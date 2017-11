Ericsson și Entel își continuă colaborarea pentru a introduce servicii 5G

Ericsson extinde parteneriatul strategic de 20 de ani cu Entel, cel mai mare operator telecom din Chile. Conform noului contract, Ericsson va pregăti rețeaua Entel pentru tranziția către 5G cu ajutorul celor mai noi tehnologii de rețea LTE FDD și LTE TDD Massive MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output). Acest lucru va permite Entel să devină mai puternic și competitiv pe piață și să aibă acces la noi surse de venit. „Pe măsură ce volumul de trafic mobil va continua să crească exponențial până în 2020, operatori din întreaga lume își îmbunătățesc rețelele pentru a le oferi abonaților lor viteze mai mari și latență mai scăzută”, a spus Arun Bansal, Senior Vice President și Head of Market Area Europe and Latin America. „Noul acord ne permite să scriem un nou capitol în istoria colaborării noastre Entel, prin dezvoltarea rețelei lor către a susține Gigabit LTE și pregătind terenul pentru 5G, ceea ce le va consolida, fără îndoială, poziția în America Latină.”

Entel va fi primul operator din America Latină care implementează Massive MIMO la nivel național.

Massive MIMO este o tehnologie wireless care utilizează mai mulți transmițători și receptori pentru a transfera un volum mai mare de date în aceeași perioadă de timp. Transmisia prin antene multiple joacă un rol important în evoluția rețelelor 4G și 5G. Entel își va moderniza și dispozitivele de control radio, dar și cele EVO din întreaga rețea, inclusiv cele din locații izolate precum Insula Paștelui, și va duce rețeaua la un alt nivel odată cu introducerea soluțiilor Ericsson microwave.

„Entel și Ericsson sunt parteneri de cursă lungă, construind pe o colaborare ce a condus, de-a lungul timpului, la dezvoltarea de produse și servicii excelente”, a spus Alfredo Parot, Vice President of Technologies and Operations, Entel. „A fost, deci, un pas natural pentru noi să ne continuăm parteneriatul cu Ericsson pentru a putea să ne dezvoltăm rețeaua, fructificând noi oportunități de business oferite de Gigabit LTE și pregătind-o pentru 5G și IoT. Am certitudinea că abonații și clienții noștri se vor bucura de o rețea foarte performantă în anii care urmeză.”

Conform contractului agreat, Ericsson va fi responsabil și pentru o serie de proiecte menite să îmbunătățească rețelele de voce și date ale Entel pentru a le oferi utilizatorilor finali noi servicii, viteze de date sporite, o calitate superioară a apelurilor, latență optimizată, precum și costuri reduse de operare a rețelei.

Aceste proiecte includ servicii de rețea complet virtualizate (VNS) pentru Voice over LTE (VoLTE), inclusiv Subsisteme multimedia IP (vIMS) și Evolved Packet Core (vEPC) virtualizat pentru VoLTE. vIMS este o soluție de bază pentru rețele, care livrează servicii de comunicare în timp real, atât pentru consumatori, cât și pentru utilizatori business prin intermediul oricărei rețele de acces și pentru orice fel de dispozitiv, inclusiv smartphone-uri, tablete, dispozitive purtabile și laptopuri. Soluția de infrastructură NFV include Hyperscale Datacenter Solution 8000 (HDS 8000), Ericsson Cloud Execution Environment (ECEE) și Ericsson Cloud Manager (ECM). ECM și Ericsson Network Manager (ENM) vor ajuta Entel să lanseze servicii VoLTE la nivel național.

În plus, soluția Adaptive Network Inventory (EAI) a Ericsson va deveni un element foarte important al proiectului Entel de transformare digitală.

Implementarea proiectelor va începe în curând și se va derula etapizat în 2018 și 2019.