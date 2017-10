Digi Mobil și Samsung vor lansa primul terminal compatibil cu noul serviciu Voce 4G (VoLTE)

Digi Mobil și Samsung au finalizat cu succes testele de compatibilitate pentru serviciul Voce 4G (VoLTE), astfel incât primul telefon din oferta Digi Mobil validat pentru tehnologia voce peste 4G este Samsung Galaxy S8. Software-ul pentru acest model ce conține funcționalitatea de voce peste 4G va putea fi actualizat începând cu data de 20 octombrie, inclusiv pentru terminalele aflate deja in uz. „Începând cu data de 20 octombrie, utilizatorii Digi Mobil care folosesc terminale Samsung Galaxy S8 si S8+ vor putea beneficia de noul serviciu Voce 4G, respectiv de avantajele tehnologiei VoLTE. Acesta este incă unul dintre pașii importanți pe care îi întreprindem în consolidarea poziționării Digi Mobil ca un furnizor de servicii de încredere, dar și accesibil în continuare pentru toți românii. El se adaugă la investițiile continue în extinderea acoperirii rețelei la nivel național, densificarea celulelor pentru sporirea puterii și stabilității semnalului, dar și la ofertele comerciale, concepute astfel încât să raspundă cerințelor și nevoilor de comunicare ale clienților, prin cele mai bune prețuri și trafic de date nelimitat la orice abonament”, precizează Valentin Popoviciu (foto) – Vicepreședinte RCS & RDS.

Tehnologia Voice over LTE (VoLTE) permite realizarea unei convorbiri telefonice prin reteaua 4G, fără a mai necesita trecerea automată a terminalului din rețeaua de date 4G către cea clasică pentru voce, 3G. Astfel, prin intermediul serviciului Voce 4G, utilizatorii Digi Mobil beneficiază de conectarea aproape instantanee a apelului, timpul de așteptare din momentul inițierii apelului și până în momentul în care e apelat telefonul unui destinatar din rețea, care utilizează tot Voce 4G, scăzând sub două secunde. Totodată, convorbirile prin rețeaua 4G au o calitate și claritate a sunetului mult mai ridicate. In plus, este posibilă realizarea simultană de apeluri telefonice cu sesiuni de download si streaming la viteze 4G. Serviciul Voce 4G, precum și activarea sa sunt gratuite pentru toate abonamentele din ofertă.

„Ne bucurăm că impreună cu Digi Mobil am finalizat testele si am validat Samsung Galaxy S8 și Galaxy S8+ ca primele dispozitive compatibile cu serviciul Voice over 4G. Aceste dispozitive pun la dispoziția utilizatorului cele mai bune servicii mobile de comunicare, fie că vorbim despre traficul de voce sau cel de date. Suntem convinși că parteneriatul cu Digi Mobil va aduce și pe viitor o serie de servicii inovatoare disponibile pe hardware-ul de top Samsung”, precizează Cristian Cojocaru, Head of Telecom, Samsung Electronics România.

Oferta Digi Mobil include modelele Samsung Galaxy S8 si S8+, care pot fi achiziționate în 24 de rate fără dobandă la abonamentele Optim, cu ratele direct pe factura Digi. Ratele se acordă prin creditul „ING Acum”, direct din magazinele Digi sau din punctele de prezența RCS & RDS. Programul de rate este destinat tuturor clienților Digi Mobil care se califică uzual pentru un credit de nevoi personale, in condițiile oferite de ING. Rata lunară pentru modelul Samsung Galaxy S8 este de 108 lei/lună, iar pentru S8+ este de 123 de lei, TVA inclus, plus avans.

Digi Mobil este serviciul de telefonie mobila din portofoliul RCS & RDS, unul dintre cei mai importanti operatori de telecomunicatii din regiune care furnizeaza servicii in Romania, Ungaria, Spania si Italia. Reteaua Digi Mobil este construita si functioneaza in tehnologiile 3G si 4G, in benzile de frecventa 900 Mhz (3G), 2100 Mhz (3G si 4G LTE FDD in banda 1), 2600 Mhz (LTE TDD in banda 38 si 3700 LTE TDD in banda 43).