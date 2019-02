Amber semnează parteneriate strategice cu NBC Universal, Roblox și Epic Games, creatorii celebrului joc Fortnite

Amber, studio independent de game development din România, anunță colaborarea cu nume de top din industria de entertainment: Epic Games, Roblox și NBC Universal. „Credem că este o metodă bună de a extinde capabilitățile companiei, dar trebuie să găsim parteneri potriviți din punct de vedere al culturii, al abordării business-ului, parteneri cu abilități care să le completeze pe ale noastre”, precizează Mihai Pohonțu (foto), CEO Amber. „Lucrăm la formalizarea unei metodologii de lucru cu studiouri externe, deoarece ne așteptăm sa facem asta din ce în ce mai des.”

Epic Games, unul din cele mai fierbinți nume din gaming din ultimii ani, este dezvoltatorul motorului grafic Unreal Engine și al unor jocuri renumite, printre care și fenomenul Fortnite, joc experimentat de zeci de milioane de gameri din întreaga lume și care a realizat venituri de $2.4 miliarde în 2018. Unreal Engine este unul dintre cele mai utilizate motoare grafice de către dezvoltatorii de jocuri din întreaga lume, iar rolul Amber în acest parteneriat este de-a sprijini dezvoltarea continuă a motorului pentru versiunea mobile. Echipa dedicată acestui parteneriat are ca scop implementarea de functionalități noi în motorul grafic “Unreal Engine 4” pentru platformele mobile, iOS și Android, și optimizarea celor deja existente.

Parteneriatul strategic cu NBC Universal și Roblox constă în suportul acordat pentru produsele celor două companii, axat pe servicii de dezvoltare. NBC Universal a devenit unul dintre cei mai importanți publisheri de jocuri din lume, lansând în ultimul an o serie de jocuri bazate pe brand-uri celebre, precum Jurassic World Evolution, DreamWorks Dragons: Titan Uprising și Fast & Furious: Takedown. Roblox este un alt fenomen al gaming-ului mondial, cu 70 de milioane de utilizatori, iar echipa Amber îi sprijină creșterea prin servicii de testare funcțională și automatizată.

În urmă cu un an, Amber anunța lansarea unei rețele de studiouri dezvoltatoare de jocuri video, ca strategie de creștere. La început de 2019, Amber a crescut cu 80 de angajați față de anul trecut și acum numără 300 de angajați care lucrează în departamente creative si de suport ale companiei. Rețeaua de studiouri interne a Amber include în momentul de față 3 echipe: Lorraine, Avalon și Amber Live Ops. Compania își propune să colaboreze cu studiouri independente talentate din România dar și din afara țării, și nu exclude posibilitatea unor fuzionări.

Rezultatele curente reprezintă o urmare directă a strategiei adoptată la începutul lui 2017, când, odată cu venirea lui Mihai Pohonțu ca CEO, Amber a pornit o tranziție de la o firmă de servicii în domeniul jocurilor la o agenție de game development, cu accent pe dezvoltarea de produse noi, structurată ca o rețea de studiouri creative cu specializări diferite.

„Este poate cel mai promițător moment pentru Amber de la înființarea companiei. Strategia pe care am început să o implementăm acum doi ani funcționează și începem să vedem primele rezultate. Motoarele de business development și producție sunt turate la maxim, lucrăm cu parteneri mari și avem în lucru proiecte deosebite, inclusiv unele confidențiale despre care abia așteptăm să vorbim in lunile următoare,” precizează Mihai Pohonțu.

Multitudinea de proiecte cere talent nou, astfel că Amber își mărește echipa. În acest moment, compania caută Senior Game Developers pentru studiourile din rețea. Mai mult, Amber continuă să sprijine dezvoltarea industriei locale de game development. De la înființare, studioul a susținut inițiativele RGDA – Asociația Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România precum și alte evenimente conexe industriei, precum game jam-uri, seminarii, etc. Amber va continua în această direcție și in 2019 și își propune inclusiv implicare mai mare în zona educațională, prin desfășurarea mai multor evenimente educative sub brandul Amber Academy și prin implementarea unui program multidisciplinar de internship.

Despre Amber

Înființată în 2013, Amber este o agenție creativă structurată ca o rețea de studiouri, specializate în strategii de lansare paralele pe mai multe platforme, optimizare a experienței utilizatorilor, design de monetizare, data science și live operations, oferind o paletă largă de soluții de dezvoltare de software ce include livrarea de produse complete, co-dezvoltare, conversie de platforme și servicii de suport. Printre cele mai cunoscute companii de gaming cu care Amber a lucrat sau încă lucrează se numără Disney, Epic Games, Scopely, NBC Universal, Kixeye, Glu, Kabam, Paradox și That Game Company. Amber a lucrat la dezvoltarea unor jocuri precum Rumble Heroes, Link Twin, Little Leader și Cinderella Free Fall. În 2018 a fost clasificată ca fiind compania de software cu cea mai rapidă creștere din România conform clasamentului Inc. 5000 Europe și #463 dintre toate companiile europene. Amber are sediul central în București și birouri în San Francisco și Los Angeles, California.