate celelalte notebook-uri ASUSPRO, B9440 îndeplinește standardele militare US MIL-STD 810G și depășește toate standardele ASUSPRO pentru fiabilitate, trecând printr-o serie de teste solicitante privind operarea în orice mediu.

ROG Zephyrus

ROG Zephyrus este cel mai subțire laptop de gaming din lume, ce are la bază cea de a șaptea generație de procesoare Intel Core i7 (Kaby Lake) și grafica NVIDIA GeForce GTX 1080 (cu design Max-Q). Zephyrus, cu diagonala de 15,6 inci, are un profil subțire și încorporează exclusivul sistem de răcire Active Aerodynamic System și luminile ASUS Aura RGB pentru tastatură. Acesta beneficiază de ecranul super-rapid de 120Hz, ce acoperă 100% din spectrul de culoare sRGB și efectele vizuale NVIDIA G-SYNC.

VivoPC X

ASUS VivoPC X este un desktop elegant și compact, conceput pentru o experiență VR pătrunzătoare. VivoPC X este echipat cu procesor Intel Core de generația a 7-a și grafică NVIDIA din seria GeForce GTX 10, fiind total compatibil cu cei mai noi ochelari VR. Carcasa compactă, cu un volum de 5 litri, poate fi amplasată oriunde în casă, iar opțiunile extinse de conectivitate includ patru porturi USB 3.1 Gen 1 și două porturi USB 2.0 pentru perifericele VR și controlere. VivoPC X este conceput pentru utilizatorii care își doresc un PC pregătit pentru divertisment și realitate virtuală, care să îndeplinească cerințele hardware ale dispozitivelor VR.

Designo MZ27AQ

Designo MZ27AQ este un monitor cu diagonala de 27 inci, care anunță noua generație de modele ultrasubțiri, fără ramă. Câștigător al Computex d&i Award 2017, Designo MZ27AQ măsoară numai 7mm în cel mai subțire punct și dispune de un panou IPS clar, cu rezoluție WQHD (2560 x 1440), ce acoperă 100% din spectrul de culoare sRGB pentru a oferi efecte vizuale incredibile. Având un sistem audio ASUS SonicMaster integrat cu 2.1 canale, dezvoltat împreună cu Harman Kardon, Designo MZ27AQ oferă două difuzoare stereo de 6 wați și un subwoofer extern de 5 wați.

ZenScreen MB16AC

ZenScreen MB16AC este cel mai subțire și cel mai ușor ecran de 15,6 inci Full HD din lume. Înainte de lansarea sa, ZenScreen MB16AC a câștigat premiile iF Product Design 2017 și Red Dot Design Awards. Acesta cântărește numai 780 de grame și are un profil de 8mm, cu o ramă ultrasubțire de 6,5mm mai subțire decât a modelelor precedente, oferind o suprafață utilă mai mare.

ROG Maximus IX Extreme

ROG Maximus IX Extreme este o placă de bază cu chipset Z270, proiectată pentru o răcire totală, cu ajutorul unui monobloc integrat pentru răcirea cu lichid ce oferă numeroși senzori pentru a menține la minimum complexitatea cablurilor și a tubulaturii. Noul model de gaming beneficiază, de asemenea, de iluminatul ASUS Aura Sync, sunetul de înaltă fidelitate SupremeFX, un scut I/O preinstalat și conectivitate de noua generație incluzând: dual M.2, USB 3.1 Gen 2, Wi-Fi 2x2 802.11ac și Thunderbolt 3.

VivoMini VC66

Seria VivoMini VC66 oferă performanțe de top în multiple scenarii de utilizare, fie acasă sau la birou. Laureat 2017 iF Product Design și Red Dot Design Awards, mini-pc-ul echipat cu procesoare de desktop Intel Core (de generația a șaptea) are un design unic, ce integrează diverse opțiuni de stocare. VivoMini VC66 oferă suport pentru redarea video 4K UHD și dispune de un total de 6 porturi USB, inclusiv două USB 3.0 accesibile pe partea frontală și unul cu conector reversibil USB-C.