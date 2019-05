Bilanț VIAVI la un an în România - Un birou local în creștere care dezvoltă proiecte cu impact global

Viavi Solutions Inc., furnizor de soluții pentru testarea, măsurarea și optimizarea rețelelor, aniversează un an de activitate pe plan local, activitate demarată odată cu inaugurarea centrului R&D în primăvara anului 2018. Primul an de activitate al companiei americane pe plan local a fost unul productiv, VIAVI reușind să atragă peste 80 de specialiști în telecomunicații și IT și să se implice în proiecte complexe, cu impact la nivel global.

Structurat în 2 divizii diferite, Network Enablement și Service Enablement, centrul R&D VIAVI din România dezvoltă în prezent proiecte ambițioase cu aplicabilitate pe termen mediu și lung în domenii cheie, precum măsurarea și optimizarea rețelelor 5G sau automobilele conectate, folosind tehnologii inovatoare ca Machine Learning sau Artificial Intelligence.

Printre proiectele în curs de desfășurare ale diviziei SE se pot menționa:

1. NITRO Mobile

NITRO Mobile este un set de aplicații pentru operatorii de rețele de telecomunicații mobile, care oferă capabilități de analiză a utilizării resurselor infrastructurii atât în componenta radio a acesteia, cât și în cea centrală (core). NITRO Mobile este folosit de operatori pentru a gestiona resursele infrastructurii din punct de vedere al acoperirii geografice cu semnalele radio care transportă serviciile oferite. În același timp este folosit și pentru gestionarea rețelei IP centrale care procesează și rutează traficul generat de utilizatori.

NITRO Mobile acoperă toate generațiile de tehnologie pentru comunicațiile mobile, de la 2G până la 5G, dar și toate serviciile de mobilitate a căror existență va depinde de noua infrastructură.

2. GigaStor

GigaStor este un instrument folosit de operatorii rețelelor de comunicații, ca de exemplu Vodafone, Deutsche Telekom sau AT&T, pentru analizarea traficului din centrele lor de date. Scopul este de a înțelege modul în care utilizatorii și clienții folosesc infrastructura, ținând cont de nevoia de optimizare a performanței rețelei atât în ansamblu, cât și pentru fiecare tip de serviciu, fie el navigarea pe internet, e-mail-ul, streaming-ul audio și video, fie chat-ul.

Echipa GigaStor din România este responsabilă cu dezvoltarea de capabilități și funcționalități noi pentru actuala generație a produsului, dar și cu definirea și implementarea noii versiuni a produsului, care va ține cont de evoluția tehnologiei de rețelistică.

3. NITRO Common Infrastructure

NITRO Common Infrastructure (NCI) este o platformă pentru abstractizarea infrastructurii de implementare a aplicațiilor software dezvoltate de VIAVI. NCI oferă o singură paradigmă de execuție, indiferent dacă produsele sunt instalate în infrastructura fizică (bare metal) sau virtualizate în medii cloud, fie ele private (prin VMWare sau OpenStack), fie publice (prin Amazon AWS, Google Cloud, Microsoft Azure etc).

Echipa NCI este compusă din experți în tehnologii Cloud, DevOps, dezvoltare de servicii native cloud și testare automatizată. Împreună, membrii echipei lucrează la definirea noii platforme tehnologice care va reprezenta temelia noii generații de produse VIAVI.

Divizia NE (Network Enablement) a Centrului R&D din România este responsabilă cu implementarea următoarelor proiecte:

1. Dezvoltarea de aplicații software pentru testarea și monitorizarea rețelelor

Dezvoltarea de aplicații software (in C++, Linux) se adresează completării ecosistemului de echipamente performante de testare și monitorizare a rețelelor de comunicații fixe și mobile, precum rețele CATV, DSL, metropolitane, de fibră optică sau 5G.

2. Dezvoltarea de echipamente de ultimă generație, portabile, pentru testarea și optimizarea rețelelor de comunicații fixe și mobile

VIAVI dezvoltă echipamentele și software-urile aferente, înainte ca operatorii să implementeze respectivele standarde: compania dezvoltă soluții complete, disponibile de la primele instalări ale rețelelor respective, astfel încât testarea și îmbunătățirea performanței rețelelor să fie continuă. Pentru a dezvolta aceste produse și software-uri, echipa din România folosește echipamente Ethernet de până la 100/ 400 Gbps, CATV-DOCSIS la 2 Gbps, DSL G.fast la 1 Gbps, fiind direct conectată la toate inovațiile din domeniu la nivel mondial.

3. Dezvoltarea la nivel local a unui prim brevet

Cultura organizațională VIAVI este bazată pe inovație, compania având peste 1500 patente dezvoltate și omologate la nivel global. Iar echipa din România a continuat această tradiție, inițiind un prim brevet local.

Mai mult, membrii echipei locale sunt încurajați să contribuie în mod proactiv cu idei inovatoare legate de proiecte, produse sau de flow-ul de dezvoltare, care se implementează în paralel cu proiectele curente.

În continuare, compania își propune să mai angajeze încă 40 specialiști până la finalul anului. Aceștia vor completa echipele formate deja și vor contribui la accelerarea inovațiilor dezvoltate pe plan local.

Despre Viavi Solutions Inc.