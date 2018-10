Delta Dunării poate fi explorată virtual pe Google Maps

Începând din această săptămână, Delta Dunării este disponibilă în Street View pe Google Maps și pot fi parcursă de orice persoană din lume, cu o conexiune la internet. Delta este prezentă cu toate frumusețile ei, de la rute navigabile la lacuri și canalele acoperite de vegetație, de la păsări și floră, la arhitectură locală și sate înconjurate de ape. In total, sunt acoperiți peste 1500 de kilometri de canale și drumuri. Un explorator virtual poate admira pelicanii care își iau zborul de pe Canalul Trofilca , un canal mic, care șerpuiește printr-o pădure inundată, mlaștini și lacuri. Mai apoi poate se poate plimba pe canalul Șontea , printre vița de vie sălbatică, și pe sub sălciile care atârnă deasupra canalului Rădăcinos , creând un tunel de vegetație spectaculos. Câteva click-uri mai încolo peisajul se schimbă: un lac cu nuferi, stârci, egrete și pelicani. Iubitorul de păsări poate vedea cormoranii care se hrănesc pe Lacul Puiu sau poate „da o fugă” pe Laguna Sacalin . Pe uscat, poate explora arhitectura tradițională din Deltă în localitatea Letea sau se poate plimba pe străduțele înguste din Mila 23 . La final, se poate relaxa pe plaja sălbatică din Sf. Gheorghe sau poate avea o vedere panoramică din vârful vechiului far din Sulina . Mai multe locuri și informații pot fi descoperite în galeria dedicată Rezervației Biosferei Delta Dunării de pe pagina centrală Street View: https://goo.gl/ewshTx .

Proiectul de preluare a imaginilor din Delta Dunării a fost realizat cu ajutorul echipei WWF România, care a parcurs Delta în lung și în lat cu trekkerul Google în spate, pe bicicletă, pe barcă sau cu căruța, cu sprijinul localnicilor. Operațiunea de preluare a imaginilor s-a desfășurat pe parcursul lunii iunie 2018. Echipa WWF a parcurs majoritatea traseelor turistice din Deltă, localitățile Mila 23, Sulina, Letea. La această adresă găsiți un video making-of al proiectului de preluarea a imaginilor Street View din Delta Dunării: https://goo.gl/HTcWUG .

Camelia Ionescu, coordonatorul național al departamentului de ape dulci de la WWF România: „Delta Dunării este un hotspot de biodiversitate, adăpostește sute de specii de păsări, pe lângă pești preistorici - cum sunt sturionii - și diferite plante. În plus, aici sunt păstrate tradiții vechi de sute de ani. Întâlnim meșteșugari care fac bărci din lemn sau acoperișuri din stuf, pescari care știu să prepare celebrul borș pescăresc. Odată cu natura, cu speciile sălbatice, pierdem și aceste tradiții. Și primul pas pentru a le proteja este să le descoperim, de ce nu, de la nivelul lotcii virtuale, indiferent unde ne-am afla pe glob. Odată ce ne apropiem mai mult de Deltă, chiar și navigând prin Google Maps, ne e mai natural să ne implicăm și să o protejăm”.

Elisabeta Moraru, Country Business Development Manager Google Romania: “În urmă cu 3 ani, Dunărea devenea o cale navigabilă virtual , după ce imaginile Street View de la nivelul apei au plecafost publicate de Google Maps. Oricine putea într-o croazieră virtuală pe Dunăre, de la Bratislava și până la Cernavodă. De acum, poate explora și Delta Dunării.

Acest proiect de digitalizare a fost posibil datorită partenerului nostru WWF România, care a parcurs traseele Deltei și a fotografiat locurile cu ajutorul tehnologiei Google înmagazinate în Trekker, dispozitivul pe care îl folosim în locurile inaccesibile pentru mașină sau tricicletă. Ne dorim ca tot mai multă lume să descopere unicitatea Deltei Dunării, frumusețea dar și fragilitatea ei, să conștientizeze că protejarea unui astfel de loc depinde de eforturile fiecăruia dintre noi.”

Delta Dunării: un click pentru a o vizita, încă un click pentru a o proteja

Delta Dunării, sit UNESCO protejat la nivel internațional, adăpostește peste 5000 de specii de animale și plante, peste 300 de specii de păsări, majoritatea strict protejate, cea mai mare colonie de pelicani și cea mai întinsă zonă compactă de stufăriș din Europa. De asemenea, Delta este cunoscută pentru dinozaurii subacvatici, sturionii, cei mai mari pești de apă dulce din lume. Dar decenii de abuz, de exploatare nesustenabilă a resurselor, a făcut ca populațiile speciilor de apă dulce să fie acum cele mai afectate, declinul fiind în acest caz de 81%, mai mult decât dublă față de speciile terestre și marine. În plus, legislația care protejează apele Europei este acum în pericol. Pentru că nu au reușit să pună capăt distrugerilor care afectează aceste zone - de la proiecte de infrastructura, la desecări și agricultură care poluează sau folosește prea multă apă - guvernele statelor membre UE vor să slăbească legislația. Din fericire, la fel de simplu cum e acum să te plimbi prin Delta Dunării este și să o protejezi - în câteva click-uri poți scrie Comisiei Europene, pe wwf.ro/protejeazaapa.

Preluarea imaginilor Street View din Delta Dunării a fost posibilă cu sprijinul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării.

