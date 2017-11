ALEF Distribution RO este Microsoft Country Partner of the Year 2017

ALEF Distribution RO a fost desemnat Microsoft Country Partner of the Year 2017 pentru România. Anunțul a fost făcut în cadrul evenimentului anual Microsoft Inspire desfășurat la Washington DC. De asemenea, ALEF a mai primit două distincții pe plan local în cadrul Microsoft Club 2017: Best Partner of the year FY17 și Best Channel Developer FY17. "Suntem onorați să recunoaștem compania ALEF Distribution RO din România ca cel mai bun partener Microsoft al anului, pentru țara sa", precizează Ron Huddleston, vicepreședinte Microsoft.

Gala anuală Microsoft Partner of the Year Awards acordă premii de recunoaștere partenerilor Microsoft care demonstrează excelență în inovare și implementarea soluțiilor bazate pe tehnologiile Microsoft. Finaliștii și câștigătorii au fost selectați dintre cele peste 2.800 de nominalizări, din 115 țări, pe baza angajamentului față de clienți, a impactului pe care soluția acestora o are asupra industriei și a modului excepțional de utilizare a tehnologiilor Microsoft.

“Aceste premii reprezintă o recunoaștere a profesionalismului și expertizei echipei ALEF în implementarea tehnologiilor Microsoft. În același timp, distincțiile ne motivează să ne menținem și să ne consolidăm statutul de lider, să ne transformăm în permanență pentru a servi mai bine clienții, abordând strategii de vânzări și de marketing inovatoare, în trend cu noile produse și servicii Microsoft. ALEF și-a asumat un angajament în a dezvolta relații de afaceri puternice, profitabile și demne de încredere împreună cu toți partenerii și clienții companiei. Acest angajament este susținut pentru toate soluțiile și sistemele pe care le distribuim, mizând pe valorea adăugată oferită în mod continuu partenerilor noștri”, precizează Dragos Popescu, Manager General al ALEF Distribution RO.

ALEF are o experiență vastă ca distribuitor de soluții și produse Microsoft în zona sa de acoperire, atât pentru piața de consumer, cât și pentru cea de business.

În cadrul evenimentului Microsoft Club 2017, ajuns la cea de-a 18 ediție, ALEF Distribution RO a câștigat două premii importante: Best Partner of the year FY17 și Best Channel Developer FY17. Microsoft Club reunește companiile partenere cu echipele locale și regionale ale Microsoft, unde cei mai prolifici dintre parteneri sunt premiați pentru rezultatele excelente în anul fiscal trecut.