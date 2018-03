Allied Telesis a deschis în România un centru de excelență dedicat orașelor inteligente, care va acoperi piaţa europeană

Internet of Things (IoT) se numără printre subiectele intens dezbătute în ultima vreme. Şi asta deoarece, după ce au trecut câţiva ani de promisiuni, au început să apară primele proiecte reale, chiar dacă cu rezultate limitate, deocamdată. Apar semne din ce în ce mai clare că un proiect bine ţintit şi bine condus poate să producă beneficii imediate. De asemenea, începem să înţelegem că pragul de adopţie nu este scăzut şi că este necesară existenţa unor capabilităţi speciale în cadrul organizaţiei, care pot fi dezvoltate sau cumpărate, pentru a avea proiecte de succes. "În acest moment, piaţa soluţiilor IoT este extraordinar de diversă, atât din punct de vedere al platformelor oferite, cât şi din punct de vedere al celorlalte elemente constitutive (senzori, aplicaţii de procesare și stocare date). Acest fapt este unul natural, dată fiind complexitatea cazurilor tratate. Eu, personal, nu cred că vom asista în următorii ani la o reducere semnificativă a numărului de furnizori de platforme de IoT, în sensul consolidării pieţei în direcţia existenţei unui număr de doar 2-3 furnizori foarte mari. Vom vedea, însă, o accentuare a rolurilor vendorilor majori de PaaS pe măsură ce acestea vor atrage utilizatori care dezvoltă, pentru uzul lor sau al clienţilor lor, soluţii IoT noi sau extensii ale celor existente, după modelul, deja clasic, al serviciilor de cloud hibrid”, precizează Călin Poenaru (foto), Country Manager Allied Telesis.

Allied Telesis, producător japonez de echipamente de reţea, a făcut o investitie de 100.000 euro în Centrul de Excelență IoT din București. Acesta va oferi suport pentru proiecte de Smart Communities din Europa şi Orientul Mijlociu, potrivit reprezentanţilor companiei.

"Până în 2020, numărul dispozitivelor IoT va depăși 50 de miliarde de euro. Acest număr de dispozitive reprezintă o adevărată provocare pentru o gestionare eficientă a infrastructurii. Fără un anumit nivel de automatizare a managementului, noua lume IT pe care o construim va deveni imposibil de controlat de către oameni. Tehnologiile noastre inteligente, cum ar fi AMF (Autonomous Management Framework) și SDN (Software Defined Network) ne permit să ne valorificăm experiența în crearea de rețele, să simplificăm mediul de lucru al clienților și să oferim securitate, ceea ce este deosebit de important pentru organizațiile care se uită la spațiul IoT. Allied Telesis are în vedere integrarea acestor tehnologii cu alți furnizori de aplicații pentru a livra o soluție completă pentru proiectele IoT. Cu noul Centru de excelență IoT de la București, facem un pas mai aproape de clienții și partenerii noștri, pentru a construi împreună o nouă generație de infrastructură inteligentă de rețea ", precizează Jakub Duch, Vice President for International Sales la Allied Telesis.

Allied Telesis încearcă să uşureze adopţia IoT propunând o platformă de sine stătătoare, care să acopere o zonă cât mai largă de funcționalități pornind de la marginea reţelei până în centrul de date. Soluția include atât echipamentele de reţea cât şi senzorii conectaţi la acestea, asigurînd colectarea și transportul datelor până acolo unde sunt active aplicaţiile de procesare a acestora. Scopul constă în furnizarea, în plus faţă de serviciile de conectare şi management echipamente, de capabilităţi de agregare, stocare, import şi export de date, precum şi găzduire şi integrare de aplicaţii în zona de edge-computing. Toate acestea se întâmplă în contextul asigurării unei securităţi globale la nivelul sistemului.

Allied Telesis implementează deja această platformă în proiecte de Smart Physical Security şi Smart Manufacturing în SUA şi o testează în aplicaţii de Smart City, Smart Water şi Smart Agriculture în Europa şi Asia. Allied Telesis a ales Europa şi în mod specific România pentru testarea platformei sale dedicate pentru Smart City, datorită dezvoltării consecvente şi continue a acestei zone de piaţă.