ANIS a premiat cele mai bune proiecte high-tech în cadrul Galei ANIS 2017

ANIS - Asociația Patronală a Industriei de Software și Servicii a premiat pe 26 ianuarie cele mai bune proiecte high-tech românești, în cadrul celei de-a treia ediții a Galei ANIS. Gala ANIS a adus alături invitați precum E.S. dna Tamar Samash, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Israel în România, dl. Joshua Burke, Atașat comercial în cadrul Ambasadei Statelor Unite la București și dl. Victor Negrescu, Membru al Parlamentului European, precum și alți invitați de rang înalt, alături de nume importante din industria românească de tehnologie, reprezentanți media, parteneri etc.

Candidaturile depuse de companii au fost evaluate de un juriu reprezentativ care a inclus membri marcanți ai comunității din industria IT, media, consultanță și nu în ultimul rând reprezentanți ai autorităților, după cum urmează: Teodor Blidăruș – Președinte ANIS, Joshua Burke, Atașat comercial al Ambasadei Statelor Unite la București, Cezar Caluschi – Oameni și Companii, Cristian Dascălu – Antreprenor, Bogdan Iordache – fondator TechHub & How To Web, Bianca Muntean – Director Executiv ARIES Transilvania, Andrei Pitiș – Vicepreședinte ANIS, Răzvan Rughiniș – Co-fondator Tech Lounge, Varujan Pambuccian – Membru în Parlamentul României, Matan Safran – Atașat comercial al Statului Israel în România, Silviu Sandache – Senior Tax Manager, Deloitte România, Adrian Seceleanu – Editor Ziarul Financiar, Radu Ticiu – Co-fondator și CEO Timișoara Startup Hub, Cristina Țoncu – Program Manager, RICAP, și Dan Zaharia – Senior Consultant, Extind Management.

In urma procesului de jurizare, câștigătorii Premiilor ANIS ediția 2017, sunt:

• Școala Informală de IT pentru Programul Educațional al Anului

• IXIA Romania pentru Programul CSR al Anului

• SiloMeter pentru Startup-ul Anului

• Endava cu proiectul Agile Transformation pentru Worldpay pentru Proiectul de Outsourcing al Anului

• UiPath cu produsul RPA Computing Platform pentru Produsul Software al Anului

• Mira Technologies Group cu proiectul DESMTEH pentru Proiectul de Cercetare-Dezvoltare al Anului

• FLANCO cu aplicația implementata in cloud de Zitec, pentru Clientul Anului

• Mihai Matei / Essensys Romania pentru “Membrul ANIS al Anului”, acordat de echipa ANIS

• Qualitance pentru Compania Anului

Radu Constantinescu, Managing Partner QUALITANCE, câștigătoare al premiului Compania anului a declarat: „Misiunea noastră este să facem lucruri cu impact, relevante, care să schimbe viețile oamenilor în bine. Linia de business de inovație creată la începutul lui 2016 ne-a oferit oportunitatea ca, aplicând modelul brevetat de QUALITANCE, care folosește Design Thinking, Rapid Prototyping și tehnologie de ultimă oră, de la AI până la VR, să ajutăm companii din Fortune 500 să creeze produse și servicii revoluționare. În consecință, premiul Compania Anului primit din partea ANIS, care însumează elita companiilor de tehnologie din România, ne onorează. Nu am fi putut ajunge aici fără sprijinul Qualitancerilor care și-au asumat misiunea de a fi cea mai bună expresie a capabilităților de inginerie și inovație a comunității din România. ”

Teodor Blidăruș, Președinte ANIS, a declarat: „Mă simt onorat să pot reprezenta o industrie care aduce la lumină proiecte atât de importante pentru noi toți. Industria romanescă de tech se află într-un proces continuu de creștere, iar noi la ANIS, prin eforturile noastre directe, susținem acest trend ascendent, iar obiectivul nostru este ca România sa devină o piesă determinantă pe harta globală a inovației.”

Câștigătorii Premiilor ANIS 2017 sunt: Scoala Informala de IT pentru Programul Educațional al Anului Școala Informală de IT este cel mai important sistem de învățământ alternativ din România pentru sectorul IT. Cu operațiuni în 5 orașe mari din țară, proiectul reprezintă o platformă care reunește lideri profesioniști din industrie cu oameni talentați, interesați să își dezvolte abilități IT. Toți mentorii sunt în mod exclusiv profesioniști din industria IT, care au acumulat o experiență vastă în dezvoltarea de software, testare, design și arhitectură de sistem. IXIA Romania pentru Programul CSR al Anului Ixia România și angajații săi au organizat și s-au implicat în numeroase acțiuni caritabile pe tot parcursul anului: Program anual de donat calculatoare: 122 de calculatoare la 9 școli și fundații, care oferă acces la tehnologie și educație la sute de copii și elevi. Târguri de caritate în interiorul companiei, în care organizațiile își prezintă produsele și angajații le pot cumpăra pentru a le sprijini activitățile. Turul Ixia, eveniment mondial de ciclism în care țările cu ramuri Ixia concurează pentru cel mai mare număr de kilometri. În 2016, România a câștigat, cu peste 6398 km pedalați. Săptămâna de fapte bune @ IXIA, o săptămână întreagă în care 3 fundații mari, dedicate copiilor dezavantajați, mediului și protecției animalelor vorbesc despre proiectele lor cu angajații. IxCharity Grants - comisia de caritate IXIA se întrunește trimestrial pentru a selecta mai multe cauze pentru care compania donează 1.000 USD fiecăreia. SiloMeter pentru Startup-ul Anului In fiecare an, 5-10% din producția de cereale din lume se pierde din cauza spațiilor improprii de depozitare și manipulare. Temperatura, umiditatea și ventilația necorespunzătoare pot cauza multe probleme, iar daunele pot ajunge până la sute de milioane de dolari per an. SiloMeter.com este un produs agro-tech care constă într-o combinație de senzori, dispozitive hardware și tehnologii Cloud Google. In concluzie, întreaga soluție a fost gândită pentru a elimina eroarea umană și pentru a ușura munca fermierilor în timpul nopții, când este optimă ventilarea. Endava cu proiectul Agile Transformation pentru Worldpay pentru Proiectul de Outsourcing al Anului Endava are un parteneriat de lungă durată cu Worldpay, liderul global de procesare plăți. Mai mult de 330 de ingineri Endava în toată România sprijină echipele tehnologice Worldpay cu inovație, transformare agilă și contribuții tehnice în produsele și serviciile care sunt vândute clienților din întreaga lume. UiPath cu produsul RPA Computing Platform pentru Produsul software al Anului Platforma de calcul RPA (Robotic Process Automation) creată de UiPath este dedicată automatizării proceselor de business. Acesta prevede modelarea proceselor, managementul schimbării, managementul de implementare, controlul accesului, execuția la distanță și programarea, monitorizarea execuției, de audit și de analiză în deplină conformitate cu securitatea întreprinderii și a celor mai bune practici de guvernare. Capacitățile foarte avansate ale software-ului său robotizat face UiPath o componentă vitală a soluțiilor inteligente de automatizare a proceselor folosite de către cei mai tech dintre furnizorii de BPO și organizațiile de servicii partajate. Produsele UiPath sunt proiectate pentru performanță foarte simplu de manevrat și experiență de utilizare extrem de intuitivă, aducând beneficii incontestabile pentru reducerea costurilor operaționale, eficiența proceselor și a calității performanței. Mira Technologies Group cu proiectul DESMTEH pentru Proiectul de Cercetare-Dezvoltare al Anului Proiectul „Utilizarea metodei rezonanței nucleare quadripolare la producerea de echipamente pentru detecția explozivilor și a drogurilor – DESMTEH”, a fost finalizat de Mira Technologies Group în baza contractului finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, Axa Prioritară 2 – Competitivitate Prin CDI cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare. Escaladarea fără precedent a fenomenului terorist și creșterea alarmantă a criminalității organizate, cu referire la traficul de droguri au determinat organizațiile cu responsabilități în combaterea acestor fenomene să găsească noi soluții pentru îmbunătățirea securității și asigurării siguranței cetățenilor, fără a le pune în pericol sănătatea sau viața privată. În acest context, compania Mira Technologies Group a decis să creeze o nouă gamă de produse (fixe și mobile) pentru detectarea substanțelor periculoase și a drogurilor, pe baza fenomenului NQR. FLANCO cu aplicația implementată în cloud de Zitec, pentru Clientul Anului Flanco este al doilea cel mai mare retailer de produse electronice din România. La fel ca majoritatea comercianților cu amănuntul ia parte la Campania Black Friday, eveniment care s-a transformat în cel mai mare eveniment comercial din țară, cu accent mare pe partea online. Infrastructura tradițională a Flanco de a găzdui local site-ul magazinului nu ar fi rezistat la creșterea cantității de trafic de Black Friday. Astfel, Zitec a dezvoltat un website-aplicație complet separat, cu arhitectură optimizată în cloud care să ruleze în întregime pe Microsoft Azure. Aplicația permite Flanco să intensifice și să reducă ușor cantitatea de spațiu necesară pe server, în conformitate cu vârfurile de trafic din timpul evenimentului și să plătească numai pentru resursele utilizate. Qualitance pentru Compania Anului QUALITANCE lucrează cu organizațiile cele mai îndrăznețe din lume pentru a dezvolta produse și servicii revoluționare, cu tehnologie de ultima generație. La începutul anului 2016, QUALITANCE a lansat o linie de afaceri de inovare, ajutând clienții să dezvolte produse și servicii software inovatoare folosind tehnologii emergente - Internetul obiectelor, inteligență artificială, machine learning, realitate augmentată, realitate virtuala si blockchain. QUALITANCE este singura companie din lume care creează și pune în aplicare acest model generator de inovare. In primele 6 luni de la lansarea noii linii, QUALITANCE a dezvoltat două astfel de proiecte pentru giganți precum IKEA si Virgin Group. Această linie de business a generat 1 milion de euro, aproape 20% din cifra de afaceri totală a companiei, in 2016.

Despre ANIS

18 ani de activitate în România. Înființată în anul 1998, ANIS reprezintă interesele companiilor IT românești și sprijină dezvoltarea industriei locale de software și servicii, creșterea atât a companiilor implicate în proiecte de externalizare, cât și a celor care generează proprietate intelectuală, prin crearea de produse. Peste 130 membri. In cadrul ANIS sunt reunite atât companii cu capital românesc sau străin, mici sau multinaționale, cu sedii în toate marile centre IT din țară, ceea ce asigură asociației reprezentativitate la nivel național. Peste 30 000 angajați. Membrii ANIS generează un număr semnificativ de locuri de muncă înalt calificată în societate. Peste 2,5 miliarde de euro cifră de afaceri. Veniturile anuale cumulate ale membrilor, plasează ANIS în zona actorilor cheie în ceea ce privește amprenta economică în plan local.