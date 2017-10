DevHacks, cel mai mare hackathon cu impact asupra societății, revine toamna aceasta pe 27-28 octombrie

Toamna aceasta, timp de 24h, pasionații de tehnologie se întâlnesc în cadrul DevHacks, cel mai mare hackathon care are ca scop găsirea unor soluții inteligente care să contribuie la îmbunătățirea realității locale. Pentru al 3 lea an consecutiv, pe 27-28 octombrie, DevHacks lansează o nouă provocare pentru echipele care vor să dezvolte idei noi și aplicații din zona Web, Mobile, Video & Audio Hack, Women in Technology, Big Data, AI&IoT&Robotics, Security și DevOps. Timp de 24 de ore, 65 de echipe formate din programatori, designeri, product manageri, marketing specialists și dezvoltatori software vor realiza aplicații inteligente care vor contribui la îmbunătățirea realității actuale, generând soluții inovatoare pentru problemele reale din viața de zi cu zi.

În plus, una dintre misiunile DevHacks este de a susține comunitatea femeilor din domeniul tehnologiei, astfel că, la cea de-a treia ediție, va exista o categorie dedicată, Women in Technology.

Ediția de anul trecut, DevHacks 2016 s-a remarcat prin soluțiile ingenioase pe care echipele le-au generat pentru trei probleme identificate în realitatea actuală: găsirea unui echilibru între viața personală și cea profesională, lipsa contextelor care facilitează învățarea alternativă și numărul redus de aplicații care să ușureze și să faciliteze conectarea locuitorilor cu sistemele urbane actuale. Câștigătorii ediției precendente au fost echipa ZITEC care au dezvoltat o soluție pentru categoria Smart City. Aceasta propunea o abordare personalizată pentru consumatori, creând un panou publicitar pe bază de senzori capabili să cunoască profilul persoanelor aflate în perimetrul acestuia și să livreze în timp real un conținut adaptat pentru nevoile lor.

Ediția din 2017 aduce echipelor care vor participa la heckathon posibilitatea să fie consiliați de mentori care vor susține eforturile programatorilor atât cu sfaturi tehnice cât și cu idei noi. Printre aceștia se află Cristian Orășanu, Manager General Innovations Incubator: Powered by Crossrider Plc, Matei Dumitrescu, investitor la TechAngels, Sergiu Neguț, investitor și fondator SVP Consult și Robert Knapp, Co-fondator și CEO CyberGhost. De asemenea, printre companiile partenere de anul acesta se află Metro Systems, Accenture și Havana. Alături de aceștia, zonele de relaxare și distracție vor fi realizate împreună cu Tassimo, Pauza de Fructe și Mobila Dalin.

La eveniment sunt așteptați programatori indiferent de limbajul pe care îl cunosc sau de nivelul de experiență în domeniul IT, individual sau alături de o echipă pentru a dezvolta cele mai ingenioase idei care să contribuie la îmbunătățirea realității sociale.

DevHacks va avea loc pe 27-28 octombrie, la DESCHIS Gastrobar și MATER. Mai multe detalii pot fi accesate pe www.devtalks.ro/bucharest/devhacks . De asemenea, portalul de carieră www.hipo.ro sponsorizează 100 de invitații gratuite pentru persoanele care se înscriu pe site până pe 23 octombrie.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie de consultanta in domeniul resurselor umane, specializata in dezvoltarea de solutii de recrutare si employer branding.