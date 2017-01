Două treimi din primăriile din România folosesc soluția Regista de la Zitec

Zitec anunță că, până în prezent, 128 de primării, din 28 de județe, utilizează Regista - o aplicație completă, care asigură gestiunea electronică a registrului de intrări și ieșiri din organizații cu flux mare de documente. Soluția a fost lansată cu un an în urmă, iar recent echipa a anunțat o nouă funcționalitate, creată la cererea utilizatorilor. „Reducerea birocrației este un subiect tot mai prezent pe agenda publică și ne bucurăm să avem deja în portofoliu soluții dedicate acestui proces, accesibile și instituțiilor cu bugete mai mici. Dorim să contribuim activ la tehnologizarea instituțiilor publice, iar Regista este un bun exemplu de produs care rezolvă eficient nevoi reale din piață și care se bucură de noi funcționalități în baza cererilor beneficiarilor aplicației, adică a funcționarilor din administrația publică”, precizează Alexandru Lăpușan (foto), CEO și fondator Zitec.

Aplicația a fost dezvoltată utilizând tehnologia cloud computing Microsoft Azure, iar vânzarea acesteia pe plan local este realizată exclusiv prin distribuitori specializați. Recent, soluția a beneficiat și de o nouă funcționalitate solicitată de primăriile care deja folosesc aplicația. Funcționalitatea permite primăriilor care utilizează Regista să creeze un nou tip de Registru, dedicat documentelor publice, cum ar fi Hotărârile Consiliului Local. Registrele Publice permit încărcarea de documente, iar platforma Regista asigură afișarea automată a tuturor acestor documente pe website-ul primăriei, permițând inclusiv navigarea în arhivă. Noua funcționalitate este deja folosită de Primării din țară, precum Primăria Gura Vitioarei din județul Prahova.

Aplicația de tip SaaS (Software-as-a-Service) permite controlul documentelor de registratură, distribuirea eficientă a informațiilor, precum și generarea facilă și accesul instant la rapoarte specifice. Practic, cererile din partea persoanelor care se adresează organizațiilor, publice sau private, sunt adăugate în aplicație, apoi acestea primesc un număr de ordine. Ulterior, cererile sunt redirecționate automat către departamentele care le soluționează. În același timp, operatorii sunt notificați în legătură cu înregistrarea noilor cereri și primesc alerte pentru documentele cu termen de rezolvare apropiat.

Printre primăriile care utilizează aplicația se numără atât instituții cu un volum foarte mare, de peste 50.000 documente în medie pe lună, cum ar fi Primăria Moinești din județul Bacău, dar și primării din localități mai mici, dar care au înțeles importanța tehnologizării proceselor, precum Primăria Valea Lupului din Iași sau Primăria Surdila-Găiseanca din județul Brăila. În ceea ce privește numărul de documente procesate în aplicație până în prezent, acesta a depășit 1 milion.

Comercializarea aplicației se face exclusiv prin distribuitori specializați. În prezent, Zitec are în vedere extinderea rețelei de parteneri specializați în distribuirea de software, atât către instituții publice din teritoriu, cât și în mediul privat.

Despre Zitec

Zitec este una dintre companiile lider în industria IT din România, specializată în dezvoltarea de produse şi aplicaţii online complexe, precum și servicii de online marketing.

Cu un ritm de creștere anual susținut, afaceri de 4,5 milioane euro în 2015 și circa 40% din venituri provenite din proiecte externe, dezvoltate pentru parteneri din SUA, Canada, Marea Britanie, Germania, Elveția, Italia sau Olanda, succesul Zitec este confirmat şi pe plan local prin referinţele primite din partea unor clienţi de top, precum PayU, Flanco, Amadeus, Paravion, Depanero, Vector Watch sau Network One Distribution.

Zitec este singurul partener Amazon AWS Advanced Technology Partner din România și una dintre puținele firme locale certificate Microsoft ISV Gold si Microsoft Cloud Gold. Compania are, totodată, cel mai mare număr de specialiști certificați Zend (The PHP Company) din România.

Zitec a fost premiată in 2016 la Gala ANIS cu premiul “Software Outsourcing Project of the Year” pentru soluția “Depanero Back-Office” și a fost inclusă în “TOP 20 angajatori din IT” de către Revista Biz.

Zitec sprijină și investește în companii aflate în primele stadii de dezvoltare, oferind servicii tehnice și consultanță în afaceri, precum și susținere financiară. Printre companiile din portofoliul de investiții Zitec se numără: Zipongo.com (SUA), cosQuare.com (Olanda) și editura HAC!BD (România).