CERT-RO vrea să își extindă capabilitățile de securitate cibernetică

Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică (CERT-RO) a lansat un proiect care urmărește extinderea serviciilor de securitate cibernetică pe care le furnizează la nivel national, precizeaza Profit.ro . Denumit “Enhanced National Cyber Security Services and Capabilities for Interoperability – eCSI”, proiectul este finanțat printr-un grant acordat de Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele (INEA) în valoare de aproximativ 869.000 euro, respectiv 75% din totalul costurilor eligibile. Pentru punerea în practică a proiectului, CERT-RO a inițiat o licitație prin care urmărește achiziționarea de echipamente IT și aplicații software, contractul fiind estimat la 2,16 milioane de lei, fără TVA.