Bittnet, bilanț după doi ani de la listarea pe piața AeRO a BVB

România a crescut foarte mult în ultimii ani în zona IT și a devenit un centru de servicii de outsourcing tentant pentru companiile din afara țării. Industria IT a avut cea mai mare creștere în comparație cu celelalte ramuri economice din România ultimilor ani (aproximativ 18% pe an), iar în 2016 a atins o pondere de 5,6% din PIB (circa 3 miliarde de euro). A crescut, firesc, cererea pentru resurse umane tehnice, specialiști în IT bine pregătiți și capabili să țină pasul cu tendințele pieței globale. În acest context, serviciile de training ale Bittnet completează cu succes piața. Compania sărbătorește acum primii doi ani pe piața AeRO a Bursei de Valori București și prezintă un bilanț al acestei perioade. Odată cu această premieră pentru zona IT din România, Bittnet și-a consolidat poziția de lider pe piața de training IT, a adăugat produse precum Amazon Web Services, Oracle, ITIL și Citrix, și-a dublat numărul de oameni instruiți (2.496 în 2016, față de 1.068 în 2015), și a reușit o creștere a veniturilor de la 2,09 milioane de lei în 2015 la aproximativ 3,85 milioane de lei în 2016. (foto - Mihai și Cristian Logofătu - Bittnet Systems )

Ca integrator IT, Bittnet a devenit singurul Cisco Gold Partner, partener și pentru zona de training și singurul cu prezență în mai multe orașe din țară, și a devenit prima companie multi-cloud de pe piața locală. Dispune de competențe tehnice interne pentru a livra proiecte orientate către Amazon Web Services, Microsoft Azure și Google Apps. Nu în ultimul rând, a crescut complexitatea proiectelor livrate prin dezvoltarea intensă a competențelor echipei tehnice.

„Cea mai importantă lecție pe care am învățat-o în cei doi ani de activitate în calitate de companie publică este că încrederea acționarilor o câștigi în primul rând prin corectitudine. Dacă ești transparent, partenerii vor aprecia acest lucru. Vor fi astfel încurajați să investească și, în cele din urmă, îți vor susține planurile de creștere și dezvoltare“, precizează Cristian Logofătu (foto), CFO Bittnet.

Orașe în care Bittnet se dezvoltă și direcțiile pentru recrutare

În ultimii ani Bittnet a luat în considerare tot mai mult dezvoltarea geografică pentru a avea o acoperire mai mare, pentru a fi cât mai aproape de clienți. La doi ani și jumătate de la deschiderea biroului din Cluj, acesta dispune de independență și autonomie în funcționare. Același principiu a fost aplicat, în 2016, pentru birourile deschise în Sibiu și Brașov. Pe lista de orașe în care Bittnet își dorește extinderea activității sunt Iași, Timișoara, Oradea și Craiova.

Pentru consolidarea acestei strategii, procesul de recrutare este o parte esențială a Bittnet în special prin atragerea cât mai multor specialiști: oameni de vânzări, traineri și ingineri IT. Este completat de parteneriate pe care compania le va încheia pentru a deschide și dezvolta sediile regionale în noile orașe.

„Vrem să fim prezenți în fiecare diviziune teritorială din țară pentru a fi mai aproape de clienți, pentru a vorbi pe limba lor și pentru a răspunde prompt nevoilor acestora“, precizează Mihai Logofătu (foto), CEO Bittnet.

Pentru 2017, un pilon important în strategia de recrutare este creșterea echipei de traineri tehnici în special pentru cursurile de Microsoft și Amazon Web Services, dar și pentru tehnologii Cisco: Routing & Switching, Collaboration, Data Center, Security, Service Provider, Wireless.

Estimări pentru următorii cinci ani și previziuni pentru piața din România

În ultimii ani, domeniul cloud s-a bucurat de o creștere extraordinară atât din punct de vedere al dezvoltării aplicațiilor, cât și a securității. Aduce cu sine optimizări de costuri, plătind atât cât este consumat fără necesitatea investițiilor în hardware, și aici sunt numeroase afaceri care pot profita, cum ar fi magazinele online care au nevoie de suport mai mare în perioade cheie din an.

Bittnet a identificat și mizat cu succes pe dezvoltarea cloud și cybersecurity. În prezent, a treia linie de business a Bittnet este domeniul cloud pentru care compania a implementat soluții încă din 2013. Astfel a reușit să devină singurul integrator multi-cloud care acoperă soluțiile de la cei mai mari trei furnizori la nivel global. Iar veniturile din acest business, atât din migrări, cât și din training, au reprezentat pilonul cu cea mai mare creștere în acești ani și compania estimează că această tendință va continua și în anii următori.

Strategia de creștere a Bittnet pentru 2017 e bazată pe trei piloni: extinderea acoperirii geografice, lărgirea portofoliului de produse și valorificarea tendințelor din industrie (cloud, cybersecurity și alte noi tehnologii).

„În 2016, am consolidat ceea ce am descoperit încă din 2015. Acum avem o oportunitate excelentă de a pătrunde în piețele vestice, atât cu servicii de training, cât și cu servicii de consultanță și implementare. Ne vom concentra pe zone cu profil superior, precum data center, virtualizare și cloud. Am avansat ideea de «dezvoltare regională» dincolo de granițele României și, în completarea procesului de recrutare, avem o poziție dedicată de Inside Sales Representative pentru Europa de Vest. Perioada de până acum, în special ultimii doi ani, a fost fantastică, dar nu pot spune decât că abia am început“, precizează Cristian Logofătu, CFO Bittnet.

Despre Bittnet

Bittnet este o companie antreprenorială românească din sectorul IT, înființată în 2007. Compania oferă clienților săi cursuri IT oficiale, servicii de implementare de soluții IT bazate pe tehnologii cloud, dar și în zona de infrastructură IT clasică (routing, switching, servere, virtualizare, securitate, teleprezență sau wireless). În aprilie 2015, a devenit prima companie IT din România listată la Bursa de Valori București, pe piața AeRO.