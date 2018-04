Centrele de Date locale sunt responsabile pentru 2,1% din consumul național de energie electrică

Societatea digitală generează un consum uriaș de energie electrică, în România Data Centerele reprezentând 2,1% din consumul național, care este de aproximativ 42,1 TWh, potrivit statisticilor oficiale. „Consumul de energie electrică asociat Centrelor de Date a crescut considerabil în ultimii 2-3 ani. Tendința este alimentată de creșterea consumului de servicii Cloud, conținut multimedia, streaming video, aplicații mobile care necesită resurse mari de procesare etc., care sunt utilizate pe scară tot mai largă. Am făcut o estimare generală a acestui consum pentru piața locală, aproximând valorile totale ale Data Centerelor, data room-urilor, crypto farm-urilor și sălilor IT, iar rezultatul este de peste 912 MWh – valoare care acoperă atât Centrele de Date tradiționale (responsabile pentru peste 28.000 KW), cât și fermele de servere care procesează criptomonede și blockchains (aproximativ 10.200 KW). Este o valoare foarte mare, de aceea eficiența energetică va fi unul dintre principalele subiecte pe care le vom dezbate in cadrul DataCenter Forum 2018, eveniment care reuneste cei mai importanti furnizori mondiali de solutii pentru reducerea consumului“, precizează Mihai Manole (foto), Director General Tema Energy.

Conform Tema Energy, organizatorul evenimentului DataCenter Forum, Centrele de Date din Romania insumeaza o puterea de circa 38.000 Kw si un consum de peste 912 MWh, echivalent cu energia necesara Bucurestiului intr-o zi de canicula. In sezonul de vara 2017, consumul de energie electrica in Capitala a fost intre 850 si 936 MW, cu un record de 1.023 MW.

Peste 350 de specialisti in Centre de Date vor analiza in cadrul editiei 2018 a DataCenter Forum evolutia consumului de energie electrica, precum si solutiile practice de reducere a acestuia disponibile in piața la momentul actual. Avand un regim de functionare 24/7, Centrele de Date conteaza pentru 2% din amprenta de carbon la nivel global. Consumul de energie electrica este in crestere cu 4-6% anual, pe masura ce apar noi Data Centere, iar cele existente cresc densitatea echipamentelor IT. In medie, 40% din electricitate este consumata de sistemele de racire – 24% in cazul centrelor cu eficiența crescuta si 61% in cazul celor care folosesc tehnologii mai vechi. Pentru orice Data Center functional consumul de energie electrica – utilizata atat la functionarea echipamentelor IT, cat si la racirea acestora – reprezinta principalul cost operational.