AutoEco.ro - Cum alegi anvelopele potrivite pentru iarnă

În România, spre deosebire de statele vest europene, șoferii forțează utilizarea anvelopelor chiar și peste limita maximă de folosire. Cu toate acestea, în ultimii ani, conștientizarea riscurilor la care se expun șoferii, alături de creșterea valorii amenzilor pentru nerespectarea legislației în vigoare, a dus la creșteri ale vânzărilor de anvelope.

În prezent, magazinul online de piese auto AutoEco.ro listează peste 2.100 de modele de anvelope auto de iarnă și All Season, de la cei mai renumiți producători. Pentru sezonul rece din acest an,estimează o dublare a vânzărilor de anvelope, la peste 4.000 de unități.

Specialiștiirecomandă echiparea cu anvelope de iarnă pentru mașinile rulate frecvent în sezonul rece, materialul din care sunt fabricate pneurile asigurând un nivel crescut de aderență. În plus față de cele All Season, cauciucurile de iarnă au bandă de rulare mai profundă și îndepărtează apa de pe suprafața lor. Șoferii care nu conduc în zone cu risc de îngheț și polei pot folosi și anvelope de tip All Season.