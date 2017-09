ARRP anunţă ICCO Global Awards 2017

Asociaţia Române de Relaţii Publice (ARRP) anunţă începerea înscrierilor la ICCO Global Awards 2017, competiţia organizată de International Communications Consultancy Organization (ICCO) în semn de recunoaştere a creativităţii, excelenţei şi eficienţei activităţii de relaţii publice din 55 de ţări, printre care şi România. Este pentru prima oară când România este în mod oficial invitată să participe cu proiecte în această competiţie globală, ca urmare a aderării prin ARRP la ICCO, ţara noastră devenind membră cu drepturi depline în iunie 2017. Proiectele înscrise vor fi evaluate de către un juriu internaţional, alcătuit din profesionişti de elită în domeniu, care vor aprecia eficienţa, modalităţile de măsurare, rezultatele şi impactul global al campaniilor asupra industriei de PR.

ICCO Global Awards 2017 este deschisă pentru consultanţe în Relaţii Publice, freelancers, departamente de comunicare in-house, agenţii digitale şi deţinători de canale de presă. Cei interesaţi pot opta pentru una dintre cele 12 categorii reunite sub secţiunea World’s Best PR Campaigns, dar şi pentru titlul de Network of the Year; Independent Consultancy Of The Year; Rising Star of the Year sau PR Leader of the Year.

Festivitatea de premiere va avea loc pe 29 noiembrie 2017, la Londra, Marea Britanie.

Mai multe informaţii despre ICCO Global Awards 2017, categoriile disponibile şi condiţiile de înscriere sunt disponibile pe http://awards.iccopr.com/