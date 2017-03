Ericsson, AT&T și Qualcomm au demonstrat apeluri VoLTE pentru Internetul Tuturor Lucrurilor

Ericsson, AT&T și Qualcomm Technologies sunt primele care au anunțat în cadrul MWC succesul unui apel VoLTE pentru IoT pe o infrastructură de rețea deja existentă, cu activare software și un nou modem cu tehnologie CAT-M1/LTE-M. Demonstrația a folosit modemul MDM9206 de la Qualcomm, conceput pentru a suporta Cat-M1/ LTE-M, rețeaua radio Ericsson, IP Multimedia Subsystems, Evolved Packet Core, infrastructura de rețea User Data Management și un nou software, toate de la Ericsson. Demonstrația arată că tehnologia este matură și pregătită pentru lansare comercială în rețelele operatorilor. „Cu această demonstrație de succes a Cat-M1/LTE-M ce susține apeluri vocale VoLTE pe dispozitive IoT, oferim mai multă valoare operatorilor și utilizatorilor”, precizează Anders Olin (foto), Head of Network Applications, Business Unit IT and Cloud Products, Ericsson. „Beneficiul comunicării umane de bază se întrepătrunde perfect în mediul IoT. Susținut de portofoliul nostru core și radio, va fi fezabil să lansăm global servicii vocale pentru IoT, eficiente din punct de vedere al costurilor, pentru toate tipurile de industrii și diferite cazuri de utilizare.”

Extinderea capabilităților serviciilor mobile de voce către dispozitive IoT deschide oportunități pentru a extinde serviciile pentru întreprinderi către arii precum sisteme de alarmă, truse de prim ajutor la distanță, dispozitive purtabile, încuietori digitale, îmbrăcăminte de securitate de unică folosință și alte tipuri de aplicații și servicii pentru IoT.

„AT&T este mândră să participe alături de Ericsson și Qualcomm Technologies pentru a dezvolta suport VoLTE pe Cat-M1/LTE-M”, precizează Chris Penrose, Președinte, IoT Solutions, AT&T. „Abilitatea de a susține servicii de voce este o caracteristică importantă pentru multe verticale din portofoliul nostru IoT, inclusiv clienții noștri din industriile de alarme și securitate, automobile, dispozitive purtabile și sănătate.”

Acest lucru înseamnă că dispozitivele IoT ce folosesc VoLTE pe Cat-M1/LTE-M vor permite întreprinderilor să efectueze apeluri vocale, extinzând capabilitățile rețelelor mobile ale operatorilor prin accesarea ecosistemului extensiv și inovator al IoT.

Dispozitivele IoT care funcționează pe Cat-M1/LTE-M presupun costuri scăzute, consum mic de energie, acoperire extinsă, conexiuni masive și o bază puternică pentru transmitere. În combinație cu acoperirea LTE deja existentă și capabilitățile comunicațiilor audio, operatorii pot lansa o rază de aplicații în orașe inteligente, logistică, utilități, medicină, transport, minerit, agricultură, producție și multe altele.

„Suntem foarte mulțumiți că am demonstrat VoLTE pe tehnologie Cat-M1/LTE-M”, precizează Vieri Vanghi, Vice President, Product Management, Qualcomm Technologies, Inc.. „Este un pas major către livrarea unui set nou de aplicații și servicii pentru întreprinderile IoT. Modemul nostru MDM9206, care reprezintă ultima inovație a companiei, a fost dezvoltat să susțină consum scăzut de energie, lățime scăzută de bandă și aplicații și servicii IoT eficiente din punct de vedere al costurilor, și continuă să ajute la noi cazuri de utilizare pentru IoT, iar, acum, special pentru cei care au nevoie de servicii de voce.”

Tehnologia Cat-M1/LTE-M va juca un rol important în lansarea viitoarelor dispozitive IoT la nivel global, pentru că oferă o combinație unică de acoperire îmbunătățită, durată de viață a bateriei și conectivitate bogată și sigură pentru o nouă generație de aplicații și servicii IoT. Cat-M1/LTE-M permite VoLTE să fie lansat în bandă largă cu o eficientizare a costurilor.

Adopția tehnologiei VoLTE va crește și va ajunge la 3,3 miliarde până la finalul lui 2022, reprezentând mai mult de 60% din toate abonamentele LTE. În 2022, se estimează că vor exista 18 milioane de dispozitive conectate la IoT la nivel global (potrivit Ericsson Mobility Report, ediția din noiembrie). Ericsson este prezentă astăzi în toate piețele LTE cu trafic mare, inclusiv în SUA, Japonia, Coreea de Sud și este lider în gestionarea celui mai mare trafic LTE. Mai mult de 270 de rețele LTE RAN și Evolved Packet Core au fost livrate de Ericsson în toată lumea, 200 din acestea fiind deja lansate comercial. Ericsson a lansat mai mult de 30 de rețele VoLTE la nivel global.

Despre Ericsson

Ericsson este lider la nivel mondial în tehnologii și servicii pentru telecomunicații, cu sediul în Stockholm, Suedia. Organizația noastră este formată din peste 111.000 experți care oferă servicii și soluții către clienți din 180 de țări, încă din 1876. Împreună construim un viitor mai conectat, în care oricine și orice industrie își poate atinge potențialul maxim. Vânzările nete ale companiei în 2016 au fost de 222,6 miliarde SEK (24,5 miliarde $). Ericsson este listată la bursa NASDAQ OMX în Stockholm și NASDAQ în New York.