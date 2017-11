Aria de acoperire a serviciilor digitale UPC România a depăşit 3.000.000 de case în T3 2017

UPC România, parte a Liberty Global, cea mai mare companie internaţională de comunicaţii prin cablu din lume, a continuat şi în T3 2017 tendinţa pozitivă din prima jumãtate a anului înregistrând creşteri pe toate segmentele de business determinate de extinderea ariei de acoperire a serviciilor UPC şi lansarea HAPPY HOME, noua promisiune de valoare pentru clienţi. „Odată cu lansarea noii oferte pentru clienţi, HAPPY HOME şi a noii identităţi vizuale şi de brand, în T3 am adus şi mai multă valoare pentru clienţii noştri, aceştia beneficiind de cel mai bun divertisment şi cea mai bună conectivitate, oriunde şi oricând. Cu inovaţiile CONNECT BOX şi HORIZON, am reuşit să menţinem performanţa de creştere dinamică pe toate segmentele de business, veniturile înregistrate fiind cu peste 6,5% mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Īn acest trimestru am atins şi depăşit un reper important, peste 3 milioane de case în aria de acoperire, ca urmare a investiţiilor constante în extinderea reţelei digitale de ultimă generaţie”, precizează Robert Redeleanu (foto), CEO UPC România & UPC Ungaria.

Principalele rezultate din T3 2017:

• Extinderea ariei de acoperire a serviciilor digitale UPC cu 255.700 de case noi, reprezentând o creştere de peste 9% faţă de T3 2016, ajungând la 3.008.100 gospodării din România

• Investiţiile constante în inovaţii pentru clienţi au determinat creşteri pe toate segmentele de business în T3 2017: 5% mai mulţi clienţi de televiziune digitală, 8% mai mulţi clienţi de internet şi 16% mai mulţi clienţi de telefonie comparativ cu T3 2016

• Lansarea noii oferte de servicii pentru clienţi, HAPPY HOME, oferind viteze de internet de până la 500 Mbps în toată aria de acoperire, CONNECT BOX – cea mai bună experienţă Wi-Fi în întreaga casă şi HORIZON – cea mai bună experienţă TV

• Creşterea anuală a veniturilor UPC în lei cu peste 6,5% în T3 2017, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

Peste 3 milioane de case cu servicii digitale UPC la nivel naţional

UPC România a continuat investiţiile în extinderea reţelei pentru a oferi acces la internet de mare viteză şi servicii TV la calitate digitală cât mai multor clienţi. La finalul lunii septembrie 2017, acestea sunt disponibile pentru 3.008.100 de case, o creştere de peste 9% comparativ cu aceeaşi perioadă din 2016. Astfel, anual s-au adăugat aproximativ 255.700 case în aria de acoperire digitală UPC.

HAPPY HOME – o nouă propunere de conectivitate şi divertisment pentru clienţi

UPC a înregistrat creşteri pe segmentul serviciilor de internet, compania adăugând 43.800 de noi abonamente de internet într-un an, ceea ce reprezintă o creştere de peste 8%. La 30 septembrie 2017, UPC oferă servicii de internet către 568.700 de clienţi, peste 300.000 dintre aceştia beneficiind de modemul de ultimă generaţie CONNECT BOX, care oferă cea mai bună experienţă Wi-Fi în toată casa.

Televiziunea digitală a adus companiei un plus de 33.800 de abonamente în ultimul an, baza de abonamente crescând cu peste 5% faţă de perioada similară a anului trecut, ajungând la un total de 663.400 de clienţi. Experienţa de divertisment este puternic îmbunătăţită de cele 100.000 media-box-uri HORIZON achiziţionate de clienţii noştri in primul an de la lansare. Astfel, aceştia beneficiază de funcţia Replay TV, ce permite vizualizarea emisiunilor şi filmelor preferate cu până la 7 zile în urmă.

Segmentul de voce a înregistrat o creştere anuală de 16%, în al treilea trimestru din 2017 compania atingând o bază de aproximativ 519.600 de clienţi pentru serviciile de telefonie.

Accelerarea creşterii numărului de clienţi şi a veniturilor

În T3 2017, odată cu lansarea noii oferte de valoare pentru clienţi, HAPPY HOME, şi a noii promisiuni de brand, Bucură-te de fiecare moment, UPC România a înregistrat o creştere a bazei de abonamente (RGU), adăugând 144.800 noi abonamente, comparativ cu anul trecut (creştere de 6,5%), baza totală de RGU ajungând la 2.370.600 la 30 septembrie 2017.

De asemenea, baza de clienţi a UPC România a crescut în T3 2017 cu aproximativ 62.500 noi clienţi comparativ cu perioada similară a anului trecut. Astfel, compania a încheiat trimestrul al III-lea 2017 cu un număr total de 1.321.900 clienţi (UPC Romania + Focus Sat).

În T3 al acestui an, UPC România a înregistrat venituri de peste 184 milioane lei, ceea ce reprezintă o creştere de peste 6,5% faţă de peste 173 milioane lei în T3 2016.