Echipa Deloitte Corporate Finance a asistat acționarii Fabryo în vânzarea către Akzo Nobel

Echipa Deloitte Corporate Finance a asistat acționarii Fabryo, cel mai mare jucător din industria producătorilor de vopsele decorative din România, în vânzarea pachetului integral de acțiuni către Akzo Nobel N.V.. Tranzacția a fost finalizată la 1 octombrie 2018, după obținerea aprobărilor necesare. „Ne bucură faptul că am avut oportunitatea să asistăm vânzătorii în această tranzacție de referință între doi campioni ai pieței de vopsele decorative, Akzo Nobel și Fabryo. Succesul procesului este rezultatul unui efort susținut și al profesionalismului tuturor părților implicate in tranzacție. Din partea Deloitte, am avut o echipă dedicată și experimentată, formată din Iulia Bratu, Cosmin Comșa și Vlad Adam”, precizează Ioana Filipescu (foto), Partener Corporate Finance Deloitte România.

Echipa de M&A Deloitte România a asistat vânzătorii, compania suedeză de investiții Oresa și doi acționari minoritari, pe parcursul procesului de vânzare. Oresa este una dintre principalele companii de investiții cu rădăcini suedeze, activă în România și Europa Centrală si de Est. Este prezentă în România din 1995 și a investit într-un portofoliu extins de companii antreprenoriale în această perioadă.

Cu vânzări de 46 de milioane de euro și EBITDA de 8 milioane de euro în 2016, Fabryo este singurul jucător de pe piața românească ce oferă atât un portofoliu de produse pentru clienții persoane fizice, cât și unul pentru profesioniști. Savana, Apla și Innenweiss sunt printre brandurile de renume ale companiei. Fabryo deține cea mai mare fabrică de vopsele decorative din Sud-Estul Europei și își asigură acoperirea națională prin intermediul a șase centre de distribuție și prin operarea celei mai mari flote de aparate de mixare a vopselei de pe piața locală.

Akzo Nobel este al doilea cel mai mare producător de vopsea la nivel global și lider de piață în Europa. În urma acestei tranzacții, compania ajunge pe primul loc pe piața locală, una din piețele cu cea mai mare rată de creștere din regiune.

Tranzacția a fost coordonată de către Ioana Filipescu, Partener Corporate Finance Deloitte România, și Iulia Bratu, Deputy Director.

Deloitte România coordonează o practică M&A multidisciplinară, cu o abordare holistică, ce include linii de business precum Consultanță M&A, Servicii Suport Tranzacții, Consultanță Fiscală și Consultanță Juridică. Astfel, echipele de profesioniști Deloitte pot acoperi toate aspectele relevante ale unei tranzacții.

Deloitte furnizează la nivel global servicii de audit, consultanță, servicii juridice, consultanță financiară și managementul riscului, servicii de consultanță fiscală și alte servicii adiacente către clienți din sectorul public și privat provenind din industrii variate. Patru din cinci companii prezente în topul Fortune Global 500® sunt clienți Deloitte, prin intermediul rețelei sale globale de firme membre care activează în peste 150 de țări și teritorii, oferind resurse internaționale, perspective locale și servicii de cea mai înaltă calitate pentru a aborda provocări de business complexe. Obiectivul Deloitte este să creeze un impact vizibil în societate cu ajutorul celor 286.000 de profesioniști ai săi.

Deloitte România este una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale din țara noastră și oferă, în cooperare cu Reff & Asociații SCA, servicii de audit, de consultanță fiscală, servicii juridice, de consultanță în management și consultanță financiară, servicii de managementul riscului, soluții de servicii externalizate și consultanță în tehnologie, precum și alte servicii adiacente, prin intermediul a peste 1.200 de profesioniști.