Companiile care utilizează dispozitive Mac pot fi protejate de noua generație Kaspersky Endpoint Security Cloud

Riscurile la care se expun companiile ce folosesc Mac-uri sunt reale: în 2016, Kaspersky Lab a detectat 11,8 milioane de atacuri cibernetice împotriva utilizatorilor de dispozitive Mac. Programele malware special create pentru sistemul de operare Mac, phishing-ul și atacurile de tip ”man in the middle” pot, cu ușurință, să contrazică sentimentul de falsă securitate existent printre susținătorii Apple. În contextul în care companiile nu se pot baza exclusiv pe securitatea acestor dispozitive, Kaspersky Lab a lansat o nouă generație a soluției Kaspersky Endpoint Security Cloud. Aceasta oferă Mac-urilor din corporații protecție cloud multi-stratificată, iar distribuitorilor, mai multă automatizare și un management mai bun. ”Noua generație Kaspersky Endpoint Security Cloud protejează organizațiile care folosesc computere Mac și se asigură că protecția împotriva atacurilor cibernetice nu distrage companiile mici și mijlocii de la alte responsabilități - chiar dacă au doar 15 minute pe care le pot aloca securității”, precizează Vladimir Zapolyansky (foto), Head of SMB Business la Kaspersky Lab. “Dacă nu sunt disponibile resurse interne, soluția va ajuta, de asemenea, atunci când securitatea IT este externalizată către un furnizor de servicii, permițându-le companiilor să urmărească ce se întâmplă în infrastructura lor.”

Protejarea Mac-urilor

Infractorii cibernetici de astăzi nu sunt ținuți la distanță de platformele Apple cu caracteristici integrate de securitate. În 2016 și 2017 au apărut noi amenințări pe Mac: de la ”KeRanger”, primul ransomware cunoscut, îndreptat doar către Mac-uri, din martie 2016, până la programele malware ”Fruitfly” și ransomware ”Patcher”, de la începutul anului 2017. Acești viruși nu includ e-mailurile spam direcționate, phishing-ul și tehnicile de inginerie socială îndreptate către utilizatori, nu către sistemele de operare, și care ar putea lăsa fără apărare tehnologiile de securitate MacOS.

De fapt, tocmai percepția despre imunitatea la amenințări de securitate face din Mac-uri o țintă atractivă pentru mai mulți dezvoltatori de malware complex. Infractorii pot să folosească aceste sisteme, care sunt mai puțin vulnerabile, dar, în mod tipic, sunt și neprotejate, pentru a avea acces la întreaga rețea a corporației. Astfel, nu vorbim doar despre studio-uri de design, agenții de publicitate și start-up-uri unde Mac-urile predomină, iar utilizatorii lor sunt în pericol. Securizarea sistemelor de apărare Windows și Mac, alături de platformele mobile devine o provocare pentru companiile cu medii IT mixte.

Pentru a ajuta aceste companii să își securizeze toate platformele, Kaspersky Lab a lansat o nouă generație a soluției Kaspersky Endpoint Security Cloud, care protejează Mac-urile din companii. Kaspersky Endpoint Security Cloud le permite companiilor mici și mijlocii să-și simplifice practicile de securitate, prin administrarea mai multor sisteme de operare Mac și Windows, dispozitive mobile și servere, de la distanță, printr-o consolă cloud. Companiile utilizatoare de dispozitive Mac vor beneficia de protecție anti-malware și web pe mai multe niveluri, alături de utilizarea optimizată a resurselor computerului.

Automatizare sporită și management simplificat pentru furnizorii de servicii de securitate administrate (MSP)

Pentru administrarea mai multor conturi de client în același timp, prestatorii de servicii au nevoie de instrumente speciale ca să obțină o vizibilitate maximă și control asupra fluxului de lucru, o procesare și raportare automată fără probleme și o gestionare unificată a securității. Pentru a garanta acest lucru, Kaspersky Lab a completat integrarea Kaspersky Endpoint Security Cloud cu un sistem de monitorizare și management de la distanță (RMM) și platforme de automatizare a serviciilor (PSA) - ConnectWise Manage și ConnectWise Automate.

Având Kaspersky Security Integration Plugin instalat, echipele furnizorilor de servicii de securitate administrate (MSP) au acces la update-uri și scan-uri de securitate și actualizări, implementate de la distanță, și la un tablou de bord, pentru a gestiona conturile clienților de pe o singură consolă ConnectWise.

Datorită consolei actualizate de cloud management din Kaspersky Endpoint Security Cloud, furnizorii de servicii de securitate administrate (MSP) pot să desemneze acum mai mulți administratori care să gestioneze securitatea IT. Acest lucru permite o mai mare flexibilitate pentru echipele de furnizori de servicii și vizibilitate pentru clienții lor, care pot să monitorizeze protecția prin delegarea drepturilor de administrator către personalul intern. Un tablou de bord MSP încorporat include o listă de companii, numărul de dispozitive, licențele disponibile și durata licențelor, astfel încât companiile MSP să poată avea o perspectivă rapidă pentru toate companiile administrate, pe un singur ecran.

Kaspersky Endpoint Security Cloud este disponibil la nivel global, făcând parte din portofoliul Kaspersky Lab pentru companii mici și mijlocii.

IMM-urile pot alege o gamă de soluții create pentru a răspunde cerințelor specifice și variate ale companiilor – de la cele foarte mici, până la afaceri mijlocii. Kaspersky Small Office Security, Kaspersky Endpoint Security Cloud și Kaspersky Endopoint Security for Business livrează o protecție multi-stratificată împotriva celor mai cunoscute și mai noi amenințări. Mai multe informații despre portofoliul de produse și programul nostru MSP sunt disponibile în secțiunea partenerilor, pe site-ul Kaspersky Lab.

Despre Kaspersky Lab

