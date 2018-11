ARMO - Românii au cumpărat de Black Friday cu 30% mai mult față de anul 2017

Cel mai așteptat eveniment de cumpărături de către români, Black Friday, s-a încheiat cu o creștere de 30%. Promoții de Black Friday au avut peste 5000 de magazine online. „Comerțul online este pentru toată lumea. Ne dorim ca cei din mediul rural, din orașele mici și persoane din zone defavorizate să beneficieze de avantajele comerțului online și anume de varietatea mare de produse, prețuri și servicii mai bune, pe care le pot compara în mod transparent. Black Friday este cel mai așteptat moment pentru cumpărături, un eveniment pentru care companiile au investit atât înainte, în timpul, cât și după, mobilizând forță de muncă pe parcursul weekendului dar și pe parcursul nopții. Conform datelor noastre, luni 19 octombrie, peste 50% dintre comenzi au fost livrate sau erau în curs de livrare. Valoarea medie a unei comenzi a variat între 800 lei și 1600 lei”, precicează Florinel Chiș (foto), director executiv al Asociației Române a Magazinelor Online și Chief Technology Advisor în cadrul EMOTA (European eCommerce and Omni-Channel Trade Association).

Cele mai multe vânzări au fost realizate din categoriile de produse pentru casă și îngrijirea casei, electrocasnice mici, îngrijire personală, fashion, televizoare, telefoane, anvelope și jucării. Anul acesta modalitățile de livrare au fost diversificate, astfel peste 70% dintre cumpărători au optat pentru livrare prin curier si 30% în showroom sau oficii poștale. Aproape 35% dintre cumpărători au plătit cu cardul procent în creștere comparativ cu anul trecut când o treime dintre comenzile făcute au fost achitate cu cardul. Peste 74% dintre români au vizualizat și cumpărat produsele de pe dispozitivele mobile. 26% dintre comenzile plasate de Black Friday au fost din mediul rural, procent în creștere comparativ cu anul trecut.

Membrii ARMO au ajuns la câteva concluzii privind evenimentul de sales de Black Friday:

“Am intuit că oamenii vor folosi mobilul mai mult ca în orice alt Black Friday pentru a căuta cele mai bune dealuri și a face cumpărături. Astfel, aproximativ 83% dintre vizitatorii site-ului fashionup.ro au venit de pe mobil, în creștere cu 20% față de anul trecut. În ceea ce privește numărul tranzacțiilor din mobil, acestea au avut o pondere de 75% comparativ cu 63% în 2017. Așa că lansarea aplicației mobile FashionUP fix înaintea acestui Black Friday a fost cea mai bună decizie pentru a veni în preîntâmpinarea nevoilor clienților noștri. Cele peste 100.000 de produse în campanie limitată de Black Friday au fost astfel mai ușor de accesat, iar brandurile preferate precum Guess, Michael Kors, Love Moschino, U.S. Polo Assn., La Redoute și Heine s-au bucurat de o popularitate și mai mare, datorită celor mai mici prețuri din an”, a declarat Mira Anghelescu, Chief Operating Officer, FashionUp.

“La AVstore am înregistrat vânzări considerabil mai mari în acest an în comparație cu luna noiembrie 2017, respectiv comenzi în valoare de 6.5 milioane de lei, o creștere de aproximativ 70% atât în numărul de vizitatori cât și în valoarea comenzilor. Am reușit acest lucru datorită extinderii portofoliului cu nume importante din industria Hi-Fi – NAIM, Monitor Audio, KEF sau Pro-Ject, datorită vânzărilor foarte bune înregistrate împreună cu partenerii noștri tradiționali – SENNHEISER, SONY, Audio-Technica, SVS, DEVIALET, DENON sau Cambridge Audio, dar și ca urmare a creșterii notorietății magazinului nostru în lumea pasionaților de muzică, filme și jocuri. În topul vânzărilor s-au aflat căști, boxe, amplificatoare integrate, boxe active, subwoofere și televizoare,” a declarat Bogdan Ștefan, Managing Partner AVstore.

“BestKids a respectat și anul acesta conceptul original de Black Friday și a pus în vânzare peste 10.000 de produse pentru copii cu preț redus, majoritatea modele de anul trecut, produse cu reclamă TV care au putut fi achiziționate cu prețuri de până la 90% mai mici, spre bucuria atât a părinților, cât mai ales a copiilor. Folosim totodată, momentul pentru a măsura penetrarea și notorietatea în piață a jucăriilor și produselor pentru copii lansate anul acesta. Stocul pus în vânzare de Black Friday este mult mai mic la aceste produse și urmărește impulsul de cumpărare al clienților în primele minute de la startul campaniei de Black Friday. Rata de conversie a fost cu 20% mai mare, înregistrând cu 25% mai multe produse vândute față de anul trecut, semn că oferta de produse a fost mai apreciată anul acesta. Traficul de pe dispozitivele mobile a fost de 77%, generând 63% din vânzări,”a declarat George Șerban, Director General Best Kids.

“Anul acesta am avut o creștere a numărului de comenzi cu 3% comparativ cu anul trecut când au fost 6500 de comenzi. Dintre acestea, 19% au venit din partea clienților noi, 51,5% au fost realizate de pe mobil iar 48,5% de pe calculator. Valoarea totală a cumpărăturilor a fost de 8.900.000 lei. 32% dintre clienți au preferat să plătească cumpărăturile cu cardul, cu 5% mai mulți comparativ cu anul trecut. Categoria cu cea mai mare creștere procentuală au avut-o camerele video de acțiune, o creștere de 94,9%, aparate mirrorless cu 48% mai mult și accesoriile foto cu 39% mai mult comparativ cu anul trecut. Până în momentul de față, 76% dintre comenzi au fost procesate, curierii cu ridicat colete inclusiv sâmbătă, duminică și luni, așadar estimăm că livrările se vor încheia în cel mult 5 zile,”a declarat Claudia Tudor, Deputy General Manager, F64.

“Pentru depozituldecosmetice.ro cele mai vândute produse au fost din categoriile produse de îngrijire și parfumuri, acestea având o creștere a numărului de comenzi cu 50% comparativ cu anul trecut de Black Friday iar valoare media a comenzilor a crescut cu 25% față de anul trecut,” a declarat Ciprian Bocan, Director General depozituldecosmetice.ro.

Despre ARMO

Lansată în 2010, Asociația Română a Magazinelor Online (ARMO) reprezintă magazinele online din România și susține interesele membrilor săi. ARMO a elaborat Codul de Bune Practici ale Magazinelor Online și un program de atestare a magazinelor online din România, în conformitate cu acest Cod de Bune Practici.

Pot deveni membri ARMO magazinele online care aderă la prevederile din Statutul Asociației, admiterea în ARMO făcându-se pe baza aprobării Consiliului Director. În plus, pot deveni membri de onoare ai asociației persoanele fizice române sau străine, cu merite deosebite în orice domeniu al vieții economice sau culturale din țară sau străinătate, la propunerea Consiliului Director.