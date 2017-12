EY România a lansat programul ‘START-UP Advantage’, care susține startup-urile în tehnologie

EY România și TechHub Bucharest au lansat ‘START-UP Advantage’, parteneriatul prin care startup-urile în tehnologie vor beneficia de consultanță gratuită în domenii precum control financiar și taxe, contabilitate, management de proiect, GDPR și PSD2. Evenimente gratuite și zeci de ore de mentorat vor avea loc începând cu luna decembrie, la TechHub Bucharest. Antreprenorii care vor să beneficieze de oportunitate se pot înscrie în prealabil pe website-ul spațiului de coworking, bucharest.techhub.com, la secțiunea evenimente. Primele sesiuni de consultanță gratuită vor avea loc pe 14 decembrie. EY România se alătură TechHub Bucharest pentru a oferi sprijin comunității startup-urilor în tehnologie din România în eforturile lor de a dezvolta companii cu potențial global. “Există o nevoie reală în rândul startup-urilor care dezvoltă produse în domeniul tehnologiei, de a avea acces la expertiza financiar-contabilă, juridică sau în zona de management de proiect la cel mai înalt nivel. Acestea sunt, de cele mai multe ori, zone de expertiză pe care startup-urile le pot accesa cu dificultate. Suntem convinși că parteneriatul cu EY România va fi un răspuns la multe dintre problemele pe care le întâmpină antreprenorii și ne bucurăm că am putut să atragem un astfel de partener în mijlocul comunității TechHub Bucharest”, precizează Daniel Dragomir, CEO & fondator TechHub Bucharest.

Consultanții EY România vor pune la dispoziția startup-urilor timpul și expertiza lor în domenii precum control financiar și taxe, contabilitate, management de proiect, GDPR și PSD2. Mai multe sesiuni de mentorat unu la unu și evenimente gratuite vor avea loc la TechHub Bucharest începând cu luna decembrie.

Primele sesiuni de consultanță gratuită pe 14 decembrie, cu Horațiu Cocheci, Niclas Butan și Sergiu Sechel

Primele sesiuni de consultanță gratuită vor avea loc pe 14 decembrie, la TechHub Bucharest. Antreprenorii în tehnologie își pot programa întâlniri unu la unu cu Horațiu Cocheci, Niclas Butan și Sergiu Sechel, specialiști EY Romania cu zeci de ani de experiență în domenii diverse.

“Atunci când se vorbește despre scalarea start-up-urilor, multă lume se gândește la capitalul financiar care trebuie atras. Însă atragerea capitalului uman este la fel de importantă și de problematică, în condițiile în care România este pe locul trei în ceea ce privește deficitul de talente la nivel global, conform unui studiu făcut de Manpower anul trecut. La întâlnirea cu antreprenorii vom discuta despre factorii financiari și non-financiari care motivează angajații și despre dezvoltarea carierei ca element de sustenabilitate organizațională pe termen lung,” precizează Horațiu Cocheci, director, People Advisory Services, EY România.

Horațiu Cocheci are 15 ani de experiență în proiectarea și implementarea performanței și a recompensei, precum și a politicilor și sistemelor de management al talentelor. Înainte de a se alătura EY la începutul acestui an, Horațiu a lucrat într-un alt BIG4 în ultimii 13 ani, angajându-se în toate sectoarele industriale și clienți (public, privat, inter/multinațional). Horațiu este specializat în economie și resurse umane și deține o serie de certificări internaționale, dintre care "Strategic Management & Innovation" (de la Copenhagen Business School, Danemarca) și "Global Remuneration Practitioner" (de la Asociația World @Work, SUA).

Niclas Butan are experiență profesională atât pe piața din România, cât și pe cea din Suedia, în domenii precum management de proiect, contabilitate și control financiar și taxe. Acesta a construit și a gestionat departamentul de suport pentru 15 țări în cadrul Ipsos Interactive Services, pentru ca mai târziu să își dezvolte aria de expertiză în control financiar și impozitare în Suedia. Niclas are un master în Business Administration, cu o specializare în finanțe-contabilitate la Școala de Afaceri Stockholm, Universitatea din Stockholm.

Sergiu Sechel este manager în cadrul EY România și conduce echipele de consultanță tehnică și de consultanță în materie de risc. Este inginer în automatizare și științe informatice aplicate, are licență în domeniul bancar și finanțe și este doctorand în securitatea sistemelor e-business.

Antreprenorii în tehnologie care vor să intre în contact cu specialiștii EY România își pot programa o întâlnire unu la unu pe website-ul spațiului de coworking, bucharest.techhub.com, la secțiunea evenimente.

TechHub Bucharest este singurul spațiu de coworking din București dedicat exclusiv antreprenorilor în tehnologie. Situat în centrul Capitalei, la kilometrul zero, spațiul găzduiește peste 120 de rezidenți și reunește o comunitate de mii de profesioniști și antreprenori în tech. Hub-ul este împărțit pe 4 etaje, trei etaje pentru coworking și un spațiu de evenimente. Anual, la TechHub Bucharest sunt organizate și găzduite peste 300 de evenimente dedicate antreprenorilor și profesioniștilor în tehnologie.

TechHub Bucharest este primul spaţiu de co-working din România adresat exclusiv profesioniştilor în tehnologie care își doresc să lucreze dintr-un mediu creativ și dinamic. Centrul comunităţii tech din Bucureşti, TechHub Bucharest dispune de un spaţiu împărţit între birouri permanente pentru membrii rezidenţi, locuri pentru co-working, săli de întâlnire şi un spaţiu de evenimente, unde au loc săptămânal întâlniri care abordează subiecte legate de tehnologie și antreprenoriat. Pe lângă spaţiul de lucru, membrii TechHub Bucharest beneficiază de acces la reţeaua globală TechHub şi la evenimentele organizate de comunitatea online. TechHub Bucharest beneficiază de susținerea partenerilor CyberGhost, Bitdefender, Societe Generale European Business Services și EY România.

EY este una dintre cele mai mari firme de servicii profesionale la nivel global, cu 250.000 de angajaţi în peste 700 de birouri din 150 de ţări şi venituri de 31,4 miliarde de USD în anul fiscal încheiat la 30 iunie 2017. Reţeaua noastră este cea mai integrată la nivel global iar resursele din cadrul acesteia ne ajută să le oferim clienţilor servicii prin care să beneficieze de oportunităţile din întreaga lume. În România, EY este liderul de pe piaţa serviciilor profesionale încă de la înfiinţare, în anul 1992. Cei 770 de angajaţi din România şi Republica Moldova furnizează servicii integrate de audit, asistenţă fiscală, asistenţă în tranzacţii şi servicii de asistenţă în afaceri către companii multinaţionale şi locale. Avem birouri în Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi şi Chişinău. EY România s-a afiliat în 2014 singurei competiții de nivel mondial dedicată antreprenoriatului, EY Entrepreneur Of The Year. Câștigătorul ediției locale reprezintă România în finala mondială ce are loc în fiecare an în luna iunie la Monte Carlo. În finala mondială se acordă titlul World Entrepreneur Of The Year.