ADATA a lansat tastatura XPG INFAREX K10 cu multiple moduri de iluminare și mouse-ul M20 cu butoane OMRON rezistente

ADATA Technology a lansat două noi accesorii de gaming: tastatura XPG INFAREX K10 și mouse-ul M20. Concepută pentru a îmbunătăți experiențele de joc, tastatura K10 oferă nouă moduri de iluminare cu LED-uri, taste anti-ghosting ergonomice, în timp ce mouse-ul M20 dispune de butoane OMRON durabile, DPI reglabil cu cinci reglaje și iluminare RGB.

Tastatura de gaming XPG INFAREX K10

XPG K10 adaugă o nouă dimensiune jocurilor cu ajutorul a nouă moduri de iluminare cu LED, permițând jucătorilor să selecteze nuanța care se potrivește cel mai bine jocurilor pe care le joacă. Modurile includ: Flowing Light, Multicolor Breathing, Seven-Color Cycle Flickering, Switchable Static, Six-Color Cycle Breathing, Red and White Breathing Cycle, Red and White Cycle Flickering, White Static, and White Breathing.

Mai mult, modelul K10 îi ajută pe jucători să-și dezvolte jocul cu câteva caracteristici extraordinare, inclusiv 26 de taste anti-ghosting pentru a preveni apăsările accidentale, deoarece, în căldura momentului, o apăsare de taste ratată ar putea duce la înfrângere. În combinație cu design-ul ergonomic și rotunjit al tastelor, K10 îmbunătățește precizia, oferind în același timp o experiență de tip keypress confortabilă. Tastele convenabile Media permit ajustarea rapidă a muzicii, a sunetului sau a altor efecte în mijlocul unui joc, fără a fi nevoie să deschideți alte programe sau aplicații.

Mouse-ul de gaming XPG INFAREX M20

Echipat cu butoane OMRON, INFAREX M20 oferă gamerilor reacție rapidă la atingerea țintelor atunci când contează și efectuează eficient sarcinile dorite. În plus, ratingul său de 20 de milioane de click-uri garantează un mouse robust și fiabil care va rezista și va continua să funcționeze.

Un buton de ajustare DPI cu cinci setări permite schimbarea sensibilității cursorului de la 400 la 5000 DPI, pentru un control optim în diferite situații. Mai mult, acesta are un efect RGB pe sigla XPG, rotița de scroll și pe benzile laterale pentru un plus de fler, design ergonomic pentru confortul în timpul jocului și control îmbunătățit. Toate mișcările, inclusiv ridicarea sau mișcarea mouse-ului, se pot face rapid, eficient și precis.

Disponibilitatea exactă a noilor produse poate varia în funcție de regiune.

Despre XPG

Xtreme Performance Gear (XPG) este o marcă ADATA Technology care oferă hardware de înaltă performanță pentru PC. Produsele XPG se disting prin depășirea metodologiei stricte ADATA A+ de testare, pentru a asigura cele mai înalte standarde pentru stabilitatea și performanțele superioare ale produselor. XPG oferă gamerilor, entuziaștilor și overclockerilor o experiență extraordinară, experimentată cel mai bine la performanțe maxime. Linia XPG prezintă atribute tehnice avansate, iar puterea sa strălucește prin design-uri elegante care au câștigat distincții de prestigiu la nivel mondial. Acestea includ de la Good Desing Award Japonia la Taiwan Excellence Gold Awards. Produsele ADATA XPG sunt recunoscute de overclockeri și de echipe profesioniste de gaming de renume mondial, care le folosesc ca hardware esențial pentru obținerea victoriei.