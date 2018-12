Consiliul Concurenței a amendat Orange România cu peste 10 milioane de euro pentru abuz de poziție dominantă pe piața de plăți și reclame prin SMS

Posibilitatea sancțiunii a fost anunțată în octombrie de către președintele instituției,. “Acest an are potențial să fie al doilea an cel mai mare din punct de vedere al amenzilor, prima poziție fiind ocupată de anul 2011, când am amendat benzinarii. Avem investigatia pe asigurări, pe tarife RCA, avem și o propunere de sancțiune pentru Orange, cu un posibil abuz de poziție dominantă, se va încheia și investigația pe retail și turism”, a spus în 6 octombrie, la Sinaia, șeful instituție, precizează Profit.ro