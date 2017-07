ELKO pătrunde pe piaţa nordică prin preluarea distribuitorului suedez Gandalf

ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO specializată în distribuţia unei game largi de echipamente și soluții IT, anunţă încheierea de către ELKO Grupa AS a unui acord pentru preluarea a 85% din acţiunile Gandalf Distribution AB – unul dintre principalii distribuitori de computere şi periferice din Suedia. “ELKO studiază de ceva timp oportunităţile de extindere geografică. Modelul de a face afaceri şi structura operaţională folosită de Gandalf sunt similare cu ale noastre şi, de aceea, avem încredere în această investiţie. Echipa Gandalf este puternic motivată și este formată din profesionişti, motiv pentru care ne aşteptăm ca procesul de integrare să decurgă uşor. Devenind parte a Grupului ELKO, Gandalf îşi va putea extinde semnificativ portofoliul de produse şi va beneficia de diverse iniţiative de dezvoltare şi de partajare a competenţelor”, precizează Svens Dinsdorfs, CEO ELKO Group. (foto - Egons Mednis, Președinte ELKO Group și David Nicander, CEO Gandalf, la semnarea acordului de preluare)

Cu peste 30 de ani de experienţă în distribuţie şi birouri de vânzări în Stockholm, Gothenburg şi Malmö, Gandalf deţine o poziţie solidă pe piaţa de distribuţie a soluţiilor de stocare şi a componentelor din Suedia şi din regiunea nordică.

Gandalf va deveni parte a Grupului ELKO, dar pentru moment va continua să opereze sub sigla Gandalf. David Nicander va ocupa în continuare funcţia de CEO şi va rămâne acţionar minoritar al Gandalf Distribution AB.

“Gandalf şi-a dobândit succesul pe parcursul mai multor ani, alături de clienţi şi parteneri, iar astăzi am făcut un nou pas spre atingerea următorului nivel în distribuţie. Sunt mândru de această oportunitate de a deveni parte a Grupului ELKO. Această preluare va ajuta Gandalf să îşi extindă afacerile în regiunea nordică”, precizează David Nicander, CEO Gandalf.

Despre Gandalf

Gandalf a luat fiinţă în Malmö, în 1984 şi are la ora actuală 40 de angajaţi. Gandalf distribuie echipamente hardware din sfera IT – laptopuri, hard disk-uri, monitoare, plăci video, echipamente de reţea şi componente – comercianţilor din întreaga regiune nordică. Gandalf este unul dintre cei mai mari distribuitori privaţi din regiune, cu birouri de vânzări în Stockholm, Gothenburg şi Malmö. Gandalf a încheiat ultimul an fiscal cu venituri în valoare de 674 de milioane SEK (76.5 milioane USD).

Despre Grupul ELKO și ELKO Romania

Grupul ELKO este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse și soluții IT din regiune, reprezentând 160 de producători și oferind o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 7000 de companii, producători de calculatoare, integratori de sisteme din 24 de țări în Europa și Asia Centrală. Cifra de afaceri a grupului în 2016 s-a ridicat la 1460 milioane USD.

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT: soluții mobile, componente, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de supraveghere video, echipamente industriale, software, periferice. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom.