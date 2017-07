Epson proiectează ”Planeta Petrila” la Electric Castle

Filmul documentar ”Planeta Petrila”, realizat de regizorul Andrei Dăscălescu, câștigător al premiului publicului la Transilvania International Film Festival, precum și al premiului Black See Docs în cadrul festivalului Pelicam, va fi proiectat în cadrul Festivalului de muzică Electric Castle, ce se derulează între 12 și 16 iulie pe domeniul Banffy din județul Cluj. Nopțile de proiecție la Electric Castle încep pe data de 13 iulie a.c., cu o primă serie de scurtmetraje, câștigătoare în edițiile de anul trecut ale festivalului „Filmul de Piatra”. Vineri, 14 iulie, are loc proiecția documentarului Planeta Petrila, iar sâmbătă, 15 iulie, va fi proiectată a doua serie de scurtmetraje. Proiecțiile au loc în campingul ECO Spot, de la ora 2 a.m. și vor fi realizate cu proiectorul Epson EB-2255U, un echipament din clasa business, cu rezoluție Full HD și tehnologie proprietară Epson 3LCD pentru o redare fidelă a conținutului. Proiectorul e potrivit atât pentru proiecții pe timp de zi, cât și de noapte având o luminozitate de 5000 de lumeni.

Documentarul ”Planeta Petrila” a fost prezentat publicului din țară într-un turneu de promovare care a ajuns în 10 orașe. În 7 dintre localități, proiecțiile au fost realizate cu echipamente Epson.

Planeta Petrila este o producție FILMLAB, în coproducție cu HBO Europe, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și al Institutului Cultural Român și este distribuit în România de Transilvania Film.

Trailerul filmului poate fi vazut aici.

Mai multe detalii despre proiecțiile din cadrul turneului de promovare a documentarului ”Caravana Planeta Petrila” puteți găsi aici.

