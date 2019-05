Adrian Șter se alătură echipei D&B David și Baias

Adrian Șter, unul dintre cei mai experimentați avocați specializați în dreptul concurenței de pe piața din România, s-a alăturat echipei D&B David și Baias. El urmează să fie Partenerul Coordonator al echipei de Dreptul Concurenței, parte a departamentului de Dreptul Concurenței și Reglementare din cadrul D&B David și Baias, departament coordonat de Manuela Guia. ”Sunt onorat să mă alătur D&B David și Baias, care este recunoscută pe piața din România ca având cea mai bună echipă de dreptul concurenței, fiind implicată de-a lungul timpului în mai toate investigațiile și litigiile majore de concurență desfășurate în România. Vreau să îmi valorific experiența și expertiza în domeniu pentru a ne ajuta clienții să se conformeze și să-și alinieze procesele de afaceri la cerințele legislației de concurență”, precizează Adrian Șter (foto).

” Îmi face o deosebită plăcere să-i urez bun venit lui Adrian în echipa noastră. Traversăm o perioadă în care aplicarea legii la nivel comunitar si in Romania riscă să rămână în urma evoluției rapide și schimbarilor prin care trec astăzi întreprinderile. Prin alăturarea lui Adrian, continuăm să dezvoltăm expertiza D&B și abilitatea noastră de a oferi soluții personalizate pentru toate provocările cu care se confruntă clienții noștri din punct de vedere al reglementărilor de concurență”, a declarat Manuela Guia, Partener, Coordonatoarea Departamentului de Concurență și Reglementare din cadrul D&B David și Baias.

”De-a lungul timpului, am avut ocazia să interacționăm cu Adrian în mai multe proiecte și am rămas impresionați de profesionalismul său si dedicarea față de interesele clienților. Cum activitatea noastră de dreptul concurenței, la toate palierele de aplicare a acestuia, a continuat să crească în ultimii ani, am simțit nevoia să recrutăm un profesionist reputat si cu experiență care să preia coordonarea zonei de concurență în cadrul departamentului condus de Manuela Guia. Mă bucură faptul că Adrian a decis să ni se alăture și sunt convins că vom construi un proiect foarte solid împreună, în beneficiul clienților noștri”, a precizat Sorin David, Avocat Coordonator, D&B David și Baias.

Recunoscut ca fiind unul dintre cei importanți profesioniști în acest domeniu, având o experiență de peste 15 ani în dreptul concurenței, Adrian oferă consultanță cu privire la întreaga gamă de probleme legate de concurență, de la asistență în cadrul investigațiilor autorităților de concurență, procedurilor privind autorizarea concentrărilor economice, la cereri de clemență, reprezentare în acțiunile în instanță, incluzând acțiuni în despăgubire. De-a lungul timpului, Adrian a acordat asistență juridică unor clienți importanți activi în sectoare precum telecomunicații, bancar, electrocasnice, retail, media, publicitate, energie, FMCG și farmaceutice.

Înainte de a se alătura D&B David și Baias, Adrian a fost Partenerul coordonator al departamentului de concurență și ajutor de stat din România al unei importante societăți regionale de avocatură. Adrian deține o diplomă de drept la Facultatea de Drept din cadrul Universității Babeș-Bolyai, o diplomă de drept obținută de la Facultatea de Drept din Nottingham University și titlul de LL.M. în Drept European obținut de la University College London. Este membru al Baroului București, iar de 3 ani, este co-chair al Comitetului de concurență din cadrul AmCham România.

Despre D&B David și Baias

D&B David și Baias este societatea de avocatură afiliată PwC în România și este parte din rețeaua internațională PwC Legal, care cuprinde mai mult de 3000 de avocați în peste 90 de țări. Echipa D&B David și Baias este alcătuită din 50 de avocați (dintre care 6 parteneri) și acordă consultanță și asistență juridică societăților locale și multinaționale în domenii precum: fuziuni, achiziții și restructurări, societăți comerciale și grupuri de societăți, proprietăți imobiliare, concurență și ajutoare de stat, servicii financiare și piețe de capital, relații de muncă și resurse umane, proprietate intelectuală, protecția consumatorului și a datelor cu caracter personal, litigii fiscale și comerciale.