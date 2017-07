BANDAI NAMCO Entertainment Europe, unul dintre liderii industriei de jocuri video, a anunțat că jocul ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE este disponibil în format digital pentru PlayStation 4 și PlayStation Vita. Premisa jocului o reprezintă coliziunea celor două lumi: cea virtuală și cea accelerată. Svart Alfheim din Sword Art Online a început să fuzioneze cu Accelerated World, iar în mijlocul haosului, Yui a dispărut. Fanii vor trebui să preia controlul lui Kirito și să-și construiască o echipă din celelalte 30 de personaje disponibile, pentru a-i putea învinge pe Seven Kings of Pure Color din Accelerated World și a descoperi locația lui Yui. Eroi ale ambelor lumi se vor confrunta, atât cei mai puternici Burst Linkers, cât și cei mai pricepuți ALO Players având un singur scop: salvarea lui Yui din ghearele lui Persona Vabel, un personaj misterios din viitor.

ACCEL WORLD VS: SWORD ART ONLINE este visul oricărui fan anime, aducând laolaltă cele mai îndrăgite personaje din două dintre cele mai populare francize Reki Kawahara: Accel World și Sword Art Online. Jucătorii vor avea șansa de a alcătui propria lor echipă de trei eroi, folosind personaje din ambele francize, fiecare venind la pachet cu abilitățile deja cunoscute. Crearea unei echipe invincibile este cheia parcurgerii acestei aventuri epice în cadrul unui RPG inconfundabil. Modurile online permit alierea a trei jucători pentru a înfrunta echipele rivale. O altă noutate adusă de ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE este așa numitul Switch System, care asigură un gameplay cu ritm alert, permițând fanilor să schimbe între diferitele personaje pentru a putea realiza combo-uri care nu se mai termină.

Versiunea Day1, în cantități limitate, aduce fanilor niște bonusuri exclusive, ca parte a programului de loialitate BANDAI NAMCO Entertainment:

- Un manga în format digital, care prezintă evenimentele premergătoare poveștii din joc și oferă niște informații despre ce se va regăsi în următorul joc video

- SAO Ordinal Scale Pack care include eroul Kirito și costumul Asuna Ordinal Scale, alături de un al doilea personaj exclusiv, Yuna.

Pentru a beneficia de acest conținut exclusiv, jucătorii trebuie să se înregistreze pe pagina www.bandainamcoent.eu și să se aboneze la programul de loialitate, codul cu bonusuri urmând să fie livrat prin email.

ACCEL WORLD VS. SWORD ART ONLINE este disponibil în format digital pentru PlayStation 4 și PlayStation Vita. Pentru a descoperi mai multe detalii despre jocurile Sword Art Online vizitați pagina web oficială www.swordartonline-game.com sau pagina de Facebook www.facebook.com/swordartonlinegames. Pentru a descoperi mai multe despre BANDAI NAMCO Entertainment Europe vizitați pagina web http://www.bandainamcoent.com , pagina oficială de Facebook https://www.facebook.com/BandaiNamcoEU sau urmăriți conversațiile de pe Twitter https://twitter.com/BandaiNamcoEU

Despre BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S.

BANDAI NAMCO Entertainment Europe S.A.S., face parte din BANDAI NAMCO Holdings Inc., fiind unul dintre liderii din domeniul publicării și dezvoltării de conținut interactiv pe toate platformele, inclusiv consolele majore de jocuri video și PC, cu operațiuni de marketing și vânzări desfășurate în peste 50 de țări din Europa, Orientul Mijlociu, Africa și Australasia. Compania este cunoscută pentru dezvoltarea și publicarea unora dintre cele mai cunoscute francize de jocuri video, inclusiv PAC-MAN™, Tekken™, SOULCALIBUR™, NARUTO™, NARUTO SHIPPUDEN™, Dragon Ball®, GALAGA™, RIDGE RACER™, Tales Of ™ și ACE COMBAT™.