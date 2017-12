Ericsson Mobility Report - 1 miliard de abonamente 5G în 2023

Ericsson anticipează că până în 2023, la nivel mondial, se vor fi încheiat peste 1 miliard de abonamente 5G pentru broadband mobil. Conform studiului Ericsson Mobility Report abia lansat, într-o primă fază, tehnologia 5G va fi implementată în zone urbane cu o densitate mare a populației, urmând să acopere peste 20% din populația lumii până la finalul anului 2023. Primele rețele comerciale bazate pe 5G New Radio (NR) vor fi live în 2019, cu implementări majore așteptate în 2020. Ericsson estimează că primele implementări 5G vor fi realizate pe piețe precum SUA, Coreea de Sud, Japonia și China.

Traficul global de date mobile va depăși 100 Exabiți pe lună în 2023

Traficul mobil de date este așteptat să crească de opt ori până în 2023, ajungând până la 110 exabiți pe lună până la finalul acestei perioade. Practic, această cantitate lunară este echivalentul a 5,5 milioane de ani de difuzări video HD.

Traficul mobil va continua să crească în toate regiunile, SUA înregistrând cel mai mare consum mediu pe smartphone, de peste 7GB pe lună până la sfârșitul anului 2017.

Consumul de conținut video continuă să fie principala sursă generatoare de trafic de date mobil. Generația millenials – cei cu vârste cuprinse între 15 și 24 – sunt cei mai avizi consumatori de conținut video, vizionând video online de 2,5 ori mai mult decât cei cu vârste peste 45 de ani.

Vizionarea online de conținut video la rezoluție înaltă, dar și trend-ul din ce în ce mai pronunțat de streaming în formate cât mai imersive, precum formatul de 360 de grade, vor avea un impact semnificativ asupra traficului de date, în condițiile în care un video 360° vizionat de pe YouTube folosește de 4 până la 5 ori mai multă lățime de bandă decât un video obișnuit.

Implementări LTE – dezvoltarea continută

Până la finalul acestui an, LTE va fi tehnologia de acces mobil dominantă. Se estimează că, până la finalul anului 2023, la nivel mondial vor exista 5,5 miliarde de abonamente LTE, acoperind peste 85% din populația lumii.

Voice over LTE (VoLTE) a fost lansat în peste 125 de rețele din peste 60 de țări din toată lumea. De asemenea, se preconizează ca numărul de abonamente VoLTE să ajungă la 5,5 miliarde până la final de 2023, ceea ce va reprezenta peste 80% din totalul de abonamente LTE și 5G combinate.

Smartwatch-urile sunt unele din cele mai recente dispozitive care folosesc VoLTE. Utilizatorii au posibilitatea să efectueze apeluri direct de pe smartwatch, chiar dacă nu au un smartphone aproape (multi-SIM). De asemenea, apelurile pot fi transferate între smartphone și smartwatch.

„Cel mai recent raport Ericsson Mobility Report evidențiază atât tendințele de creștere ale abonamentelor mobile și a traficului mobil de date, cât și eforturile industriei de a găsi soluții pentru presiunea tot mai mare pusă asupra rețelelor mobile la nivel global”, a spus Niklas Heuveldop, Chief Strategy Officer and Head of Technology and Emerging Business, Ericsson. „Mai mult decât atât, raportul analizează și apariția unor noi cazuri de utilizare, pe măsură ce capabilitățile rețelelor evoluează – cum ar fi pentru a susține smartwatch-uri, alarme IoT și servicii de mentenanță și reparații asistate de realitate augmentată. Pe măsură ce ne pregătim pentru 5G, aceste tendințe vor continua să definească evoluția industriei mobile.”

Raportul include și trei articole despre tendințe tot mai puternice în industrie:

· „Shifting mobile data plans” analizează trecerea către planuri tarifare din ce în ce mai mari, precum și consumul adevărat de date în cadrul diferitelor planuri. Articolul subliniază importanța unui mix echilibrat de planuri de date, inclusiv nelimitate, care se adresează diferitelor tipuri de consumatori.

· „Enhancing the event experience” se concentrează pe modul în care organizatorii de evenimente și operatorii pot veni în întâmpinarea vizitatorilor prin servicii digitalizate și experiențe imersive.

· „Millennials’ expectations for 5G” explorează cum acest segment de vârstă percepe experiența mobilă, așteptările lor de la 5G și cum sunt afectați operatorii de punctele acestora de vedere.

Rezultatele studiilor regionale pentru Europa de Vest, Europa Centrală și de Est, Orientul Mijlociu și Africa și America Latină au fost de asemenea publicate împreună cu Ericsson Mobility Report.

Întregul raport poate fi accesat aici.