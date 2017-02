Compania europeană de consultanţă BearingPoint anunță o creștere puternică, de două cifre

BearingPoint a anunțat o cifră de afaceri de 622 de milioane de euro în 2016, cu 10% mai mult decât în anul precedent, atingând un nou record. Firma a raportat și o creștere de 13% a cifrei de afaceri nete comparativ cu aceeaşi perioadă a anului anterior, accentuând dezvoltarea rapidă a afacerii. Creșterea BearingPoint a fost sustenabilă și profitabilă, permițând companiei să investească în continuare în serviciile pentru clienți, în special în zonele sale de specialitate, cum ar fi managementul ecosistemului digital și tehnologia de reglementare. Compania investește intens și în recrutarea talentelor de vârf, precum și în dezvoltarea angajaților, și își propune obiectivul de 1 miliard de euro cifră de afaceri până în 2020. BearingPoint continuă să investească în extinderea globală și își propune să se concentreze și mai mult pe promovarea inovației în întreaga lume. „În 2016 BearingPoint România a avut o creştere de aproximativ 60% a cifrei de afaceri realizată şi a numărului de angajaţi. Entitatea locală a înregistrat o contribuţie semnificativă la succesul BearingPoint. Cu toate acestea continuăm să păstrăm cultura, spiritul BearingPoint şi să integrăm angajaţii noştri în modelul operaţional al companiei la nivel global. BearingPoint are 3 birouri în România: București, Sibiu și Timișoara, iar în prezent analizăm şi posibilitatea de a deschide al patrulea birou în România pentru a extinde centrul nostru de competenţe digitale”, precizează Christian Gurny (foto), Country Leader BearingPoint România.

În 2016, compania și-a extins acoperirea geografică: a deschis noi filiale și puncte de lucru în Singapore, Portugalia și Republica Cehă. Acum BearingPoint are 36 de birouri în 22 de țări și prin rețeaua sa globală de consultanță deservește clienți din peste 75 de țări.

Proiectele concentrate pe reglementare și digitalizare, precum și soluțiile tehnologice pentru afaceri au fost esențiale pentru creșterea companiei. Toate domeniile de servicii, ramurile industriale și regiunile demonstrează tendințe pozitive privind cifra de afaceri și rate de creștere considerabile. BearingPoint a investit puternic în managementul ecosistemului digital şi în tehnologia de reglementare şi a lansat un număr de soluţii tehnologice. Compania a primit şi numeroase premii, evidenţiindu-și poziția solidă în domeniul pachetelor de servicii tehnologice cu impact rapid pe piață. A câștigat prestigiosul premiu Central Banking Award la categoria „Furnizorul de tehnologie al anului”, a fost numită „Furnizorul de tehnologie al anului în domeniul raportării reglementate” la Buy-Side Awards, a câștigat European IT & Software Excellence Awards și s-a clasat în top 30 în domeniul tehnologie cu grad de risc la nivel internațional conform Chartis RiskTech100. BearingPoint a fost numită și „Actor major în Serviciile de Consultanță în domeniul digital la nivel internațional” de către IDC.

Ecosistemul inovației pe care BearingPoint l-a creat ca parte a strategiei Ventures a cunoscut succesul internațional când produsul spin-off Elevence s-a alăturat Digital Asset Holdings pentru dezvoltarea suplimentară a tehnologiei blockchain (blocuri de date). Compania și-a întărit propriul ecosistem prin parteneriate cu companii precum GE Digital pentru crearea unor noi servicii digitale bazate pe Industry 4.0 și tehnologia Industrial IoT. În general, BearingPoint a dezvoltat un ecosistem de inovație foarte puternic. Acesta include start-up-uri, clienți și servicii de consultanță puternice, oferind un mix personalizat de tehnologie, idei și finanțare pentru a stimula creșterea.

Peter Mockler, Managing Partner BearingPoint, declară: „Strategia noastră dă roade. Mă bucur foarte mult pentru creșterea de două cifre și pentru dezvoltarea generală a companiei noastre. Combinația dintre consultanță, soluții și colaborări, și concentrarea noastră pe managementul ecosistemului digital și tehnologia de reglementare reprezintă cadrul perfect. Nu este nicio surpriză că am avut un nou an record și sunt foarte mulțumit cu ce am realizat împreună pe parcursul anilor. Succesul afacerii noastre reflectă expertiza angajaților noștri și plus valoarea pe care o creăm pentru clienții noștri. Este un succes sustenabil, stabil și profitabil, oglindind princiiple noastre de conducere. Dezvoltarea puternică ne oferă oportunitatea de a investi în continuare în talentele de vârf, de a cultiva serviciile pentru clienți și de a stimula inovația la nivel global. Privim înainte cu încredere și ne vom întări în continuare poziția de companie independentă de consultanță în management și tehnologie, condusă de parteneri.”

Pentru anul curent, BearingPoint intenționează să se extindă geografic și să își dezvolte în continuare portofoliul. În curând se va anunța deschiderea unor noi puncte de lucru și filiale.

Despre BearingPoint

