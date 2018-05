Accenture va investi 200 de milioane de dolari în educarea și dezvoltarea persoanelor defavorizate pentru a lucra în era digitală

Accenture va sprijini persoanele defavorizate pentru a-și dezvolta competențele necesare pentru piața muncii în economia digitală, alocând peste 200 de milioane de dolari în următorii 3 ani. ”Ca lider în domeniul tehnologiei, avem obligația de a folosi noile soluții tehnologice scalabile pentru a ajuta la rezolvarea provocărilor complexe cu care se confruntă societatea. Vom continua să investim în parteneriate și programe sociale cu impact major asupra a milioane de oameni din întreaga lume”, precizează Pierre Nanterme (foto), CEO și Președinte Accenture.

Skills to Succeed , Tech4Good și Accenture Development Partnerships. Proiectul Skills to Succeed oferă oportunități de angajare și de antreprenoriat, folosind inovațiile digitale, pentru a reduce șomajul la nivel global. Începând cu 2010, Accenture, împreună cu o rețea globală de parteneri și organizații non-profit, a ajutat peste 2.2 milioane de persoane să deprindă abilitățile necesare pentru a obține un loc de muncă sau pentru a-și construi o afacere, iar până în 2020, compania și-a luat angajamentul ca acest număr să depășească 3 milioane.

Printre parteneriatele derulate sub umbrela Skills to Succeed se numără inițiativa Youth Business USA, prin care specialiștii Accenture au dezvoltat o platforma bazată pe Inteligența Artificială și Analytics pentru a conecta tinerii antreprenori proveniți din comunități dezavantajate cu resursele necesare pentru a-și crește afacerile: traininguri, programe de mentorat, cursuri pentru dezvoltarea anumitor abilități. Un alt exemplu este colaborarea cu Rede Cidadã și Institutul Ser Mais din Brazilia, în urma căreia persoanele cu un venit redus au beneficiat de cursuri tehnice, de IT și de antreprenoriat. Acestea vor putea să-și construiască cariere solide și durabile în domeniul tehnologiei, având inclusiv posibilitatea de a lucra la Accenture.

Tech4Good utilizează tehnologii avansate pentru a răspunde provocărilor întâlnite în societate și în mediul de afaceri. În acest sens, Accenture a colaborat cu The Grameen Foundation India pentru a spori gradul de educație financiară în rândul persoanelor provenind din comunități dezavantajate. Inteligența Artificială și Realitatea Augmentată au jucat un rol important în îmbunătățirea situației lor financiare și sociale. De asemenea, Accenture Franța, în parteneriat cu asociația Club Egalité, a creat un joc bazat pe realitate virtuală care îi ajută pe elevii din școlile primare și de gimnaziu să descopere meseriile viitorului și să-și dezvolte aptitudinile necesare în economia digitală, cu scopul de a-i încuraja pe tineri să urmeze cariere în domeniul STEM (Știință, Tehnologie, Inginerie și Matematică).

Accenture Development Partnerships include parteneriate cu guverne, companii și asociații civile care aplică soluții tehnologice și de business pentru a consolida programele organizațiilor pentru dezvoltare din întreaga lume. Astfel, Accenture a colaborat în 2013 cu Ministerul Muncii din Spania și cu un consorțiu format din asociații non-profit și corporații pentru a crea Emplea+, un program online prin care persoanele provenite din comunități marginalizate pot urma cursuri tehnice și digitale și pot dobândi abilități de relaționare care îi vor ajuta să își găsescă mai ușor un loc de muncă.