AOC prezintă Beneficiile Gamingului

AOC se străduiește să aducă produse de înaltă calitate în piața de gaming prin linia AGON și, ca unul dintre cei mai importanți producători de monitoare, promovează gamingul responsabil și sănătos. Rămânând fidel acestui scop, AOC a produs acest ghid complet pentru beneficiile sociale și cognitive care rezultă din gaming. Departe de a fi pur și simplu pentru distracție și divertisment, gamingul îmbunătățește procesarea informației vizuale a jucătorilor, luarea deciziilor și lucrul în echipă.

Abilități cognitive

Cele mai multe jocuri stimulează memoria, atenția și gândirea logică . Chiar și câteva ore de jucat pe săptămână pot face diferența indiferent de vârstă. Jocurile de strategie în timp real (RTS), spre exemplu, pot spori aceste abilități: așa cum un jucător are nevoie să analizeze situația împotriva rivalilor săi, să aibă un plan înaintea unui atac/unei apărări sau orice avantaj, să își amintească acțiunile rivalilor și să realizeze contracarări, toate într-un timp limitat. Îmbunătățirile rezultate din atenția și rezolvarea problemelor vor apărea, cu siguranță, la școală/job sau în viața de zi cu zi.

Luarea deciziilor

Redarea de jocuri video poate ajuta la îmbunătățirea abilităților de luare a deciziilor . În timp ce unele jocuri necesită decizii luate la secundă care influențează jocul, în alte jocuri deciziile luate mai devreme pot schimba întregul curs al acestuia. În jocurile de rol (RPG-uri), chiar și deciziile timpurii privind atributele unui personaj și interacțiunile ulterioare cu lumea vor avea consecințe dure asupra moralității și bunăstării personajului unui jucător. Unele jocuri de strategie Turn-Based necesită, de asemenea, analizarea și reacționarea multiplilor parametrii pentru a câștiga cu succes jocul.

Procesarea imaginilor vizuale

Jocurile First Person Shooter (FPS) și cele Shoot ‘em Up cer jucătorilor să își concentreze atenția rapid pe diferite părți ale ecranului . În timp ce fac asta, utilizatorii vor încerca, de asemenea, să-și țină sub control atenția la mediul înconjurător. Acest lucru înseamnă că mintea umană învață cum să împartă atenția și cum să îmbunătățească procesarea informațiilor vizuale. Așa cum jucătorii nu au foarte mult timp ca să ia decizii, predicții și timpii de reacție de îmbunătățesc. Anumite studii chiar sugerează că unii jucători sunt la fel de duri precum piloții de luptă.

Lucru în echipă

Fie că vorbim de un joc online cu multiple echipe sau doar un joc offline co-op cu câțiva prieteni, majoritatea jocurilor necesită ca jucătorii să lucreze îndeaproape în echipă. Jocurile competitive populare cum ar fi unele jocuri FPS și jocurile în stilul multiplayer online battle arena (MOBA) vor avea echipe a câte 5 persoane laolaltă, în care fiecare jucător are propriile puteri, slăbiciuni și aptitudini. Acest tip de colaborare se va traduce, cu siguranță, la job sau la școală .

Păstrați-l sănătos

Spitalele echipate cu câteva stații de jocuri pot avea un impact pozitiv asupra recuperării . Pacienții pot găsi anumite distracții și bucurii prin acțiunea de a se juca și chiar să interacționeze social cu alți oameni, o bună metodă de îmbănătățire a moralului.

AOC se îngrijește de sănătate și confort în timpul sesiunilor de joc

În timp ce AOC promovează beneficiile jucatului, tehnologiile sale inovatoare vor avea grijă de sănătatea utilizatorilor în timp ce se joacă. Un monitor cu bună ergonomie va ajuta postura jucătorului și sănătatea coloanei vertebrale. Tehnologiile AOC Anti Blue Light / Low Blue Light vor reduce capătul albastru al spectrului de culori, spectru care poate cauza oboseala ochilor, dureri de cap și tulburări de somn. În timp ce tehnologia Flicker Free reduce fenomenul de flickering și care poate cauza oboseală, amețeli și greață. Tehnologia i-Care folosește senzori ca să detecteze intensitatea luminii în camera și ajustează luminozitatea astfel încât pentru ca ochii utilizatorilor să nu experimenteze oboseală în timp ce se adaptează la diferențele de lumină.

În timp ce există multe studii despre diferitele aspecte pozitive ale jucatului pe calculator, AOC evidențiază și promovează jucatul responsabil. Este extrem de important ca utilizarea calculatorului să facă parte dintr-o viață echilibrată și sănătoasă. Petrecerea timpului afară, practicarea sporturilor, precum și timpul petrecut cu prietenii sunt la fel de importante.

AOC continuă să inoveze în tehnologia monitoarelor pentru a aduce jucătorilor cele mai imersivă experiență posibilă, cu un beneficiu maxim pentru sănătate.

