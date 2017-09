Clujotronic - Spectacole care îmbină arta cu tehnologia și cele mai noi jocuri video, la festivalul de artă digitală

O sculptură cinetică formată din roboți care produc live muzică electronică și un spectacol care reprezintă o combinație între coregrafie și video mapping vor fi evenimentele principale pe care le oferă ediția din acest an a festivalului germano-francez de artă digitală Clujotronic. Fondat în 2012 în urma unei colaborări dintre Institutul Cultural German și Institutul Francez din Cluj, Clujotronic — Electro Arts Festival revine, propune la această a șasea ediție numeroase proiecte interdisciplinare și experimentale, care cuprind muzică electronică, artă vizuală și jocuri digitale independente.

Artiști din România, Germania și Franța vor crea performance-uri audio-video, instalații interactive, își vor prezenta jocurile și vor susține workshop-uri și dezbateri pentru publicul larg pasionat de tehnologie și artă contemporană.

"Ceea ce vrem să facem este să creăm o platformă pentru artă și tehnologie, care la prima vedere nu sunt neapărat arii care se pot combina, dar noi credem că acesta este viitorul că și reprezintă baza pentru inovație. Inovație în oricare dintre domeniile vieții, nu doar legat de sectorul afacerilor', precizează Ingo Tegge, directorul Centrului Cultural German Cluj-Napoca.

Startul evenimentului este dat vineri, 29 septembrie, de un panel de discuții despre gaming, pe care organizatorii o consideră una dintre cele mai populare forme de îmbinare între artă și tehnologie.

În ziua deschiderii oficiale va avea loc performance-ul coregrafic Hakanaď, conceput de artiștii francezi Adrien M și Claire B, un format nou în cadrul festivalului, ce combină dansul cu video mapping. Performance-ul are loc într-un cub de imagini care reacționează la mișcările dansatoarei Akiko Kajihara, în ritmul unei creații sonore interpretate live. La final, spectatorii sunt invitați să pătrundă în instalație.

"Hakanaď este un spectacol prezentat de o companie franceză din Lyon. Acest specacol este o coproducție susținută și de Ministerul Culturii din Franța, iar compania a lucrat cu multe instituții cunoscute din Franța, cum ar fi Opera din Paris. (...) Este un performance coregrafic realizat de o dansatoare japoneză. Este un spectacol care are loc într-un cub care dă senzația mișcării, care reprezintă de fapt o inatalație tehnică complicată. Hakanaď este un concept care se referă la un spațiu situat într evis și realitate', a explicat și directorul Institutului Francez, Xevier Leroux, care se află în Cluj de doar două săptămâni, Clujtronic fiind primul său proiect major de la preluarea institutului.

Un alt proiect inedit prezent la Clujotronic este performance-ul Tripods One al artistului berlinez Moritz Simon Geist, o sculptură cinetică formată din roboți care produc live muzică electronică. Artistul este și el prezent pe scenă pentru controla și a interacționa cu instalația — creând astfel o simbioză artistică om-mașină și abordând teme precum robotizarea societății ori inteligența artificială, într-o manieră agreabilă pentru publicul larg.

Tripods One — Teaser from Sonic Robots on Vimeo

Două show-uri speciale din România vor fi cel al trupei clujene Baba Dochia și al lui YVAT. Baba Dochia va susține un concert live de rock electronic iar sound artistul bucureștean YVAT — un performance audio-video cu proiecții 3D. Primele două seri ale festivalului se vor încheia cu petreceri pe ritm de deep house, deep disco și tehno, asigurate de artiștii locali Brandon Roggers și Lucu Chen, pe fundalul unor instalații de lumini interactive, create de Rift Time Moldova.

Potrivit organizatorilor, fiindcă jocurile video sunt unul dintre cele mai răspândite medii în care arta se îmbină cu tehnologia, propulsând inovații și având un rol esențial în cultura și arta modernă, gamingul rămâne o componentă însemnată a Clujotronic.

Astfel, cele mai noi, mai creative, inovatoare și de succes jocuri independente românești vor fi expuse în cadrul unei expoziții, pentru a fi testate de vizitatori, majoritatea în premieră pentru Cluj-Napoca. Jocuri precum 'Marble Land', 'Brawlout' sau 'Second Hand: Frankie's Revenge' și-au câștigat deja un renume mondial pe scena gaming-ului, iar publicul le va putea afla povestea.

Și de la această ediție nelipsite vor fi jocurile internaționale de realitate virtuală. Dezvoltatorii jocurilor vor fi prezenți la festival, deschiși în a-și împărtăși experiențele și cunoștințele în cadrul unor ateliere și sesiuni de discuții. Tineri dezvoltatori de jocuri, graficieni și artiști sunt încurajați să producă jocuri noi în cadrul unui sesiuni de de 24 de ore de creare a unor jocuri video, îndrumați de specialiști din Germania, Danemarca și România.

Două instalații create de profesori și studenți de la Universitatea de Artă și Design și instalația Licurici a celor de la Altom vor anima curtea interioară a locației, prin mecanisme interactive de sunet și lumină, oferind astfel un ambient electrizant pentru cei dornici de explorare și de experiențe inedite.

Clujotronic are loc la Cluj-Napoca între 29 septembrie și 1 octombrie, într-o casă veche care a aparținut omului politic Alexandru Vaida Voevod, în piața Ștefan cel Mare nr. 18. Festivalul Clujotronic este organizat de Centrul Cultural German și Institutul Francez din Cluj-Napoca iar intrarea este gratuită. Atelierele și discuțiile vor fi desfășurate în limba engleză.