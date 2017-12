Căutările românilor pe Google în 2017

În apropierea sfârșitului de an, Google prezintă listele cu cele mai populare căutări realizate în 2017. Căutările anului 2017 scot în evidență oamenii, evenimentele și subiectele care au captat atenția românilor în acest an. Ca în fiecare an, educația și examenele din sistemul de învățământ românesc sunt cele care au determinat un interes ridicat în căutările pe Google în România. Evaluarea, bacalaureatul, admiterea la liceu sau titularizarea sunt evenimentele care au alimentat multe dintre căutările românilor de anul acesta. „Febra” Black Friday și noutățile tehnologice s-a văzut și ele în căutările lui 2017. Un lucru de remarcat pentru 2017 a fost că tenisul a depășit fotbalul în căutări, cu turnee ca Wimbledon și Roland Garros indicând un interes mai mare decât un meci precum România - Danemarca.

Anul acesta a fost un interes ridicat pentru rețeta de socată și tiramisu (cea originală!), cum se face slime-ul (gelatină de jucărie) și sucul de roșii, iar la categoriile diete românii și-au orientat căutările către variantele indiană, cu cartofi și Rina.

Cele mai populare căutări

1. Rezultate bac

2. Rezultate evaluare națională

3. Stats Royale

4. Emag Black Friday

5. Picnic cuvânt

6. Stela Popescu

7. Calendar ortodox

8. Ileana Ciuculete

9. iPhone 8

10. Denisa Manelista

Evenimentele anului

1. Bacalaureat

2. Evaluare națională

3. Black Friday

4. Admitere liceu

5. Wimbledon

6. Roland Garros

7. Concurs titularizare

8. Eurovision

9. România - Danemarca

10. Uraganul Irma

Filme

1. Fifty shades darker

2. Fast and furious 8

3. Dunkirk

4. Descendenții 2

5. Collateral beauty

6. Thor: ragnarok

7. John Wick 2

8. Beauty and the beast

9. Baywatch

10. La la land

Rețete

1. Socată rețeta bunicii

2. Tiramisu rețetă originală

3. Clătite pufoase rețetă

4. Dulceață de căpsuni rețetă

5. Castraveți bulgaresti rețetă

6. Salam de biscuiți rețetă

7. Ciorbă de miel rețetă

8. Rețetă de preparare a papanașilor

9. Humus rețetă

10. Spaghete carbonara rețetă

Cum…?

1. Cum se face slime

2. Cum se face sucul de roșii

3. Cum se calculează media de admitere la liceu

4. Cum pun floarea pe Facebook

5. Cum se calculează pensia

6. Cum se copilesc roșiile

7. Cum se prepară vișinata

8. Cum arată ambrozia

9. Cum se fierbe porumbul

10. Cum se face coliva

Diete

1. Dieta indiană

2. Dieta cu cartofi

3. Dieta Rina

4. Dieta minune

5. Dieta mediteraneană

6. Dieta ketogenică

7. Dieta Oshawa

8. Dieta disociată 7 zile

9. Dieta Ana Lesko

10. Dieta cu cartofi și iaurt

Metodologie:

Căutările anului 2017 sunt realizate pe mai multe categorii, căutând să surprindă trenduri de căutare din România în anul care tocmai se încheie. Listele au fost create utilizând combinat mai multe servicii și instrumente care ne oferă o imagine detaliată asupra trendurilor de căutare la nivel global și regional. Cea mai mare parte a datelor provin din Google Trends, un serviciu public și care prezintă volumul de căutări pe diferite regiuni geografice, perioade de timp și termeni utilizați. De asemenea, utilizăm instrumente interne care ne permit să realizăm analize complexe suplimentare. Mai mult, am eliminat spam-ul, căutările de navigare și cele care se repetă. Listele au fost realizate pe baza cifrelor de trafic de pe adrese din România, care au realizat atât căutări pe google.com, dar și pe domeniul local (google.ro) și căutările mobile.