Digi Mobil si Ericsson prezinta capabilitati ale tehnologiei 5G, previzionand aplicatii care vor asigura puntea dintre 4G si 5G

Digi Mobil si Ericsson au prezentat, in cadrul evenimentului „PASUL INTELIGENT CATRE 5G” din data de 3 mai 2018, performante relevante ale tehnologiei 5G, previzionand evolutia de la 4G catre 5G a retelei utilizate de catre Digi Mobil. „Astazi am facut impreuna un prim pas catre conectarea la tehnologia 5G. Reteaua Digi Mobil este pregatita pentru evolutia catre 5G, iar aceasta le va permite utilizatorilor Digi Mobil, companii, institutii de stat, dar si utilizatori rezidentiali, sa se conecteze la obiectele care ne inconjoara, in ceea ce va insemna IoT si societatea interconectata, indiferent de distantele care ne separa, la o scara fara precedent, schimband modul in care interpretam si modelam lumea. Noile echipamente din reteaua noastra sunt deja la nivelul tehnologiei viitoare 5G, permitandu-ne in viitor sa le oferim utilizatorilor Digi Mobil o experienta imbunatatita, cu functionalitati 5G: viteza de acces marita, latenta redusa, IoT. Nu in ultimul rand, oferta de internet nelimitat pentru clientii pe baza de abonament ai Digi Mobil este esentiala pentru o dezvoltarea economiei si lumii digitale din Romania, Digi fiind pionierul si sustinatorul permanent al acestei tendinte.” – a declarat Valentin Popoviciu (foto), Vicepresedinte RCS & RDS.

In viitorul apropiat, viata asa cum o stim se va schimba substantial odata cu dezvoltarea tehnologiei, care va conecta tot ceea ce ne inconjoara. Cu ajutorul reţelelor 5G, conexiunile vor fi mai rapide, lucrurile care joaca un rol in confortul de zi cu zi vor fi conectate, cu beneficii inca putin intelese sau cunoscute de catre fiecare dintre noi.

Pentru operatorii de retele de telecomunicatii, reteaua de fibra optica si integrarea fix – mobil conlucreaza pentru a deschide calea catre 5G si mai departe, respectiv pentru a tine pasul cu vitezele necesare pentru transportul unor cantitati uriase de date, cu intarziere minimala (de ordinul milisecundelor) si cu un numar masiv de elemente conectate. RCS & RDS, prin reteaua de fibra optica dezvoltata pentru o acoperire cat mai mare, se diferentiaza in drumul catre noile tehnologii in urma investitiilor continue semnificative din ultimii ani. Permanenta preocupare in a costrui o retea de fibra optica, pentru a oferi cea mai buna calitate disponibila consumatorilor, defineste drumul convergent cu viitoarele servicii 5G.

„Pana in 2023, 20% din populatia lumii va avea acoperire 5G. Acesta va avea un impact enorm in ceea ce priveste experienta utilizatorilor si transformarea digitala a industriilor si oraselor. Ericsson a semnat deja 40 de acorduri pentru a incepe studiile 5G in intreaga lume. Cu aceasta demostratie, ne uitam la viitor si ceea ce va permite 5G. Este, de asemenea, un pas inainte in calatoria romaneasca spre 5G” - a declarat Dragos – Mircea Rebegea, Ericsson Country Manager Romania.

Evenimentul de astazi deschide insa si un dialog intre RCS & RDS si reprezentantii diverselor industrii pentru gasirea solutiilor comune, care pot sa eficientizeze afacerile si sa aduca un avantaj competitiv in perioada care urmeaza. Dorim sa prezentam capabilitatile serviciilor si retelelor pe care le detinem, dar si potentialul viitor al acestora, astfel incat partenerii nostri sa stie ca se pot baza pe noi in dezvoltarea afacerilor lor.

Astfel, in cadrul conferintei am demonstrat in direct performantele tehnologiei 5G si solutiile practice pentru diferite industrii:

• Am testat viteza 5G de pana la 10 Gbps, prin intermediul unei platforme prototip, precum si latenta semnalului, redusa la o zecime fata de cea uzuala pentru tehnologia actuala 4G. Astfel, putem estima ca, prin intermediul tehnologiei 5G, utilizatorii vor experimenta accesul la internet mobil de mare viteza chiar si in zone aglomerate cum ar fi concerte si festivaluri sau evenimente sportive, fara a fi afectati de limitari ale vitezelor, interferente sau instabilitatea semnalului. Download-ul filmelor la rezolutie 4K va fi o chestiune de secunde, in timp ce transmisiunile TV in direct si evenimentele sportive vor deveni adevarate experiente vizuale imersive, virtuale, chiar si pentru cei care nu vor participa personal, in viata reala.

• Internet of Eyes – Am experimentat modalitatea prin care viitoarele aplicatii de monitorizare dinamica a traficului pot detecta obiectele si pot determina pozitia acestora in timp real, cu aplicabilitati multiple pentru solutiile de tip smart city, managementul traficului sau siguranta publica. 5G va reprezenta coloana vertebrala pentru IoT, conectand obiectele din jurul nostru in modalitati pe care nu le-am fi crezut posibile. Utilizatorii vor experimenta autovehicule independente, care interactioneaza cu semafoarele, ceea ce va insemna o adevarata revolutie a traficului. Comunicatiile vehicul cu vehicul si vehicul cu infrastructura vor creste siguranta pe sosele si vor eficientiza functionarea transportului in comun. Senzorii integrati in sosele, cai ferate si piste de zbor vor comunica intre ei si cu vehiculele inteligente, pentru imbunatatirea controlului infastructurii si serviciilor critice.

• Internet of Skills – Am aratat potentialul roboticii in cloud, respectiv cum poate fi controlat un robot la distanta, intr-o demonstratie de operatie medicala, in combinatie cu realitatea virtuala, pentru a realiza internetul tactil, respectiv transmiterea la distanta si in timp real a senzatiei de atingere.

• Immersive Gaming – realitate augmentata pentru filme si jocuri care vor permite o imersiune vizuala virtuala totala, la 360 de grade.