6 speakeri internaționali vor fi prezenți la DevTalks for Juniors - prima conferință dedicată juniorilor IT

Pe 11 noiembrie, la Deschis Gastrobar și MATER, pasionații de tehnologie se întâlnesc în cadrul DevTalks for Juniors, prima conferință pentru juniorii din domeniul IT. Prima ediție DevTalks for Juniors, organizată în 2016, a reușit să aducă împreună peste 140 de pasionați de tehnologie. Evenimentul din acest an își propune să fie unul de impact pentru comunitatea juniorilor din domeniul IT. Atât conținutul de calitate, cât și cadrul practic și interactiv vor contribui la crearea unui context de învățare pentru persoanele prezente la eveniment. Astfel, timp de o zi participanții vor putea afla mai multe despre cele mai noi tendințe în domeniul IT, instrumentele folosite de către profesioniștii din domeniu, dar și oportunități și sfaturi pentru provocările întâlnite pe parcursul carierei.

Aflat la cea de-a doua ediție, DevTalks for Juniors își propune să ofere participanților o nouă experiență de învățare prin temele abordate în cadrul evenimentului. Astfel, urmărind ultimele trenduri din domeniul tehnologiei, agenda DevTalks for Juniors este structurată pe noi zone de interes precum Future in Technology, AI&IoT&Robotics, Web, Mobile, Big Data, Java și Career Development. Ediția din acest an va reuni 400 de participanți care vor lua parte la conferințe și workshop-uri ce vor aborda teme despre cele mai noi tehnologii din domeniu precum Java, .NET, PHP, C++/C#.

Agenda DevTalks for Juniors va oferi participanților un conținut de calitate, atât prin temele abordate, cât și prin invitații la eveniment. Printre cei 6 speakeri internaționali de anul acesta se află Joe Winchester, Senior Technical Staff Member la IBM, Gerard Sans, Angular Evangelist la AngularZone și Michael Pustovit, Android developer la Stanfy. De la eveniment nu vor lipsi nici speakerii locali precum Magda Miu, Senior Android Developer, Alin Miu, Senior Java Developer, Sorin Țărmure, co-fondator Small Academy, Sergiu Ardelean, Augmented Reality Evangelist, Eduard Vasilache, Matei Dumitrescu, Cristian Orășanu, Robert Knapp și mulți alții.

Noutatea acestei ediții este reprezentată de o sesiune de discuții informale în cadrul „Mentors&Investors Hour”. Timp de 30 de minute, participanții vor beneficia de interacțiunea cu investitorul Cosmin Ochișor, Investment Manager la Hubraum, vor descoperi provocările întâlnite în lansarea unui startup de la fondatorii Woogie, dar și sfaturi despre carieră de la speakerii și mentorii prezenți la eveniment.

De asemenea, de la eveniment nu vor lipsi nici distracția și zonele de relaxare. Gateway VR Studio va crea o zonă în care participanții pot testa o serie de jocuri prin intermediul ochelarilor VR, iar PC Garage vor crea o zonă de Gaming cu 3 console PlayStation 4. Conceptul de Escape Room va putea fi testat în cadrul DevTalks for Junior prin intermediul unei experiențe VR oferită de VRCenter. De asemenea, pauzele vor fi mai plăcute împreună cu Tassimo, Pauza de Fructe și Mobila Dalin.

Companiile partenere de anul acesta sunt: Vodafone Shared Services, Luxoft și Ubisoft.

Evenimentul se adresează developerilor aflați la început de drum în domeniul IT, studenți, persoane care își doresc să dezvolte o carieră în domeniu sau chiar elevi. DevTalks for Juniors va avea loc pe 11 noiembrie, la DESCHIS Gastrobar, în București. Mai multe detalii despre eveniment pot fi accesate pe www.devtalks.ro/bucharest/devtalks-jr/

Participarea la eveniment este gratuită și se realizează pe bază de înscriere, în limita locurilor disponibile.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie de consultanta in domeniul resurselor umane, specializata in dezvoltarea de solutii de recrutare si employer branding.