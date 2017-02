Ericsson face prima demonstrație a unei rețele 5G end-to-end

Ericsson a implementat cu succes primul test al unui sistem 5G end-to-end ca infrastructură comună pentru viitoarele servicii 5G. Demonstrația live reușită a fost desfășurată împreună cu SK Telekom Korea pe 21 decembrie 2016, în laboratorul Ericsson din Kista, Suedia. Demonstrația a folosit Cloud Core, RAN virtual și conexiuni wireless NR/LTE. O demonstrație similară a avut loc și împreună cu Telefonica pe 22 decembrie, 2016, unde a fost folosit Cloud RAN. „Aceste demonstrații live cu SK Telekom și Telefonica arată devotamentul pe termen lung al Ericsson pentru dezvoltarea 5G”, precizează Hakan Djuphammar, Head of Strategy and Technology, Business Unit IT & Cloud, Ericsson. „Deoarece suntem pionieri în dezvoltarea tehnologiilor end-to-end 5G, aducem rețelele 5G mai aproape de realitate.”

5G oferă intrastructura și serviciile necesare pentru a îndeplini cererile Societății Permanent Conectate și Internetului Tuturor Lucrurilor. Acest lucru va avea un impact asupra tuturor rețelelor mobile și ecosistemelor asociate, de la dispozitive până la tehnologia de acces radio, IP core și cloud.

„SK Telekom este încântată să anunțe primul test 5G end-to-end împreună cu Ericsson. Vom continua eforturile pentru testarea și comercializarea primei rețele de test 5G”, precizează Jinhyo Park, SVP, Head of Network R&D Center, SK Telecom.

În demonstrația live, au fost atinse rate de transfer a datelor mai mari de 1Gbps și latență de 4 milisecunde la un punct de acces în rețea din exteriorul nucleului central. Soluția 5G New Radio (NR) folosește lațime de bandă de 800MHz și rulează pe 15GHz.

La 5G World Summit din Londra, în iunie, Ericsson a demonstrat virtualizarea dinamică de tip network slicing a rețelei, cu o gestionare și orchestrare completă a acesteia. Acesta este următorul pas în care compania demonstrează 5G end-to-end, inclusiv o implementare de RAN virtual cu o conexiune radio comună 4G și 5G.

Ericsson la Mobile World Congress 2017

Începând cu 27 februarie și până pe 2 martie, în Barcelona, Spania, Ericsson demonstrează soluții inovatoare pentru rețelele viitorului la standul din Hall 2. Pe durata MWC 2017 puteți accesa website-ul Ericsson pentru a vă alătura conversațiilor și demonstrațiilor legate de: 5G, platforme și servicii pentru IT, Cloud, rețele, TV & Media, soluții conectate pentru toate industriile, Internetul Tuturor Lucrurilor și parteneriate pentru succes.

Despre Ericsson

Ericsson este lider la nivel mondial în tehnologii și servicii pentru telecomunicații, cu sediul în Stockholm, Suedia. Organizația noastră este formată din peste 111.000 experți care oferă servicii și soluții către clienți din 180 de țări, încă din 1876. Împreună construim un viitor mai conectat, în care oricine și orice industrie își poate atinge potențialul maxim. Vânzările nete ale companiei în 2016 au fost de 222,6 miliarde SEK (24,5 miliarde $). Ericsson este listată la bursa NASDAQ OMX în Stockholm și NASDAQ în New York.