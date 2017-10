ELKO anunţă disponibilitatea notebook-ului Getac Semi-Rugged S410

ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO specializată în distribuţia unei game largi de echipamente şi soluţii IT, anunţă disponibilitatea notebook-ului Getac S410. Plecând de la un design conceput să reziste tuturor provocărilor zilnice actuale cu care se confruntă tehnicienii de pe teren, Getac introduce cea de-a doua generaţie a notebook-ului S410 în categoria semi-rugged, cu performanţe, opţiuni de securitate şi dotări de top pentru categoria din care face parte. Mulţumită configurării pe care o are şi formatului subţire si uşor, noul S410 este instrumentul ideal pentru profesioniştii aflaţi în mişcare din domenii precum siguranţă publică sau asigurări.

Una dintre cele mai importante noutăţi pentru S410 este camera sa IR disponibilă opţional, care suportă recunoaştere facială cu integrare Windows Hello, pentru o autentificare mai rapidă şi o securitate sporită. Împreună cu TPM 2.0 şi Opal 2.0 SSD – ambele disponibile în mod standard pentru S410 – utilizatorii au acum la dispoziţie o soluţie mobilă extrem de sigură, pe care o pot folosi fără griji oriunde au nevoie.

“Prin îmbunătăţirea cunoscutului Getac S410, ne dedicăm în continuare producerii celor mai avansate notebook-uri semi-rugged din industrie”, explică Scott Shainman, preşedinte Getac. “Integrând procesoare mai rapide, soluţii grafice mai puternice şi soluţii de securitate mai bune, S410 este complet echipat pentru a le furniza profesioniştilor aflaţi în mişcare tehnologia de care au nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile într-un mod eficient.”

Cea mai bună performanţă din această categorie este asigurată de procesoarele Intel® CoreTM i5/i7 de Generaţie 8, care oferă mai multă putere de procesare şi sunt mai eficiente din punct de vedere energetic. Mulţumită soluţiei grafice Intel UHD Graphics 620, interfeţelor Wi-Fi 802.11ac şi Bluetooth 4.2 şi designului care permite înlocuirea rapidă a bateriei, utilizatorii pot experimenta acum toate avantajele performanţei mobile. Ecranul Full HD LumiBond® 2.0 de 14” aduce o experienţă tactilă superbă, asigurând suport pentru până la 10 atingeri simultane, chiar şi atunci când sunt folosite mănuşi, în timp ce luminozitatea de până la 800cd/m2 garantează lizibilitatea perfectă, chiar şi în lumina puternică a soarelui (opţional, este disponibil şi un ecran HD cu 1000cd/m2).

Astăzi, organizaţiile sunt mai vulnerabile ca oricând în faţa furturilor de date şi atacurilor şi de aceea Getac a proiectat S410 având în vedere suportul unei game vaste de opţiuni de securitate înglobate în Windows 10. TPM 2.0 monitorizează şi protejează sistemul la pornire, asigurându-se că acesta nu a fost compromis înainte de a oferi controlul sistemului de operare, în timp ce BitLocker protejează datele stocate, utilizate sau transferate. Tehnologia avansată de criptare hardware pentru SSD – Opal 2.0 – protejează împotriva accesului neautorizat datele confidenţiale stocate pe acesta. Opţiunile de autentificare multiple, printre care camera IR, cititorul de amprente, cititorul Smartcard şi cititorul RFID cu două frecvente (LF/HF), funcţionează în tandem cu instrumentele de protecţie ale Microsoft Windows 10, precum Windows Hello şi Microsoft Passport, adăugând astfel un nivel suplimentar de protecţie. În cazul în care sistemul este pierdut sau furat, soluţia opţională Absolute DDS permite dezactivarea lui de la distanţă.

Camera în infraroşu (IR) opţională furnizează imagini clare, indiferent de condiţiile de iluminare, ceea ce îmbunătăţeşte acurateţea şi securitatea sistemului de recunoaştere facială. Iluminarea IR îi permite camerei să capteze informaţii adiţionale pentru a determina dacă în faţă obiectivului se află o persoană sau o simplă fotografie a unui utilizator autorizat.

Fiabilitatea este sinonimă cu marca Getac, iar noul notebook S410 din categoria semi-rugged continuă cu succes această tradiţie. El este certificat MIL-STD-810G şi IP52, ceea ce înseamnă că poate supravieţui căderilor de la înălţimi de până la 1m, lichidelor, umezelii, vibraţiilor, şocurilor şi temperaturilor extreme, de la -21°C până la 60°C (condiţii de operare) şi de la -51°C până la 71°C (condiţii de depozitare). Porturile I/O prevăzute cu protecţie şi tastatura de tip insulă, rezistentă la lichide, protejează componentele interne împotriva prafului şi umezelii, în timp ce colţurile acoperite cu cauciuc şi mânerul ergonomic din cauciuc asigură un nivel superior de protecţie.

Soluţiile de andocare pentru vehicule de la Gamber-Johnson şi Havis fac din notebook-ul semi-rugged Getac S410 alegerea ideală pentru domeniul siguranţei publice, căci porturile de tip tri-pass-through le permit ofiţerilor să conecteze simultan antene WWAN, WLAN şi GPS de mare putere, amplasate la exterior.

Mai multe detalii despre echipamentele Getac rugged sau semi-rugged puteți afla de la ELKO și, de asemenea, puteți comanda aceste echipamente prin partenerii ELKO din toată țara.

Despre Getac

Getac este o subsidiară importantă a MiTAC-Synnex Business Group (venit consolidat pentru 2015 de 28 miliarde USD). Getac a luat fiinţă în 1989, ca joint venture cu GE Aerospace pentru furnizarea de produse electronice destinate apărării. Astăzi, portofoliul Getac include notebook-uri şi tablete rezistente, terminale şi dispozitive video mobile pentru armată, poliţie, pompieri, companii de utilităţi, asigurări şi clienţi care furnizează servicii pe teren.

Despre Grupul ELKO și ELKO Romania

Grupul ELKO este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse și soluții IT din regiune, reprezentând 200 de producători și oferind o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 7500 de companii, producători de calculatoare, retaileri, integratori de sisteme din 30 de țări în Europa și Asia Centrală. Cifra de afaceri a grupului în 2016 s-a ridicat la 1460 milioane USD.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT: soluții mobile, componente, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de supraveghere video, echipamente industriale, software, periferice. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom.