CHIVAS anunță câştigătorul ediției a IV-a „Chivas Venture” în România

Chivas Venture, competiţia globală pentru antreprenoriat cu impact social lansată de Chivas Regal, a desemnat câştigătorul celei de-a patra etape locale în România. The Human Link este business-ul care va merge mai departe în etapa internaţională a competiţiei, unde va participa alături de alte 21 afaceri din toată lumea, în cursa pentru milionul de dolari pus în joc. ( foto - finaliștii și Juriul Chivas Venture)

The Human Link, dezvoltat de Connected Medical Devices, conectează pacienții care suferă de Alzheimer cu familiile lor folosind tehnologia Internet of Things și oferă siguranță familiilor prin servicii financiare și servicii medicale profesionale. Reprezentat de George Georgescu, co-fondator, The Human Link facilitează o legătură constantă între persoanele care suferă de Alzheimer și famiile lor, reducând semnificativ stresul acestora.

(foto - prezentare The Human Link)

În finala locală a competiţiei Chivas Venture, The Human Link a concurat alături de alte 4 business-uri româneşti cu impact social: Touching AI, VASK, Xvision și LiveCare. Cei 5 finaliști au trebuit să își demonstreze abilitățile de business în cadrul a 3 probe, coordonate de membrii juriului format din Marius Ghenea, Khaled Al Mezayen și Tudor Furir. La sfârşitul probelor, The Human Link a convins juriul că merită să meargă mai departe şi să reprezinte România în finala internaţională Chivas Venture. The Human Link va primi un premiu de 5.000 euro pentru titlul de câştigător în etapa locală și șansa de a obţine finanțarea necesară îndeplinirii obiectivelor din fondul de 1 milion $ în etapa globală.

(foto - prezentare The Human Link)

„Sunt foarte bucuros să reprezint România în finala globală Chivas Venture! Competiția și experiența Chivas Venture de până acum a fost una foarte specială, pentru că este unicul concurs care apreciază impactul social al soluției noastre. Sperăm ca, prin intermediul Chivas Venture, să putem ajuta cât mai mulți oameni afectați de Alzheimer să aibă o viață cât se poate de normală. Am avut în vedere întotdeauna ca soluția noastră să răspundă unei nevoi reale”, a declarat George Georgescu, co-fondator The Human Link.

(foto - echipa castigatoare - The Human Link (George Georgescu -stânga))

Pe lângă premiul desemnat de juriu câștigătorului, Chivas oferă tuturor finaliștilor etapei locale participarea gratuită în programul de antreprenoriat BusinessDrive, susținut de Marius Ghenea, ediția februarie 2019, și accesul la un program de training online la Social Enterprise Institute, din Canada, care îi va ajuta să-și mărească impactul social.

(foto - Finalistii Chivas Venture)

Finala Globală

George Georgescu, co-fondator The Human Link, va merge în finala globală a competiţiei Chivas Venture în perioada martie – mai 2019, alături de alți 21 antreprenori din țări de pe tot globul. Astfel, pentru George urmează experiența unui Accelerator de business, unde, timp de o săptămână, va participa la un program de mentorat dezvoltat în colaborare cu Centrul Skoll pentru Antreprenoriat Social de la Universitatea Oxford și participarea la pitch-ul final, unde va cunoaște cele mai bune business-uri cu impact social din toată lumea și își va prezenta ideea în fața unor experți internaționali în domeniul afacerilor.

Despre Chivas Venture