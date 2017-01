Epson a lansat un calculatorul online care arată cât pot economisi consumatorii

Epson a lansat calculatorul online cu care consumatorii şi companiile mici pot vedea cu uşurinţă cât pot economisi, comparând cele mai vândute 20 de imprimante de pe piață cu imprimantele Epson care au sistem integrat de recipiente de cerneală (ITS – Ink Tank System). Cu ajutorul calculatorului, ei vor putea afla care sunt cele mai economice soluții de imprimare. Atunci când vreți să achiziționați o imprimantă nouă, calculatorul online Epson vă ajută să înțelegeți care este costul total de exploatare prin examinarea costului iniţial al unei imprimante şi a costurilor de exploatare legate de cerneală. În acest mod, decizia achiziționării va fi una bine informată.

Revoluţionarele imprimante ITS Epson propun astfel o nouă soluție, prin care utilizatorii pot beneficia de costuri reduse de exploatare investind într-o imprimantă care este achiziționată cu cerneala pentru doi ani inclusă în cutie . Kseniya Gordeeva, product manager, Epson Europe, declară, „Sumele pe care potențialii clienți le pot economisi cu ajutorul imprimantelor noastre ITS sunt impresionante, așa că am dezvoltat un calculator online pentru a dovedi acest lucru. Am demonstrat deja că sistemul integrat de recipiente de cerneală este un produs nemaipomenit care a ajuns la vânzări globale cumulate de 15 milioane de unităţi . Cu ajutorul acestui instrument, clienţii vor putea să aprecieze şi mai mult economiile pe care le pot face cu acest tip de imprimante.”

Calculatorul online este uşor de utilizat. Vizitatorii site-ului trebuie doar să indice calculatorului câte pagini imprimă în medie pe lună, cât de mult intenţionează să utilizeze imprimanta şi dacă folosesc de obicei cartuşe XL. Cu aceste informaţii, pot compara o imprimantă ITS cu o anumită imprimantă laser sau cu o imprimantă cu jet de cerneală dintr-un șir de 20 de imprimante disponibile în regiunea utilizatorului. Rezultatele sunt prezentate clar, se afișează costul total de exploatare, costul pe pagină şi costul pentru 500 de pagini. La fiecare test, sunt comparate ambele modele specificate cu un model care reprezintă media pieţei, pentru o claritate şi mai mare.

Pentru a ne asigura că vizitatorii site-ului web au încredere deplină în corectitudinea calculatorului, pe site-ul web al Epson există o prezentare detaliată completă, care explică metodologia din spatele calculelor.

Calculatorul online este disponibil aici: www.epson.ro/itscalculator

