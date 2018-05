Experiență îmbunătățită cu noul Content Library Connector for Salesforce de la Star Storage

Star Storage a lansat noul Content Library Connector for Salesforce, conectorul care permite o experiență îmbunătățită de integrare a conținutului pentru clienții de nivel enterprise ce folosesc Salesforce împreună cu alte aplicații de generare a conținutului. De acum înainte, companiile din întreaga lume vor putea descărca și depozita în siguranță conținutul din Salesforce în SEAL. “Ne extindem continuu funcționalitățile de integrare ale platformei cu aplicații de top destinate mediului enterprise, permițând astfel clienților noștri să scape de insule de informații și să-și mărească productivitatea legată de performanța utilizatorilor non-tehnici care folosesc conținutul de afaceri. Clienții Salesforce din întreaga lume se confruntă cu limitările prestabilite ale capacității de stocare pentru date și fișiere cu un impact puternic asupra cheltuielilor totale. Cu SEAL Content Library Connector for Salesforce clienții se vor încadra în limitările standard impuse de Salesforce cu impact vizibil în reducerea cheltuielilor. În plus, își vor mări totodată productivitatea și conformitatea cu reglementarile in vigoare pe baza unui set de funcționalități avansate: OCR, clasificare, încarcarea și gestionarea înregistrărilor de afaceri și metadatelor asociate, fluxuri de lucru, dublate de cea mai bună experiență pentru utilizatori, inclusiv cei non-tehnici. În plus față de scenariul de utilizare a conținutului unificat bazat pe interfața SEAL (atât aplicații web, cât și clienți mobili nativi pentru iOS și Android), conținutul stocat în SEAL poate fi accesat direct din interfața Salesforce”, precizează Cătălin Păunescu (foto), CEO Star Storage.

SEAL este o platformă de ultimă generație pentru administrarea unificată a informațiilor, arhivare și managementul înregistrărilor, care stochează conținutul nestructurat și metadatele asociate într-un depozit consolidat. Folosind SEAL, clienții mari care dețin multiple sisteme software își păstrează toate înregistrările companiei într-un depozit integrat, eliberând aplicațiile tranzacționale de povara conținutului nestructurat.

Conținutul Salesforce poate fi gestionat și utilizat ca parte a strategiei de gestionare unificată a informațiilor (SEAL gestionează cu succes alte câteva surse de date precum Outlook, SAP, SharePoint).