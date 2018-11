Black Friday 2018 la Miniprix - Vânzări de două ori mai mari față de anul trecut și rată de conversie de 4,33%

Miniprix încheie campania de reduceri de Black Friday din acest an cu o dublare a vânzărilor, comparativ cu cea de anul trecut. Astfel, în perioada 15 – 18 noiembrie, Miniprix a înregistrat 6.500 de comenzi, aproape dublu față de numărul comenzilor procesate în ediția de anul trecut a Black Friday. „Strategia abordată anul acesta a fost să facem totul cu măsură. Ne-am îndreptat atenția către valoarea produselor și am comunicat mai atent clienților noștri, fără să ne folosim de eternele și insistentele mesaje de marketing, care invadează piața în această perioadă. Am ales cu grijă produsele, însă nu înainte de a ne asigura că avem și mărfuri noi, la prețuri ce ne-au consacrat”, precizează Anca Bahna, Chief Operational Manager la Miniprix.

Este pentru al doilea an la rând când Miniprix a intrat în campania de Black Friday folosind platforma VTEX. Prima oară a fost anul trecut, la puțin timp după implementarea platformei VTEX. Atunci, rata de conversie s-a dublat, crescând de la 2,11% în 2016 la 4,29% în 2017. Rata de conversie a crescut semnificativ și anul acesta, ajungând, în Black Friday, la 4,33%.

„Daca anul trecut VTEX era un element de noutate pentru noi și pentru clienți, anul acesta VTEX s-a dovedit a fi un partener stabil, cu o echipă de specialiști care ne-a fost alături în timp real pe toată desfășurarea acestui eveniment, chiar și de pe alt continent. Instrumentele pe care ni le pune această platformă la dispoziție, ne-au ajutat mult să eficientizam timpii de lucru în departamentele implicate în eveniment, stabilitatea site-ului, indiferent de volumul traficului, și, nu în ultimul rând, experiența bună de cumpărare oferită clientului”, precizează Anca Bahna.

De Black Friday, Miniprix a înregistrat pe site peste 80.000 de utilizatori, în creștere cu aproape 50% față de campania de Black Friday de anul trecut.

VTEX este singura platformă multi-tenant True Cloud Commerce™ pentru piața de ecommerce, bazată pe o infrastructură cloud flexibilă, disponibilă în sistem SaaS, care permite oricărui client să-și mărească traficul de sute de ori în câteva secunde fără nici o problemă și cu zero timp de nefuncționare.

Miniprix este prima companie din România care a implementat platforma VTEX. Până în prezent, VTEX a finalizat deja trei proiecte în România, pentru F64, Miniprix și Dacris, targetul fiind de 10 clienți în următorul an și de 50 de clienți în următorii 4 ani.

Spre deosebire de alte platforme, VTEX oferă un TCO scăzut, timpi de implementare mai rapizi și ajută la creșterea loialității clienților față de retaileri, prin soluția end-to-end oferită.

Companiile care utilizează platforma VTEX înregistrează o creștere medie de 54% a ratei de conversie. Anual, platforma de ecommerce în cloud gestionează miliarde de sesiuni de vânzare, cu o valoare totală a produselor comercializate ce depășește 3 miliarde de dolari, realizate în peste 2.500 de magazine din diferite industrii, în 25 de țări.