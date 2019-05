ADATA prezintă la Computex 2019 o gamă completă de produse de gaming, consumer și produse industriale

ADATA Technology, producător de top de module DRAM de înaltă performanță, produse NAND Flash și accesorii mobile, anunță participarea la Computex 2019 și prezentarea celor mai noi dispozitive XPG de gaming, consumer și produse industriale, în perioada 28 mai – 1 iunie 2019 la Nangang Exhibition Center, standul L0810. Sub tema “Game to the Xtreme”, dispozitivele de gaming XPG vor fi în centrul atenției și în acest an.

Game to the Xtreme în zona XPG Experience

În acest an ADATA a creat o zonă specială de gaming, XPG Experience Zone, în cadrul standului său pentru a prezenta ultima generație de produse XPG (Xtreme Performance Gear). Zona XPG Experience va cuprinde o structură impresionantă cunoscută sub numele de XPG Orb, a cărei construcție a durat trei mii de ore și este formată din trei sute de piese individuale. Noua gamă de produse XPG prezentată va include, dar nu se limitează la, un nou set de căști de gaming, tastatură, mouse pad și o linie de carcase.

Casca XPG Precog

Modelul XPG Precog este primul set de căști de gaming din lume cu dual driver. Este proiectat pentru a oferi jucătorilor experiența audio de ultimă oră pentru un sunet captivant și extrem de clar. În plus, noua cască include trei moduri audio (FPS, sunet surround surround 7.1 și muzică) pentru un sunet optimizat pentru diferite aplicații și tehnologie ENC (Environmental Noise Cancellation) care ajută jucătorii să comunice clar cu membrii echipei, în ciuda prezenței zgomotului ambiental.

Tastatura XPG Summoner

Cu trei tipuri de switch-uri Cherry MX din care se poate alege (Argintii, Roșii și Albastre), noua tastatură XPG Summoner este concepută pentru a oferi jucătorilor versatilitatea și feedback-ul tactil de care au nevoie pentru a obține experiențe de joc uimitoare. Pentru confort sporit în timpul sesiunilor lungi, tastatura oferă un suport ergonomic pentru încheietură.

Mouse Pads XPG Battleground

Fabricate din materiale textile CORDURA, rezistente la zgârieturi și lichide, noile mouse pads XPG Battleground XL și Battleground Prime oferă un suport excelent pentru jocuri și experiențe de top.

Șasiuri, sisteme de răcire și alimentare cu energie

Pe lângă perifericele de gaming, XPG va prezenta și cele mai noi componente pentru ca utilizatorii să își construiască platforme personalizate. Noua gamă include șasiul XPG BattleCruiser și șasiul Invader cu controale ARGB și panouri frontale magnetice ce oferă eliberare rapidă pentru instalare și întreținere ușoară.

De asemenea, sistemul de răcire cu lichid XPG Levante, care include un radiator de 240 mm și două ventilatoare ARGB încorporate, sursa de alimentare XPG Core Reactor, care îndeplinește specificațiile Intel 2020 și care are o eficiență ridicată de conversie de până la 92%, vor fi parte din spectacol.

Soluții industriale rapide, durabile și versatile

ADATA va expune și cea mai recentă gamă de unități SSD industriale SLC, MLC și 3D NAND (SSD), precum și carduri de memorie și un modul de memorie DDR4 2666 care poate rezista unor intervale largi de temperatură și poate preveni procesul de sulfurare. Proiectate cu gândul la aplicații de big data, recunoaștere facială, supraveghere și automatizare, ADATA oferă acum o soluție completă prin împerecherea soluțiilor de protecție a datelor cu software personalizat.

Pe lângă gama de SSD-uri SLC, MLC și 3D NAND cu capacitate mare, ADATA prezintă noile produse de stocare PCIe de mare viteză, incluzând SSD-ul IM2P33E8 M.2 2280 și cardul de memorie ICFP301 CF express Type B. Noul IM2P33E8 oferă viteze de citire/scriere de până la 3,4/2,2 GB pe secundă, fiind capabil să proceseze eficient cantități mari de date. Pe de altă parte, placa de memorie ICFP301 este proiectată pentru procesarea imaginilor 8K și 4K de înaltă definiție. Este conformă cu specificațiile CFA și NVMe și oferă viteze de transfer de până la 1700/1200MB pe secundă, de până la 4 ori mai rapide decât cardurile standard SD și CFast.

Soluții de stocare de ultimă generație

De asemenea, vor fi afișate și SSD-urile SE800, SE760 și SC680. Modelul SE800 este proiectat pentru mobilitate deplină, cu forma sa compactă și design-ul ușor și elegant.

Mai importantă este totuși performanța și capabilitățile sale, inclusiv standardul IP68 de rezistență la apă și praf, precum și vitezele mari de scriere/citire de până la 1000 MB/s. Toate cele trei SSD-uri suportă interfața USB-C pentru viteze rapide de transfer și au compatibilitate ridicată cu diverse dispozitive.

În ceea ce privește unitățile HDD, ADATA va prezenta noul HD770G, un hard disk extern unic, care are un design orientat spre gameri.

Dispune de un design avangardist, modern, cu sistem de iluminare RGB cel îl diferențiază de alte produse. În plus, cu o construcție robustă în trei straturi, hard disk-ul îndeplinește standardul IP68, ceea ce înseamnă că este rezistent la apă, praf și la șocuri.

Nu în ultimul rând, vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi carduri de memorie microSDXC/SDHC UHS-I U3 clasa 10, ideale pentru camere digitale, sisteme de supraveghere și alte aplicații care necesită înregistrare continuă.

Puteți vizita standul ADATA și XPG la Computex Taipei 2019 (28 mai – 1 iunie) la Nangang Exhibition Center, standul numărul L0810.

