Aeroportul Biarritz se situează în avangardă prin utilizarea tehnologiilor Amadeus

Imaginați-vă că faceți check-in la hotel sau la centrul de congrese înainte de a pleca spre aeroport. Acestea sunt doar câteva dintre opțiunile deschise acum de Aeroportul Biarritz și partenerii săi pentru îmbunătățirea modului în care își deservesc pasagerii care trec prin aeroport în fiecare an. Acest lucru este posibil datorită unui nou parteneriat între Amadeus și Aeroportul Biarritz din Franța pentru implementarea Amadeus Airport Common Use Service (ACUS) care va aduce companiilor aeriene, operatorilor de la sol și pasagerilor agilitate și flexibilitate în derularea operațiunilor. Cu caracteristicile unice ale ACUS va fi posibilă furnizarea operațiunilor de check-in și procesarea pasagerilor practic din orice locație.

Foarte important pentru Biarritz, un aeroport care se confruntă cu vârfuri de cerere în sezonul de vară, acum pot fi luate măsuri pentru reducerea cozilor și gestionarea cererii prin operațiuni mai flexibile de check-in și operațiuni de prelucrare rapidă a bagajelor.

Potrivit lui Didier Riché, Director General al Aeroportului din Biarritz, a fi capabil să inovezi este esențial pentru a servi și atrage clienții companiilor aeriene. ”Astăzi nu mai este de ajuns să oferi doar serviciile de bază ale aeroportului și o destinație. Aeroporturile trebuie să recunoască faptul că experiența pe care o oferă este esențială atât pentru călători, cât și pentru companiile aeriene. Suntem mândri că suntem primul aeroport din Franța ce a evoluat de la vechile sisteme <<common use>>, astfel încât să putem regândi modul în care servim pasagerii. Tehnologia Amadeus va juca un rol-cheie pentru a ne sprijini în atingerea obiectivelor noastre de digitalizare a operațiunilor și de a construi o fundație pentru mobilitate și autoservire”, precizează Didier Riché.

Directorul General al Aeroportului din Biarritz a adăugat: ”Datorită posibilității de check-in din afara aeroportului, vom putea oferi noi servicii care să permită călătorilor să petreacă mai mult timp vizitând, făcând cumpărături și bucurându-se de călătoria lor. Și în timp ce se află în aeroport, check-in-ul mai rapid și mai simplu înseamnă pentru pasageri mai multă libertate și timp pentru a explora noi servicii, cum ar fi magazinele din incintă. Tehnologia Amadeus ne permite să oferim servicii excelente pasagerilor noștri.”

ACUS asigură o mai mare flexibilitate și agilitate în operațiuni, deoarece nu este nevoie să gestionați în aeroport servere dedicate sistemelor ”common use”. Aplicațiile companiilor aeriene nu mai sunt instalate local pe stațiile de lucru ale aeroporturilor, deci nu sunt necesare implementarea serverului și administrarea locală a acestuia. Cu ACUS, aplicațiile companiilor aeriene sunt găzduite individual ca aplicații virtualizate într-un mediu de server centralizat, astfel încât agenții de check-in pot accesa și lansa orice aplicație a oricărei linii aeriene printr-un browser web, și nu doar un singur software specific unei companii aeriene pe un desktop dedicat pe o stație de lucru a aeroportului.

Yannick Beunardeau, Global Head of Sales and Marketing, Airport IT la Amadeus, a declarat: "Aeroportul Biarritz este primul nostru client Amadeus ACUS din Franța, ceea ce reprezintă un reper important pentru noi. Astăzi, vechile platforme <<common use>> aflate în exploatare sunt depășite, ele impunând companiilor aeriene care le utilizează să mențină active legături costisitoare de rețea, să se bazeze pe hardware sau sisteme de operare în locațiile aeroporturilor și să limiteze evoluția companiilor aeriene și a modului în care sunt serviți călătorii”.

Beunardeau a adăugat că ”liniile aeriene care colaborează cu aeroportul pot beneficia din plin de capabilitățile internetului - așa cum au făcut alte industrii - grație ACUS și contribuie la o schimbare fundamentală în industria aviației. Tehnologia noastră de check-in de la distanță nu este doar o modalitate de a îmbunătăți componenta IT, ci și de a sprijini afacerile clienților noștri. Aeroporturile își dau seama că prin inovarea prin tehnologie pot câștiga un avantaj competitiv și pot adăuga valoare atât companiilor aeriene, cât și pasagerilor.”

Treizeci și patru de aeroporturi de pe diferite continente au semnat acum acorduri pentru tehnologia bazată pe servicii cloud Airport Common Use Service (ACUS) a companiei Amadeus.