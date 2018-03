Atos se alătură Charter of Trust, o inițiativă de cybersecurity pentru protejatea infrastructurilor critice

Atos, Enel și AES Corporation se alătură celor nouă membrii fondatori ai Charter of Trust: Siemens, Airbus, Allianz, Grupul Daimler, IBM, MSC, NXP, SGS și Deutsche Telekom. Anunțul a fost făcut în cadrul conferinței 2018 CERAWeek, care s-a desfășurat în perioada 5-9 martie în Houston, Texas, SUA. Având ca tematică principală industria americană de energie, securitatea cibernetică este unul dintre subiectele cheie ale conferinței, domeniul energetic fiind cel mai atacat segment al infrastructurii critice ale Statelor Unite ale Americii.

Charter of Trust reprezintă o inițiativă fără precedent în domeniul securității informatice, care stabilește trei obiective principale: protejarea datelor persoanelor fizice și ale companiilor, prevenirea prejudiciilor aduse populației, organizațiilor și infrastructurilor critice și crearea fundamentului necesar pentru dezvoltarea unei lumi digitale și conectate. Membrii Charter of Trust fac apel la necesitatea stabilirii de norme și standarde obligatorii pentru a asigura o mai mare securitate și integritate în lumea digitală atât în sectorul public, cât și în cel privat.

În 2017, Departamentul de Energie al Statelor Unite a raportat că infrastructura americană a energiei electrice se află în "pericol iminent" de atacuri cibernetice, care sunt "tot mai frecvente și mai sofisticate". Potrivit unui alt raport recent al Consiliului Consilierilor Economici, aceste activități îndreptate împotriva guvernului și a industriei au costat economia Statelor Unite între 57 și 109 miliarde de dolari în 2016, aproximativ jumătate din PIB-ul SUA.

Pe măsură ce numărul atacurilor cibernetice din întreaga lume continuă să crească, componentele hardware și programele de software care controlează infrastructurile critice, cum ar fi rețelele electrice și cele de gaz, au devenit ținte cu valoare ridicată. Un studiu al industriei de petrol și gaze din SUA, realizat de Ponemon Institute, a constatat că atacurile asupra tehnicilor de operare (OT) reprezintă 30% din toate atacurile din industria americană a petrolului.

"Atos este pe deplin angajată în digitalizarea tuturor domeniilor economiei, iar securitatea ciberetică este o componentă esențială în această tranziție. Împreună cu Siemens am dezvoltat soluții digitale, cum ar fi cel mai bun centru operațional pentru securitate, soluții de gestionare a identității și a accesului pentru rețelele de companii și pentru tehnologia Internet of Things (IoT), și analize de securitate prescriptive bazate pe Inteligență Artificială. Susțin inițiativa Charter of Trust pentru o mai bună securitate cibernetică la nivel mondial și cele zece principii cheie ale acesteia. Sunt bucuros să mă înscriu în calitate de semnatar al acestei inițiative, o fundație excelentă pe care putem construi digitalizarea și crea valoare pentru clienții și partenerii noștri", a declarat Thierry Breton, Chairman and CEO, Atos.

Charter of Trust descrie zece principii pentru a se asigura că organizațiile și guvernele iau măsuri pentru a aborda securitatea informatică la cele mai înalte niveluri prin înființarea de ministere dedicate securității cibernetice în cadrul guvernelor și desemnarea de CISO, Chief Information Security Officer, în cadrul companiilor, mai exact directori de cybersecurity. Membrii semnatari ai Charter of Trust solicită certificarea obligatorie și independentă pentru infrastructura critică, în care există riscuri de pierdere de vieți omenești, cum ar fi industria petrolieră și industria de producere și distribuție a energiei electrice, și implementarea aplicațiilor digitale în toate aspectele ce țin de tehnologia Internet of Things (IoT).