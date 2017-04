Elevii clujeni învață cum e să lucrezi într-o companie IT

Peste 100 de elevi clujeni de liceu vor participa, timp de șase luni, la un program care le facilitează cunoașterea mediului de lucru din domeniul IT, către care tot mai mulți tineri din această regiune vor să se îndrepte. Astfel, 120 de elevi vor participa, în perioada aprilie-octombrie la programul 'Descoperă-ți pasiunea în IT', care acoperă, potrivit organizatorilor, o lacună a sistemului românesc de educație, care nu mai oferă ore de practică și mentorat în timpul școlii. 'În școală nu se mai pune accent, nu se mai face practică și mentorat, cum se făcea înainte. Proiectul acesta are ca scop completarea programei școlare cu ore de practică, prin care elevii, mai ales cei de liceu, să cunoască din timp mediul de lucru dintr-o companie, fapt care îi va ajuta să își aleagă în cunoștință de cauză viitoarea meserie. De asemenea, pe angajatori îi ajută prin faptul că pot câștiga timp, deoarece prin aceste programe de mentorat tinerii deprind deja, din timpul școlii, un bagaj de cunoștințe care va putea fi fructificat ulterior', precizează Raimonda Boian, din partea organizatorilor, citată de Agerpres.

Liceenii înscriși în program, care provin din clasele a IX-a și a XI-a, vor intra în contact direct cu mediul de lucru din mai multe companii IT și, sub îndrumarea persoanelor cu rol de mentor din firmele partenere, vor învăța să muncească în echipă la dezvoltarea unor proiecte reale. Adițional, elevii pot opta să participe la cursuri și workshop-uri tehnice și de soft-skills.

'Descoperă-ți pasiunea în IT este o echipă formată în 2017 din 9 firme de IT, 9 licee, 2 instituții reprezentative ale învățământului clujean și, bineînțeles, Asociația DpIT — organizatorul programului. Însă, în spatele acestor cifre și nume se află oameni. Oameni care au răspuns apelului nostru pentru că doresc să investească în educația tinerei generații de IT', a declarat Liliana Ștefan-Cazacu, managerul programului.

Întrucât participarea elevilor la activitățile programului este gratuită, extinderea acestuia în nouă licee, față de cinci în ediția din 2016, a fost posibilă datorită creșterii interesului mediului de afaceri în susținerea financiară și cu resurse umane.

'Descoperă-ți pasiunea în IT este un program (...) bazat pe un parteneriat public-privat, prin care susținem pe termen lung tinerii dornici de a urma o carieră în IT și de a se dezvolta în această direcție. La edițiile anterioare am observat motivația și ambiția tinerilor din ziua de azi de a dezvolta idei inovative și de aceea trebuie îndrumați și sprijiniți în implementarea practică a ideilor și a cunoștințelor teoretice acumulate', a declarat Călin Văduva, reprezentantul unei companii IT, la deschiderea programului.

La finalul programului, aplicațiile realizate de elevi vor intra în concurs și vor fi prezentate publicului în cadrul unei expoziții, cele mai bune dintre ele urmând a fi premiate.

Partenerii educaționali ai acestei ediții sunt Universitatea "Babeș-Bolyai", prin Facultatea de Matematică — Informatică, care este una dintre cele mai căutate facultăți din regiunea Transilvaniei, și Inspectoratul Școlar Județean Cluj.

Cluj-Napoca a devenit cunoscută, în ultimii ani, pentru activitatea dinamică a companiilor de IT care au fost dezvoltate aici, acestea angajând, anual, sute de tineri.